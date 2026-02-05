Travessia entre Salvador e Boipeba é ampliada no Verão e Carnaval

A ilha de Boipeba tem manguezais, trilhas, rios e muito mar para aproveitar - Foto: Erick Issa

Os encantos de Boipeba estão mais próximos da capital baiana. No período do Verão e do Carnaval, até início de março, a travessia marítima que liga Salvador a Boipeba, bem como o sentido contrário, está com saídas diárias.

Isso significa que é possível ir e voltar em cerca de 2h, evitando o desgaste com filas do ferry-boat, estrada e embarcações, no conhecido trajeto semiterrestre. Atualmente, as saídas de Boipeba ocorrem às 8h, enquanto as partidas de Salvador ocorrem às 11h.

A Agência Coco Louco, pioneira na travessia entre Salvador e Boipeba, divulgou em suas redes sociais, a tabela de horários para os viajantes interessados em curtir Boipeba.

Com autorização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) para realizar o traslado tanto de ida quanto de volta, a Coco Louco também realiza os principais passeios de Boipeba, como Volta a Ilha, Piscinas de Moreré, Morro de São Paulo, Garapuá e outros.

Como funciona o transporte marítimo direto para Boipeba?

A embarcação parte do Terminal Marítimo de Salvador, que fica atrás do Mercado Modelo e já é conhecido por ser o ponto de partida da Travessia Salvador-Mar Grande. Com um trajeto que dura entre 2h e 2h30, os visitantes desembarcam no Atracadouro Zé da Viúva, famoso ponto de chegada à Ilha de Boipeba.

Os horários e valores do serviço devem ser consultados diretamente com a Agência Coco Louco Turismo através dos seus canais oficiais, como os telefones (75) 99839-8443 e (71) 99644-1948. Também é possível obter mais informações ou entrar em contato com a equipe da agência pelo Instagram @boipebabeach_cocolouco ou através do site www.cocoloucoturismo.com.

Se preferir, a Coco Louco tem uma loja física na Rua da Bélgica, nº 10, no bairro do Comércio, entre o Mercado Modelo e o Terminal Náutico. Vale lembrar que no período fora da temporada de Verão e Carnaval, é preciso consultar a tabela de dias e horários para o transporte.

Sobre Boipeba

Com praias paradisíacas, natureza preservada e uma atmosfera rústica e tranquila que atrai quem busca sossego e beleza natural, Boipeba tem muito a oferecer ao turista. Um dos grandes charmes da ilha é que não há trânsito de carros. O transporte é feito a pé, de trator adaptado ou quadriciclo, o que garante uma experiência mais calma e em contato com a natureza.

Entre as praias mais famosas estão Moreré, com mar cristalino, piscinas naturais e coqueiros por todos os lados, Cueira, uma das mais bonitas da ilha, com longa faixa de areia e águas mornas, Castelhanos, com um lindo encontro do rio com o mar, além do famoso pastel da Vanessa, e Bainema e Tassimirim, que são perfeitas para quem quer um clima ainda mais sossegado.

A ilha tem manguezais, trilhas e rios, ideais para passeios de caiaque, caminhadas e observação da fauna e flora. Os vilarejos como Velha Boipeba (onde a maioria dos visitantes se hospeda), Moreré e São Sebastião mantêm uma cultura rica e acolhedora, com culinária local baseada em frutos do mar, especialmente polvo, lagosta e moquecas.

Você pode ficar por dentro de tudo que tem para fazer em Boipeba e região, consultando o nosso guia da ilha, publicado aqui mesmo no blog Issabordo. Para isso, basta acessar o link.