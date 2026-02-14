A Tarde Folia

A TARDE Folia movimenta o Carnaval 2026 com transmissão ao vivo direto do Observatório A TARDE, na Barra. Marrom e Silvana Freire comandam a cobertura multiplataforma, com exibição no YouTube, portais, rádio e impresso. A coordenação audiovisual é de Bruno Pita, que lidera a operação. A novidade é a parceria com a Claro TV, com sinal nacional pelo canal 530, além do apoio do iFood. Protagonismo e alcance ampliado na folia baiana.

“Levar o A TARDE Folia para a TV e alcançar mais de 6 milhões de lares em todo o país é a prova de que estamos ampliando fronteiras e consolidando nossa presença no cenário audiovisual brasileiro. Mais do que uma retransmissão, é a largada para projetos futuros e nosso compromisso com a construção da TV A TARDE", destaca João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE.

Marrom e Silvana Freire animadíssimos na transmissões para o Observatório A TARDE | Foto: Divulgação

Camarote Club

O Camarote Club abriu o Carnaval de Salvador em grande estilo, encerrando a primeira noite com shows de Henry Freitas, Natanzinho Lima e Felipe Amorim, que estreou no espaço e foi ovacionado pelo público. Com serviço all inclusive premium e megaestrutura, o camarote reuniu convidados VIPs e proporcionou uma experiência marcada por música, conforto, sofisticação e alto astral, prometendo dias inesquecíveis na folia. O Camarote Club é uma iniciativa dos empresários Marcelo Britto, Marcelo Rangel, Marcelo Brasileiro, Nei Ávila e Léo Góes.

Marcelo Brasileiro e Nei Ávila | Foto: Divulgação

Camarote Ondina

Os sócios Gilson Freitas, Ricardo Luzbel, Wagner Miau, Roberto Cal e Roni Cézar celebraram o sucesso do primeiro dia do Camarote Ondina, que abriu sua programação no Carnaval de Salvador com shows animados e grande movimentação no Circuito Dodô. A estreia confirmou mais uma vez a força do espaço, já consolidado na folia baiana, reunindo conforto, vista privilegiada e uma experiência premium all inclusive para o público.

Gilson Freitas, Ricardo Luzbel e Roberto Cal | Foto: Divulgação

Conexão

Presença na abertura do Carnaval, na quinta, Sâmia Chehab, diretora de marketing da PepsiCo Brasil, acompanhou de perto o movimento no Camarote Brahma. O foco é a consolidação da Cheetos no Nordeste através das experiências em Salvador. “O Carnaval e o camarote são muito importantes. É o lugar perfeito para estarmos, misturando entretenimento, gastronomia e música, a cara do baiano”, pontuou. Sobre o paladar local, a diretora faz a analogia: “assim como o dendê, o queijo é uma unanimidade que não tem como dar errado”.

Sâmia Chehab, da PepsiCo Brasil, celebra o sucesso de Cheetos no Camarote Brahma (Divulgação) | Foto: Divulgação

Camarote Marta Góes

Marta Góes recebeu convidados no tradicional baile de quinta-feira de seu camarote, na Barra (Banco do Nordeste). Este ano, o coreógrafo Zebrinha e a atriz Edvana Carvalho foram o rei e a rainha do baile. Também presentes Neusa Borges, Luis Salem e Alexandre Barillari; Olívia Santana; e ex reis do camarote, como Elisio Lopes Jr. e Aloísio Menezes. O look escolhido por Marta foi um vestido Meninos Rei, que fez homenagem à Dandara dos Palmares.

Edvana Carvalho, Marta Góes, Zebrinha e Aloísio Menezes (Diógenes Silva) | Foto: Divulgação

Viva Bahia

O Camarote Viva Bahia foi o ponto de partida de dois dias de folia para Diego e Renata Ribeiro, no edifício Oceania, com vista privilegiada para o Farol da Barra. O casal curtiu a festa ao lado dos amigos Aline e Ticiano Boaventura, Fabyano Teixeira, Sérgio Nunes, Ítalo e Rafaela Bazan. Depois, seguiu para Mar Grande, onde aproveita dias de descanso com os filhos, Guilherme e Maria Cecília, em clima de tranquilidade à beira-mar.

Turma animada no Camarote Viva Bahia | Foto: Divulgação

Camarote Expresso 2222

Os executivos da Elo marcaram presença no lançamento do Camarote Expresso 2222, apresentado à imprensa e convidados por Flora Gil e Bela Gil. Empresa 100% brasileira de tecnologia de pagamentos, a Elo reforça sua conexão com a cultura nacional no Carnaval de Salvador. Em reposicionamento, a Elo assumiu a essência de marca nacional, apoiadora incondicional da cultura brasileira. “Nosso objetivo é engrandecer a conexão com a cultura, trazendo uma narrativa que a gente vem desenvolvendo há algum tempo, e usando o verão como um amplificador das experiências que aproximam a Elo dos brasileiros”, pontua Jade Chemin.