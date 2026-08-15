Praia da Pipa: um paraíso com falésias e golfinhos no litoral do Nordeste

Falésias coloridas, mar de diferentes tons de azul, piscinas naturais, golfinhos e uma vila cheia de restaurantes, bares e lojas. A Praia da Pipa, no município de Tibau do Sul, é um dos destinos mais charmosos do litoral brasileiro e uma parada praticamente obrigatória para quem visita o Rio Grande do Norte. Já estive por lá duas vezes e sempre fica a vontade de voltar.

Embora seja conhecida como uma única praia, Pipa reúne, na verdade, um conjunto de praias e paisagens que podem ser exploradas em poucos dias. O local agrada tanto quem procura sossego e contato com a natureza quanto quem prefere combinar praia com gastronomia e vida noturna. É um destino preparado para receber o visitante e que encanta gente de todas as idades.

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Como chegar a Pipa saindo de Natal

Para quem parte de Natal, o trajeto é relativamente simples. Pipa fica aproximadamente 85 quilômetros ao sul da capital potiguar. De carro, o percurso leva em torno de 1h30, dependendo do trânsito e das condições da estrada. O caminho mais utilizado é pela BR-101, no sentido sul. Depois, o motorista deve pegar a saída em direção a Goianinha e seguir pela RN-003 até Tibau do Sul e, posteriormente, Pipa.

Assim que desembarquei vindo de Salvador até Natal, peguei o carro na locadora e aproveitei a capital potiguar antes de seguir viagem. Para quem não estiver de carro, algumas das opções são transfer, táxi, transporte por aplicativo ou ônibus. Uma alternativa bastante procurada é contratar um passeio de agência que faça o transporte de ida e volta a partir de Natal.

Uma vila com estrutura para receber o visitante

Outro diferencial de Pipa é a infraestrutura turística. Apesar de manter o charme de uma antiga vila de pescadores, o destino oferece uma estrutura comparável à de importantes polos turísticos do Nordeste, com hotéis, pousadas de charme, restaurantes, bares, lojas e uma ampla variedade de serviços. O visitante encontra desde hospedagens mais simples até hotéis sofisticados, muitos deles instalados próximos às praias ou ao centro da vila.

A Avenida Baía dos Golfinhos é o principal eixo da vida urbana de Pipa. Durante o dia, concentra lojas de roupas, artesanato, acessórios, souvenirs, agências de turismo e serviços. À noite, transforma-se em um grande corredor gastronômico, com restaurantes, bares, cafés e sorveterias. A sensação é de estar em um shopping a céu aberto, mas com o charme das ruas de uma vila litorânea.

Foto: Erick Issa

Gastronomia: um dos pontos altos da viagem

A gastronomia é outro capítulo à parte. Pipa reúne restaurantes de culinária regional e internacional, com opções que vão dos frutos do mar e pratos típicos nordestinos às cozinhas italiana, francesa, japonesa, mexicana, árabe e espanhola. A diversidade acompanha o perfil cosmopolita do destino, que recebe turistas brasileiros e estrangeiros durante todo o ano.

Entre as opções encontradas na vila estão restaurantes sofisticados, casas mais informais, bares, cafés e estabelecimentos à beira-mar. Para quem gosta de frutos do mar, vale experimentar preparações com peixes, camarões e outros ingredientes frescos da costa potiguar. Já à noite, a dica é caminhar pelo centro antes de escolher onde jantar. A concentração de restaurantes permite comparar os cardápios e descobrir diferentes propostas gastronômicas.

Foto: Erick Issa

Hospedagem para diferentes perfis

Quem decide passar alguns dias em Pipa encontra opções para diferentes estilos e orçamentos. Há pousadas pequenas e charmosas, hotéis com piscinas e vista para o mar, resorts e hospedagens mais sofisticadas. Essa variedade permite que o visitante escolha entre ficar no coração da vila, perto do movimento dos restaurantes e lojas, ou em áreas mais tranquilas, próximas às falésias e às praias.

Uma dica importante é escolher a localização de acordo com o perfil da viagem. Quem pretende sair à noite e fazer a maior parte dos deslocamentos a pé pode preferir uma hospedagem próxima ao centro. Já quem busca sossego pode optar por hotéis e pousadas mais afastados do burburinho.

O importante é reservar com antecedência nos períodos de alta temporada, quando a procura aumenta.

Pipa é destino para ficar, não apenas para visitar

Toda essa estrutura faz uma diferença importante. Pipa pode ser conhecida em um bate-volta saindo de Natal, mas merece mais tempo. Com praias para explorar durante o dia, restaurantes e lojas para conhecer no fim da tarde e bares e cafés que mantêm a vila movimentada à noite, o destino oferece atrações suficientes para preencher vários dias de viagem.

Por isso, para quem tem disponibilidade, a melhor estratégia é reservar pelo menos duas ou três noites em Pipa. Assim, é possível conhecer as principais praias sem pressa, fazer um passeio de barco ou quadriciclo, assistir ao pôr do sol no Chapadão e ainda reservar tempo para experimentar a gastronomia e caminhar pelas ruas do centro.

É justamente essa combinação de natureza, boa infraestrutura, gastronomia, comércio e vida noturna que transformou Pipa em um dos destinos mais completos do litoral potiguar.

Como disse antes, embora seja conhecida como Praia da Pipa, não há apenas uma praia a ser explorada. São várias opções e, te adianto, que uma mais bonita que a outra. Confira, abaixo, uma lista dos principais pontos a serem visitados:

Praia do Centro: o coração de Pipa

É a praia que fica aos pés da vila e, por isso, concentra boa parte do movimento. Na maré baixa, o recuo do mar revela piscinas naturais e áreas de areia que permitem caminhadas.

Baía dos Golfinhos: encontro com a natureza

Também conhecida como Praia do Curral, a Baía dos Golfinhos é uma das experiências mais marcantes de Pipa. As águas são mais tranquilas e, dependendo das condições do mar, é possível observar os golfinhos que frequentam a região. Um detalhe importante para o visitante é que o acesso pela areia depende da maré. Na maré baixa, é possível caminhar a partir da Praia do Centro, portanto vale consultar a tábua de marés antes de programar o passeio. Quem preferir também pode fazer passeios de barco pela região contratando por uma agência.

Praia do Madeiro: mar, verde e aventura

A Praia do Madeiro é uma das mais bonitas da região. Cercada por falésias cobertas pela vegetação, possui águas que costumam ser mais tranquilas e também é bastante procurada por quem quer aprender a surfar. O acesso envolve uma escadaria, mas o esforço é recompensado pelo visual. Para quem deseja passar algumas horas na praia, vale reservar boa parte do dia e aproveitar o cenário com calma.

Praia do Amor: cartão-postal de Pipa

O formato da enseada, visto do alto, lembra um coração, por isso o nome Praia do Amor. É uma das imagens mais conhecidas de Pipa e um dos lugares que não podem ficar de fora do roteiro. O mar costuma ser mais agitado, atraindo surfistas, enquanto as falésias proporcionam um dos cenários mais fotogênicos do destino. Na maré baixa, é possível chegar pela areia, enquanto na maré alta o acesso é feito por uma escadaria na falésia.

Chapadão: o lugar para assistir ao pôr do sol

Se existe um momento que merece espaço especial no roteiro, é o fim da tarde no Chapadão. O mirante natural fica sobre as falésias e oferece uma vista panorâmica da Praia do Amor e do litoral potiguar. A combinação das falésias avermelhadas com o mar transforma o local em um dos melhores pontos para fotografar Pipa, especialmente próximo ao pôr do sol.