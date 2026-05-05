A ALJBA homenageia Sérgio Habib com a Medalha Orlando Gomes

Sérgio Habib recebe a mais alta honraria da ALJBA, em reconhecimento à sua trajetória nas letras jurídicas - Foto: Divulgação

Homenagem

Sérgio Habib, professor e advogado criminalista, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, será agraciado com a Medalha Orlando Gomes, a mais alta honraria da instituição. A homenagem reconhecerá sua notável contribuição às letras jurídicas. A sessão solene de outorga acontecerá no dia 21 de maio, às 18h, na sede da ALJBA, com saudação do desembargador Geder Gomes, do Tribunal de Justiça da Bahia.

Showroom

Mariana Pessoa, Lon Menezes e Marcos Fenicio estão à frente da chegada da Tidelli ao interior baiano, com a inauguração de um showroom exclusivo em Vitória da Conquista. Localizado no Solar das Mangueiras, no bairro Candeias, o espaço ocupa cerca de 160 m² e valoriza ambientes ao ar livre. A loja reúne soluções para varandas, piscinas e áreas gourmet, além de propostas indoor e peças personalizáveis, com foco em design, conforto e lifestyle contemporâneo.

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Mariana Pessoa, Lon Menezes e Marcos Fenicio inauguram showroom da Tidelli em Vitória da Conquista | Foto: Divulgação

Intimista

O empresário, advogado e dirigente Marcelo Sacramento comemora hoje mais um ano de vida. A data será marcada por um jantar intimista em família. O momento ganha significado especial com o crescimento da família em 2026: Juliana, mãe de Sofia, está grávida de Miguel, e Taís aguarda a chegada de Isabella, sua primeira filha. A expectativa é de um Natal cercado por três netos, em clima de união, renovação e alegria familiar.

Marcelo inicia novo ciclo com saúde e boas energias | Foto: Divulgação

Celebração

Carlos Geraldo Souza é o querido aniversariante de hoje e celebra a data ao lado da esposa, Tita, dos filhos, dos netos, da nora e do genro, em clima de alegria e afeto. O momento é marcado por encontros especiais em família, reunindo carinho, boas energias e votos de felicidade ao aniversariante, que comemora mais um ano de vida cercado por quem ama.

Carlos Geraldo comemora a vida cercado de carinho da família | Foto: Divulgação

Inauguração

O Centro Histórico de Salvador ganha um novo polo de efervescência cultural com a inauguração oficial do Largo da Tieta, no próximo dia 7 de maio (quinta-feira). A noite de estreia será marcada por uma grande celebração que traduz o espírito do lugar: um encontro entre tradição, identidade e contemporaneidade. A programação conta com show de Gerônimo e apresentação do Cortejo Afro, duas potências da música baiana profundamente conectadas ao Pelourinho.

Dose dupla

O espetáculo “Celebração: Juliana Ribeiro 25+!”, que marca os 25 anos de trajetória da cantora, pesquisadora e atriz baiana, ganha uma nova data e reafirma a força da artista na cena cultural. Além da apresentação já anunciada para o dia 8 de maio, Juliana sobe novamente ao palco no dia 16 de maio, às 20h, no Teatro SESC Casa do Comércio, em Salvador.

Musical

O grande violonista gaúcho Yamandu Costa vai abrir o 35° Festival Noites do Violão, na ilha francesa da Córsega, em pleno Mediterrâneo, quando o verão de lá despontar. Ele acontece de 20 a 27 de julho no vilarejo de Patrimônio, famoso nacionalmente pelo vinho de alta qualidade, com direção artística de Jean-Bernard Gilormini.

Aniversários

Hoje (05): Padre Luís Simões, Marcelo Sacramento, Ana Borges, Carlos Geraldo Souza, Suzana Serravale, José Alves Peixoto Jr., Paula Abbehusen

Amanhã (06): Lícia Valério de Carvalho, Ligia Chabert

Entrevista Alma Baiana com Caroline Contelli

Caroline Contelli | Foto: Divulgação

À frente das unidades da Biscoitê no Shopping da Bahia e no Shopping Paralela, Caroline Contelli fala sobre sua atuação na marca em Salvador e o propósito de transformar biscoitos em experiências afetivas.

O que te fez escolher a Biscoitê?

Foi a vontade de trazer para Salvador algo realmente novo, que ainda não existia por aqui. A inspiração surgiu durante uma viagem, quando uma amiga recebeu de presente uma caixa de biscoitos lindíssima e deliciosa. Além da apresentação impecável, tudo era extremamente saboroso. Na hora, pensei: “É isso! Biscoitos para presentear.” Fiquei tão impressionada que fui conhecer a loja pessoalmente — e me encantei ainda mais. O cuidado com cada detalhe, a identidade da marca e, principalmente, a filosofia dos fundadores, Raul e Carol, me tocaram profundamente. Eles realmente acreditam em encantar o cliente de verdade, não apenas como discurso, mas na prática. Saí de lá com a certeza de que era esse conceito que eu queria levar para minha cidade: biscoitos lindos, presentes afetivos e uma experiência encantadora.

Como você define a essência da marca?

A Biscoitê nasceu da crença de que um presente bem feito tem o poder de dizer o que as palavras não conseguem. Sua essência está na interseção entre o artesanato genuíno e o afeto verdadeiro: cada biscoito e cada embalagem existem para criar momentos de encantamento. No fim, não somos apenas uma marca de doces, mas uma marca de experiências que permanecem na memória.

O que torna os produtos da Biscoitê diferentes no mercado?

O mercado tem muitas opções bonitas por fora. O que nos diferencia é que a Biscoitê não abre mão de nenhuma camada: sabor, embalagem e experiência. Contamos com um time interno de desenvolvimento que transforma cada lançamento em algo inovador: latas que giram, acendem ou tocam música, embalagens que são verdadeiros objetos de desejo. Cada detalhe é pensado para surpreender, porque acreditamos que a forma de entregar um presente diz tanto quanto o seu conteúdo.

Existe algum produto campeão de vendas? Por quê?

O campeão de vendas nas minhas unidades é também o campeão nacional: o Limonê. Nosso biscoito amanteigado de limão-siciliano com cobertura de chocolate conquista facilmente qualquer paladar. Ele se destaca pela crocância e pelo equilíbrio perfeito entre o cítrico e o doce. Outro grande destaque é o Tartufo, feito com parmesão e azeite trufado. Ele chama atenção por ser um biscoito salgado, com uma combinação sofisticada e versátil, que harmoniza muito bem com vinho, cerveja e até café.

Como a experiência sensorial impacta na decisão de compra?

Quem entra em uma loja Biscoitê não está apenas comprando um biscoito, mas vivendo uma experiência completa. Aroma, textura, som e apresentação atuam juntos antes mesmo da primeira mordida. No mercado de presentes, isso é decisivo, pois o produto precisa encantar tanto quem compra quanto quem recebe. Quando isso acontece, a marca cumpre seu papel.

O que a marca preparou para o Dia das Mães?

Para o Dia das Mães, a Biscoitê apresenta a coleção Toile de Jouy, que reinterpreta o clássico padrão francês em três formatos: o Livro Toile de Jouy, uma caixa personalizável com cinco biscoitos autorais; a Lata Limonê Toile de Jouy, com o biscoito flor de fubá e limão-siciliano em uma lata colecionável; e o Buquê Casadinho Toile de Jouy, que transforma o tradicional casadinho de goiabada em um elegante buquê de biscoitos. Uma coleção pensada para traduzir elegância, afeto e sabor em cada detalhe.