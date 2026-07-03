ADEMI-BA lança segunda edição do Salão Imobiliário da Bahia

Imobiliária

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA), presidida por Cláudio Cunha, lançou a segunda edição do Salão Imobiliário da Bahia 2026. O evento de apresentação reuniu expositores, marcou o sorteio dos espaços e deu início aos preparativos da feira, que acontecerá no Salvador Shopping. A expectativa é reunir as principais construtoras e incorporadoras do estado, com oportunidades de compra, investimento e condições especiais para o público.

Cláudio Cunha, presidente da ADEMI-BA - Foto: Divulgação

Primavera



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Maria Isabel Almeida celebra aniversário na data magna da Bahia em clima de família. A comemoração acontece em sua casa no Porto das Baleias, em Praia do Forte, ao lado do marido, Jurandir, dos filhos Rodrigo e Tiago, que vieram do exterior especialmente para a ocasião, da nora Carolina e das netas Amanda e Alice. Um encontro marcado pelo carinho e pela alegria de reunir a família.

Maria Isabel celebra aniversário ao lado do marido, Jurandir - Foto: Divulgação

Internacional



O Grupo JCPM participou da Exposhopping 2026, maior feira de shopping centers da América Latina, no Expo Center Norte, em São Paulo. José Luiz Miranda, superintendente do Salvador Shopping, e outros executivos também participaram da edição especial do Congresso Internacional da Abrasce, que celebrou 50 anos da Abrasce. Houve painéis, reuniões e encontros sobre inovação, experiência do consumidor e ASG.

Marianna Muniz, gerente de Marketing do Salvador Shopping, e José Luiz Miranda, superintendente do Salvador Shopping - Foto: Divulgação

Destaque



As sócias Lilian Vita e Juliana Barbosa, da Dellavita Móveis, comemoram a conquista da acreditação ONA Nível 2 (Selo Prata) pelo Hospital da Obesidade. Parceira da instituição, a empresa desenvolveu o mobiliário de ambientes de atendimento e acolhimento, com soluções que aliam conforto, ergonomia, acessibilidade e design, contribuindo para a proposta de cuidado humanizado que marca o Hospital da Obesidade.

Lilian Vita e Juliana Barbosa, sócias da Della Vita Moveis (Walter Abreu) - Foto: Divulgação

Fotográfica



Hoje, 2 de Julho, data magna baiana, acontece no Shopping da Bahia, às 18h, a vernissagem de fotografias "Eras - Salvador ontem, hoje e amanhã". Numa curadoria da ClickBahia, a expo estará dividida entre fotógrafos do passado, do presente e do futuro, este pela inteligência artificial, de especialistas do assunto, como Jan Gehl, Iris Van Herpes e Carlo Ratti. Entre os participantes: Antônio Vieira, Rodolfo Lindeman, Conceição Gaspar, Alini Orathes, Silvana Lima, Lu Bugarin, Chris Nejaim, Nô Oliveira, J. Mello, Léon de Rennes, Marc Ferrès, Gustavo Quintella, Camilo Vadani, Wagner Fernandes e outros.

Yemanjá

A Fête Yemanjá de Nice é um Festival Cultural Brasileiro realizado anualmente em Nice, cidade do sul da França, pela associação franco-brasileira Brasuca Show, à frente a agitadora cultural Solange Barreto. O evento visa promover e celebrar a cultura brasileira na Europa, com destaque para a música, a dança e as tradições dos ritos afro-brasileiros. Neste ano ele acontece na sua 13a edição, a partir de amanhã até o domingo 5 de julho, e é sempre uma oportunidade para os europeus se envolverem e apreciarem os encantos da cultura afro-brasileira. Odoyá!

Aniversário

Hoje (02): Maria Isabel Almeida Santos

Amanhã (03): Cristiane Alencar, Virginia Moraes