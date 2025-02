Não gosta de Carnaval? Confira 7 destinos para descansar no período festivo

Mangue Seco - Foto: Erick Issa

A Bahia é um estado incrivelmente diverso, repleto de destinos que vão muito além do Carnaval de Salvador. Para quem prefere fugir da agitação da festa e buscar experiências mais tranquilas, culturais ou naturais, há opções encantadoras que vão desde a Chapada Diamantina até famosas praias dos litorais Norte e Sul. Para você que se encaixa no perfil acima, separamos 7 destinos para programar sua viagem de refúgio durante a folia de momo.

1. Chapada Diamantina

Um paraíso para os amantes da natureza, a Chapada Diamantina oferece trilhas cachoeiras e paisagens de tirar o fôlego. Durante o Carnaval, a região é uma boa pedida para se conectar com a natureza. Não deixe de visitar o Poço Encantado, o Morro do Pai Inácio e a Cachoeira da Fumaça. Dois dos principais destinos da Chapada, Lençóis e Vale do Capão oferece boas experiências que qualquer viajante precisa viver.

Erick Issa na Chapada Diamantina | Foto: Erick Issa

2. Morro de São Paulo

Embora seja um destino concorrido e que possa estar lotado durante o Carnaval, não podemos deixar Morro de São Paulo de fora, afinal trata-se de um destino paradisíaco com praias de águas cristalinas e atmosfera relaxante. É possível encontrar áreas mais tranquilas, especialmente nas praias mais afastadas, como a Quarta Praia ou a Praia do Encanto. A vila também tem um charme rústico, com ruas de pedra e poucos carros.

3. Paulo Afonso

Destino imperdível para quem busca contato com a natureza e aventura, Paulo Afonso é conhecida por suas belas cachoeiras e pelo complexo hidrelétrico do Rio São Francisco. A cidade oferece paisagens deslumbrantes e atividades ao ar livre. Para os amantes de ecoturismo, há trilhas, passeios de barco e oportunidades para observar a fauna e flora locais. Aproveite também para experimentar a culinária regional, com pratos típicos como o baião de dois e a carne de sol.

4. Cachoeira

Para os amantes de história e cultura, Cachoeira, no Recôncavo Baiano, é um tesouro escondido. A cidade é conhecida por sua arquitetura colonial, igrejas barrocas e tradições afro-brasileiras. Durante o Carnaval, a cidade não costuma receber grandes multidões, o que a torna um refúgio ideal para quem quer conhecer mais sobre a cultura baiana sem o tumulto das festas.

5. Boipeba

Perto de Morro de São Paulo, a Ilha de Boipeba é um destino ainda mais isolado e preservado. Com praias desertas, coqueirais e uma atmosfera pacífica, é o lugar ideal para quem quer fugir completamente do agito do Carnaval. A vila de Boipeba tem um charme rústico e é cercada por natureza intocada.

Ilha de Boipeba | Foto: Erick Issa

6. Litoral Norte

Apesar de alguns locais serem bastante concorridos o ano inteiro, inclusive no Carnaval, como Praia do Forte e Imbassaí, por exemplo, o litoral norte da Bahia tem destinos mais tranquilos para quem busca estar longe das aglomerações da maior festa de rua do planeta. Mangue Seco, Baixio, Subaúma, Conde e Porto de Sauípe são algumas das opções para aproveitar o mar e se conectar com a natureza no período festivo.

Mangue Seco | Foto: Erick Issa

7. Litoral Sul

O litoral sul da Bahia é um destino para ser visitado em qualquer época do ano. Recomendamos lugares como Itacaré, Trancoso e Arraial d’Ajuda. Lembrando que ao viajar para esses destinos no período do Carnaval, você provavelmente vai encontrar os lugares mais cheios por conta da quantidade de turistas. Esses são locais que costumam ter vida noturna agitada, sendo ideal para quem curte um fervo mais relax que o Carnaval.

Dicas Gerais:

- Reserve com antecedência: mesmo em destinos mais tranquilos, o Carnaval é uma época movimentada na Bahia. Garanta sua hospedagem e transporte com antecedência.

- Aproveite a culinária local: a Bahia é famosa por sua gastronomia rica e saborosa. Experimente pratos como moqueca, acarajé e bobó de camarão.

- Respeite o ritmo local: muitos desses destinos têm uma vibe mais relaxada. Aproveite para desacelerar e curtir cada momento.