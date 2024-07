Seis lugares para turistar em Salvador

Igreja do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A primeira capital do Brasil é sonho de consumo de viajantes do mundo inteiro. Mas, e você, morador da cidade, já experimentou turistar dentro da sua cidade? Dez vez em quando é bom mergulhar nas próprias raízes e explorar melhor o lugar onde nasceu ou vive. Para te ajudar nessa missão, separamos algumas atrações que não podem faltar num roteiro turístico de Salvador.

Cidade Baixa

Esta é uma das áreas mais acolhedoras da capital baiana. Quem mora na Cidade Baixa não quer sair de lá de jeito nenhum. E se você não mora, que tal aproveitar para visitar? Na Ribeira, que guarda muita história, é possível observar a Península de Itapagipe, muito perto de onde ficava o primeiro aeroporto da cidade. Depois de experimentar o tradicional sorvete da Ribeira, você pode e deve estender sua visita até a Igreja do Bonfim e a Ponta do Humaitá, sendo este último mais um dos bons pontos da capital baiana para assistir ao pôr do sol. Se quiser conhecer o Subúrbio Ferroviário, recomendamos a bela Praia de São Tomé de Paripe, de onde também é possível pegar embarcações para visitar a Ilha de Maré (Praia das Neves).

Dique do Tororó e Fonte Nova

O Dique do Tororó pode até estar fora do roteiro tradicional daqueles que visitam a cidade, mas se você é de Salvador, sabe que vale a pena curtir um pouco desse pedacinho da nossa cidade. Além do verde das árvores e de variados ângulos para fazer aquela foto com as esculturas dos orixás de fundo, por aqui está o templo maior do nosso futebol, a Fonte Nova. É uma excelente pedida para visita com familiares e crianças.

Pontos turísticos de Salvador. Na foto: Dique do Tororó e Arena fonte Nova Foto: Alessandra Lori/ Ag. A TARDE Data: 11/04/2014 | Foto: Alessandra Lori | Ag. A TARDE

Gamboa e Museu de Arte Moderna (MAM)

Sou apaixonado pela beleza desse cantinho de Salvador. Esse é sem dúvidas um dos melhores lugares para apreciar o pôr do sol. O MAM tem vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos, o que deixa a visita ainda mais interessante. Além de ver o sol de pôr, você pode visitar e desfrutar das praias da Gamboa ou da Prainha, aquela parte bem pequena de praia que ficou famosa nos últimos anos pela indicação de diversos blogueiros soteropolitanos.

Gamboa, em Salvador | Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

Barra e Rio Vermelho

Esses dois bairros, que são extremamente turísticos, costumam concentrar os fervos e baladas da capital baiana. Se você é de casa mesmo, com certeza já parou em um desses lugares para sentir a brisa, dar um mergulho, comer um acarajé ou até mesmo entrar a madrugada em uma balada com amigos. Faz tempo que você não desfruta da noite soteropolitana? Se a resposta foi sim, então está na hora de, como dissemos, turistar na própria cidade. Como opções para aproveitar o que esses lugares têm de melhor, indicamos uma visita à casa onde Jorge Amado e Zélia Gattai viveram. E como não poderia deixar de ser, recomendamos o banho de mar no Porto da Barra.

Praia do Porto da Barra | Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Praia do Flamengo / Stella Maris

Essas praias são duas das melhores de Salvador. Sabemos que o acesso não é tão facilitado para quem necessita do transporte público, mas vale o esforço. Que tal, em um fim de semana, trocar o Porto da Barra pela Praia do Flamengo ou por Stella Maris. De vez em quando é bom variar o cardápio. Tá na hora de explorar melhor tudo que nossa cidade tem a oferecer. Lembrando que tem pouco tempo que a orla dessa região foi renovada, então o passeio está valendo ainda mais a pena. Outra opção é esticar a visita até o Farol de Itapoan.

Praia de Flamengo | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Centro Histórico

O Centro Histórico da nossa capital é sem dúvida o lugar que mais atrai os visitantes de fora. Mas e você já explorou bem essa região? Tem certeza que conhece mesmo? Indicamos esse passeio cultural com amigos e ou familiares. Certeza que você vai se surpreender com lugares ainda não explorados nas ladeiras do Pelourinho ou nas ruas do Carmo. E não deixe de visitar o novo subsolo do Mercado Modelo. Por fim, lembre de tirar a foto clássica com o Elevador Lacerda e o Forte de São Marcelo ao fundo. Aproveite para viver e respirar a sua cidade.

Esses são apenas alguns dos muitos pontos turísticos fascinantes que nossa Salvador tem a oferecer. Com rica história, cultura vibrante, gastronomia impecável e paisagens deslumbrantes, nossa cidade merece um pouco mais de atenção de nós que aqui nascemos ou vivemos. Bora explorar melhor a capital baiana? Vamos lá!