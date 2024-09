Rio de Janeiro: guia completo sobre o que fazer na cidade maravilhosa

- Foto: Erick Issa | AG. A TARDE

O Rio de Janeiro é daqueles destinos que desperta paixões arrebatadoras. Não é à toa que a cidade é conhecida como maravilhosa. Suas belezas deixam qualquer turista encantado. Para facilitar a vida de quem ainda não conhece o Rio, mas está planejando uma viagem à capital carioca, preparamos um guia com 30 coisas que uma pessoa deve fazer numa viagem ao Rio. Ao final do texto, ainda deixamos um bônus com informações sobre outros destinos concorridos como Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Ilha Grande, Petrópolis e Paraty.



30 coisas para um turista fazer no Rio de Janeiro:

1. Cristo Redentor – Visite a icônica estátua e aproveite a vista panorâmica da cidade.

2. Pão de Açúcar – Pegue o bondinho para um dos pontos mais famosos e aproveite uma das melhores vistas da cidade.

3. Praia de Copacabana – Relaxe na areia e experimente a cultura de praia carioca. Não deixe de andar no calçadão e fazer fotos com as estátuas da Orla da Zona Sul, como, por exemplo, Drummond.

4. Praia de Ipanema – Famosa pela música "Garota de Ipanema" e suas excelentes opções de lazer, essa praia atrai uma galera jovem e descolada, além de ser um excelente lugar para ver o Pôr do Sol.

5. Jardim Botânico – Explore a beleza dos jardins e a rica biodiversidade.

6. Lapa e Arcos da Lapa – Conheça a vibrante vida noturna e os famosos arcos históricos.



7. Maracanã – Visite um dos estádios mais famosos do mundo, com uma rica história no futebol.

8. Santa Teresa – Passeie pelo charmoso bairro boêmio com suas ruas estreitas e culturais.

9. Museu do Amanhã – Descubra exposições interativas sobre ciência e futuro.

10. Museu de Arte do Rio (MAR) – Admire obras de arte e exposições culturais.

11. Escadaria Selarón – Tire fotos na famosa escadaria colorida feita pelo artista Jorge Selarón.



12. Parque Lage – Explore o belo parque e sua impressionante mansão histórica.

13. Ilha de Paquetá – Faça um passeio de barco e explore esta ilha tranquila.

14. Praia do Leme – Uma opção mais calma em comparação com Copacabana e Ipanema.

15. Feira de São Cristóvão – Experimente a cultura nordestina e a gastronomia brasileira.

16. Baía de Guanabara – Navegue pela baía e veja a cidade de uma perspectiva diferente.



17. Pedra da Gávea – Para os mais aventureiros, uma trilha desafiadora com vistas espetaculares.

18. Pedra Bonita – Oferece uma das melhores vistas da cidade. É o passeio ideal para quem gosta de trilhas.

19. Quinta da Boa Vista – Visite o antigo Palácio Imperial e seus jardins.

20. Roda Gigante (Rio Star) – A Rio Star é uma roda-gigante localizada na Praça Mauá, na Zona Portuária. Oferece vistas panorâmicas incríveis do Rio de Janeiro e é uma experiência divertida tanto de dia quanto à noite.

21. Shopping Leblon – Um dos melhores centros comerciais da cidade.



22. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) – Oferece uma variedade de exposições e eventos culturais.

23. Praia da Barra e Recreio – Apesar da distância da orla de Copacabana e pontos mais centros, são locais que merecem a visita.

24. Ilha Fiscal – Faça um passeio de barco leva a esta ilha histórica e seu palácio imponente.

25. AquaRio – O maior aquário marinho da América do Sul, localizado na Zona Portuária do Rio. É uma ótima atração para quem gosta de vida marinha, com tanques imensos que abrigam diversas espécies, incluindo tubarões, raias e peixes tropicais.

26. Catedral Metropolitana – Admire a arquitetura moderna e única da catedral.



27. Parque Nacional da Tijuca – Um dos maiores parques urbanos do mundo, com trilhas e cachoeiras.

28. Museu de Cera – No mesmo complexo onde fica o AquaRio, agora há um museu de cera com 39 personagens e celebridades esculpidas em cera. Vale a visita!

29. Feira Hippie de Ipanema – Compre artesanato e souvenirs únicos aos domingos.

30. Arpoador - Área famosa localizada entre as praias de Ipanema e Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. É conhecida por suas paisagens deslumbrantes, clima vibrante e como um dos melhores pontos para assistir ao pôr do sol na cidade.

Cada uma dessas atrações oferece uma experiência única do que o Rio de Janeiro tem a oferecer! Para aqueles que desejam explorar praias ou locais históricos fora da capital, listamos abaixo alguns dos lugares preferidos dos turistas. Essas atrações adicionam uma variedade interessante ao seu roteiro no Rio, combinando diversão, aprendizado e vistas espetaculares.



Arraial do Cabo

Conhecida por suas praias de águas cristalinas e areias brancas, muitas vezes comparadas às do Caribe. É um destino popular para quem gosta de mergulho e atividades aquáticas. Entre as atrações principais estão a Praia do Forno, Pontal do Atalaia e Ilha do Farol.

Cabo Frio

É um dos destinos de praia mais populares do estado, conhecido por suas praias extensas e infraestrutura turística bem desenvolvida. Os destaques incluem Praia do Forte, Praia das Conchas, Praia do Peró e o Centro Histórico.

Ilha Grande

É uma das mais famosas ilhas do Brasil e um paraíso para quem gosta de natureza e ecoturismo. A ilha é conhecida por suas trilhas, praias e paisagens deslumbrantes. Entre os principais pontos estão a Praia Lopes Mendes, a Praia do Aventureiro, a Lagoa Azul e a Trilha para o Pico do Papagaio.

Paraty

É uma charmosa cidade colonial que combina praias, cultura e natureza. Seu centro histórico é um Patrimônio Mundial da UNESCO e é conhecido por suas ruas de pedra e arquitetura colonial bem preservada. Entre as atrações estão o Centro Histórico, a Praia do Sono e a Praia de Trindade.

Petrópolis

Localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro, é uma cidade que combina história, arquitetura e belezas naturais. Conhecida como "Cidade Imperial", Petrópolis foi a residência de verão da família imperial brasileira e ainda preserva muitos elementos dessa época. Entre os destaques e atrações estão o Museu Imperial, o Palácio de Cristal, a Catedral de São Pedro de Alcântara, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a Casa de Santos Dumont, a Rua Teresa, dentre outros.

Búzios

Oficialmente conhecida como Armação dos Búzios, é uma charmosa cidade litorânea situada na Região dos Lagos. Com suas praias deslumbrantes, vida noturna animada e uma atmosfera cosmopolita, Búzios é um destino popular para turistas do Brasil e do mundo todo. As principais praias são Geribá, João Fernandes, Ferradura, Brava e Tartaruga.