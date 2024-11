“A Voz de Ruy”: filme sobre Ruy Barbosa chega ao cinema

Clarindo Silva, Ernesto Marques, Inaldo da Paixão Araújo, Edvaldo Brito e Lidivaldo Brito em dia de exibição de documentário - Foto: Divulgação

O espírito libertador e democrático de Ruy Barbosa chega ao cinema por meio do longa-metragem “A Voz de Ruy: O Arquiteto da República”, uma verdadeira aula de história, que narra a importância do jurista, político, jornalista e intelectual brasileiro e baiano. O longa foi exibido no Tribunal de Justiça da Bahia, na última terça-feira, dia do aniversário do soteropolitano que marcou a jurisprudência brasileira, e reuniu autoridades, profissionais de imprensa, cultura, pesquisadores e estudantes.

Clarindo Silva, Ernesto Marques, Inaldo da Paixão Araújo, Edvaldo Brito e Lidivaldo Brito em dia de exibição de documentário | Foto: Divulgação

Essência

O chef e fundador do Amado, Edinho Engel, teve a honra de participar do Summit Nexxo 2024, compartilhando um pouco da história e da essência do restaurante. Na palestra A Era do Cliente, Edinho falou sobre a importância de colocar o cliente no centro de cada decisão e destacou a parceria essencial com seu sócio, Flávio Bandeira, que cuida com dedicação da parte administrativa. Juntos, eles combinam o lado criativo e acolhedor de Edinho com a experiência de gestão de Flávio.

Edinho faz palestra durante o Summit Nexxo 2024 | Foto: Divulgação

A Bordo

Um grupo de baianos teve a oportunidade de embarcar no navio Swan Helenice, de bandeira sueca, que fez sua 1ª viagem ao Brasil partindo de Salvador. Foram cinco dias maravilhosos com destino a Itacaré, com passeios em trilhas, cachoeiras, praias, casas de pescadores e cidade. Entre os que embarcaram, Tietinha e Geza Urmeny, Elisa e Suely Motinho, Baanja e Humbertinho Peixoto, Liège e Márcio Brito, Sandrinha e Barrosinho, Leninha e Lúcio Félix e Flavia Avena. A viagem se encerra no Rio de Janeiro, seguindo para a África.

Tietinha e Geza Urmeny e Elisio e Sueli Motinho embarcam em expedição | Foto: Divulgação

Parabéns

Lourdinha Jatobá, ao lado dos filhos, João e Marília, e da nora, Rita, comemorou seus joviais 95 anos, com um elegante coquetel no seu amplo apê da Graça, seguido de um gostoso jantar, com cardápio do Saúde Brasil, que iniciou às 17h e virou a noite em ritmo de discoteca. Destaque ao parabéns, cantado e tocado no bandolim por Armandinho Macedo. Entre os presentes, Leninha Pedreira, Yvone Queiroz, Maria Elisa Coutinho, Denise Martinelli, Elza Duran, Ângela Nou e Aninha Franco.

Lourdinha entre Marília, João e Rita, na comemoração de seu aniversário | Foto: Divulgação

Campanha

Anna Libório, consultora de varejo, esteve em Ilhéus promovendo conexões e networking entre empresários da cidade e lançando mais uma edição do Natal Grupo Casa Toda, leia-se Simone Flores e Orlando Júnior, empresários do ramo de decoração em Ilhéus. A campanha lançada tem cunho benemérito, em prol das instituições Abrigo São Vicente, Paróquia São Paulo Apóstolo e Unidade Renascer. As lojas do grupo receberão donativos até dia 14 de dezembro para transformar um Natal mais feliz para todos!

Parceria de sucesso: Anna Libório e Simone Flores | Foto: Divulgação

Brilhante

O festejado aniversariante de hoje é o desembargador José Edivaldo Rotondano, do TJ-Ba, conselheiro do CNJ - Conselho Nacional de Justiça e supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Pelo conceito que desfruta no Judiciário e o quanto é querido pelos colegas, operadores do Direito, grupos de amigos e admiradores da sociedade, Rotondano será alvo de inúmeras felicitações e homenagens.

José Rotondano é o querido aniversariante de hoje | Foto: Divulgação

Preta na Rua Chile

O novíssimo restaurante Preta, localizado no Palacete Tira Chapéu, retoma sua rotina de funcionamento a partir de terça-feira, no almoço e no jantar, sob o comando da chef que dá nome ao lugar. A partir de agora, o espaço, projetado pelo arquiteto Marcos Barbosa, entrará definitivamente no roteiro gastronômico do Centro Histórico de Salvador, apresentando uma cozinha praiana com sotaque baiano. “Apostamos mais uma vez nos frutos do mar, com pratos que valorizam a nossa vocação litorânea e que são uma paixão dos baianos e dos turistas que visitam nossa terra”, diz a chef.

Preta marca ponto na Rua Chile | Foto: Divulgação

Roda de conversa

Na próxima segunda-feira, às 10h, a Associação Bahiana de Imprensa reunirá colegas, amigos e alunos do professor Cid Teixeira para celebrar em diálogo a memória desse intelectual baiano que nos deixou em 2021, aos 97 anos. Intitulada “O comunicador Cid Teixeira”, a roda de conversa traz ao auditório da ABI o jornalista e escritor Clarindo Silva, o presidente da Assembleia Geral da ABI, Walter Pinheiro, e Fernando Oberlaender, editor de muitos dos seus livros. O evento gratuito será mediado pelo 1º vice-presidente da ABI, Luis Guilherme Tavares.

Lançamento

O professor Luciano Ribeiro, que também é político atuante na área de educação, e sua família, convidam para o lançamento de seus livros A Porta e Desamarrem as Sandálias, em comemoração aos bem vividos 80 anos do educador. O evento será realizado no dia 19, às 18h30, no Casarão Fróes da Mota, Centro de Feira de Santana.

Formatura

Todo feliz e orgulhoso pela conquista, Jadson Jader Fernandes Nascimento recebeu seu diploma pela Faculdade de Medicina da Ufba, com colação de grau no prédio histórico do Terreiro de Jesus, e solenidade no Cerimonial Rainha Leonor (Pupileira). O cardiologista Ricardo Barberino foi o paraninfo da turma. Parabéns!

Aniversários

Hoje (09): Aline Ribeiro, Celinha Sales, José Rotondano, Romenilson Rehen, Luis Paulo Isensee, Roberta Mathias, Rogério Menezes

Amanhã (10): Maria Celane S. Tavares, Nilton Sarti da Silva Filho, Lúcio Félix de Souza Filho, Marcos Moniz Barreto Ribeiro, Hildete Costa, Francisco Brito, Pedro Paulo Brandão

Segunda (11): Vanessa Abdalla, Ângela Sá Ude, Anabel Oliveira Dantas, Pedro Paulo Brandão