Mangue Seco – conheça a pacata localidade que ganhou fama na novela Tieta

Mangue Seco está situada na divisa entre Bahia e Sergipe - Foto: Arquivo Pessoal

Um lugar de paz para descansar e curtir o que a natureza tem de melhor a oferecer. Assim é Mangue Seco, famosa praia da Bahia que chamou a atenção de turistas de todo o Brasil após a novela Tieta. Baseada na obra de Jorge Amado, Tieta foi exibida em 1989, com reprise em 1994. Após 35 anos, a novela volta às telas da Rede Globo para mais uma reprise. Até hoje o lugar é lembrado pelas aventuras da personagem interpretada pela atriz Betty Faria.

Mangue Seco é um convite para pessoas de todas as idades que buscam um lugar tranquilo, sem muita badalação. A comunidade local é pequena, cerca de 200 habitantes, segundo estimativas de janeiro de 2024. Comerciantes e pescadores formam essa vila encantadora.

Em Mangue Seco, você pode escolher tomar banho de mar ou de rio. Isso porque o Rio Real oferece um banho revigorante, além de belas paisagens na divisa da Bahia com Sergipe. Caso prefira, após superar as famosas dunas, seja a pé, de quadriciclo ou buggy, você também poderá desfrutar do mar. Abaixo, separamos as principais dicas para quem planeja conhecer Mangue Seco.

Como chegar?

Mangue Seco está situada na divisa entre Bahia e Sergipe. São 2h45 saindo do Aeroporto de Salvador ou 1h30 partindo de Aracaju. O melhor caminho para chegar até esse paraíso é pela BA-099, também conhecida como Linha Verde. Programe o seu GPS para uma localidade chamada “Atracadouro do Pontal”. Lá, você vai deixar o carro em um dos estacionamentos locais e seguir para Mangue Seco de lancha. A travessia costuma durar 10 minutos. O preço vai depender do número de pessoas e da pechincha. Você deve combinar com o barqueiro, inclusive o seu retorno.

A oura forma de chegar a Mangue Seco é com veículos 4x4. Se você é aventureiro e tem experiência com esse tipo de automóvel, é uma possibilidade. Você terá que entrar pelo povoado Costa Azul, na Bahia, seguindo pela areia da praia até Mangue Seco. Se você estiver saindo de Aracaju, consulte a possibilidade de fazer a travessia a partir do Atracadouro Porto do Cavalo, que fica na região da Ponte Gilberto Amado. A travessia dura cerca de 30 minutos.

| Foto: Divulgação

Quando ir?

Embora o Verão seja sempre a melhor opção, essa é uma estação concorrida na qual tudo aumenta de preço. Como na Bahia temos sol quase o ano inteiro, você pode planejar sua viagem para qualquer época do ano, obviamente sem esquecer de consultar a previsão do tempo para os dias desejados. De abril a julho é mais provável a ocorrência de chuvas. No restante do ano o tempo é mais firme.

| Foto: Arquivo Pessoal

Onde ficar?

Por ser uma vila pequena e pacata, Mangue Seco não conta com uma grande rede de pousadas. Porém, há boas opções para os viajantes. É importante reservar com antecedência para não correr o risco de encontrar as hospedarias lotadas. Faça uma busca em sites como Booking e Hoteis.com para ver as opções disponíveis ou entre em contato diretamente com a pousada por telefone ou redes sociais. Algumas das opções de hospedagens são: Grãos de Areia Pioneira; Pousada Grão de Areia Beira Mar e Pousada Fantasias do Agreste; Pousada O Forte; Pousada Pouso das Garças; Pousada Recanto da Natureza; e Pousada Asa Branca.

| Foto: Arquivo Pessoal

O que fazer?

O Rio Real, de águas tranquilas, é perfeito para relaxar, e a praia conta com um agradável restaurante à beira-mar. Um dos grandes destaques da região são as famosas dunas, um passeio imperdível para quem visita o local. Embora possam ser exploradas a pé, recomendo optar pelo quadriciclo ou buggy, disponíveis para aluguel na Associação de Bugueiros. O preço também pode ser negociado a depender da quantidade

Sempre acompanhados por guias experientes, os viajantes terão uma aventura com duração média de 40 minutos. O trajeto inclui subidas e descidas nas dunas, além de paradas estratégicas para fotos. No final, o guia geralmente deixa os visitantes na praia, bastando combinar o horário de retorno. Caso prefira águas mais calmas, é possível optar por ficar no restaurante à beira do rio. O esquema de retorno é o mesmo: basta combinar previamente.

| Foto: Arquivo Pessoal

Apesar da previsão inicial de 40 minutos, nosso passeio acabou durando quase 1 hora, e decidimos ficar pelo rio devido à maré agitada provocada pelos fortes ventos. Não deixe de negociar o valor! Vale lembrar que, enquanto o quadriciclo acomoda até duas pessoas, o buggy pode levar até quatro. Há também passeios mais longos, com duração de até 1h30, que permitem explorar outros destinos paradisíacos da Bahia, como Barra de Siribinha e Praia Costa Azul.

Outro ponto imperdível em Mangue Seco é o encontro do rio com o mar, que pode ser explorado em um inesquecível passeio de barco. Já o pôr do sol é um espetáculo à parte e pode ser admirado nas dunas ou às margens do rio. Um dos melhores pontos para assistir a esse momento mágico é a grande duna ao lado da torre, onde também é possível praticar o divertido esquibunda, uma brincadeira típica das regiões nordestinas com dunas.

| Foto: Arquivo Pessoal

Não deixe de caminhar pelo vilarejo e conferir o artesanato local, que, além de lindo, tem preços acessíveis. Por fim, não esqueça de visitar outros pontos icônicos, como os coqueiros Romeu e Julieta e o Morro do Cajueiro. Os guias locais contam que a abertura de uma famosa novela foi gravada nesses coqueiros, embora haja relatos de que os originais desapareceram devido ao turismo predatório. Caso tenha interesse, avise o guia para garantir que esses pontos estejam incluídos no roteiro, já que algumas rotas podem seguir por outros caminhos.