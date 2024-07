Descubra destinos internacionais que você pode viajar sem passaporte

- Foto: Erick Issa

Para muitos viajantes, a ideia de explorar destinos internacionais pode ser desanimadora devido à burocracia associada à obtenção de passaportes e vistos. No entanto, para os brasileiros, há nove países que oferecem a conveniência de permitir a entrada apenas com o RG, evitando assim esses procedimentos.

Essa facilidade é possível graças aos acordos estabelecidos entre o Brasil e os países membros do Mercosul. Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Peru, Equador e Venezuela são os países que aceitam a entrada de brasileiros portando apenas o RG. Isso oferece uma excelente oportunidade para aqueles que desejam iniciar suas aventuras internacionais explorando os destinos próximos.

Atenção ao fato de que essa permissão se aplica estritamente ao RG emitido pelas autoridades competentes, não sendo aceitos outros tipos de documentos, como CNH ou identidades funcionais. Além disso, o RG deve estar em boas condições, com uma foto clara e recente do portador.

Buenos Aires, Argentina | Foto: Erick Issa

A facilidade que falamos nesse texto se destina apenas a viagens de turismo. Para outros propósitos, como residência, estudo ou trabalho, será necessário verificar os requisitos específicos de cada país, o que geralmente envolve a obtenção de um visto ou outros documentos.

É fundamental lembrar que a permissão se aplica apenas a voos diretos. Se houver conexões em países não pertencentes ao Mercosul, como no caso de voos para a Colômbia com conexão no Panamá, será necessário apresentar o passaporte para circular nesses países.

Destinos populares como Argentina e Paraguai são exemplos notáveis onde os brasileiros podem entrar apenas com o RG, facilitando viagens curtas e passeios de um dia. Além disso, países como o Chile oferecem uma variedade de atrações turísticas, desde a majestosa Cordilheira dos Andes até a deslumbrante costa e a rota dos vinhos.

La Paz, Bolivia | Foto: Erick Issa

Embora a permissão de entrada com o RG seja legal, é aconselhável estar ciente de possíveis problemas em áreas remotas, onde pode haver falta de conhecimento por parte das autoridades locais. Portanto, é recomendável utilizar o passaporte em locais menos turísticos ou em regiões mais afastadas.

O Portal Consular do Itamaraty fornece informações detalhadas sobre os requisitos para viagens apenas com o RG, esclarecendo que não há um prazo de validade específico para o RG de acordo com o Acordo do Mercosul sobre documentos de viagem.

Chile | Foto: Erick Issa

No entanto, é importante garantir que o RG esteja em boas condições e que a foto permita a clara identificação do titular. Em caso de dúvidas sobre a identidade do portador, as autoridades de imigração podem solicitar outro documento com foto para esclarecimento.

Portanto, enquanto essa conveniência é uma ótima oportunidade para explorar os países vizinhos, é essencial estar informado e preparado para evitar contratempos durante a viagem.