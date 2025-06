Ademi-BA premia os destaques do mercado imobiliário baiano

Cláudio Cunha reforça a importância das empresas e profissionais que promovem a credibilidade do mercado imobiliário - Foto: Divulgação

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia realizou o 28º Prêmio Ademi-BA, a mais relevante e longeva premiação do mercado imobiliário baiano, revelando os vencedores das 13 categorias. O prêmio é um reconhecimento às boas práticas de um setor essencial para a economia do nosso estado. “Acreditamos que o mercado imobiliário tem a capacidade de transformar a vida de milhares de pessoas que são impactadas por ele: do operário que ergue um empreendimento ao cliente que compra o imóvel. Imaginem quantas pessoas se conectam nessa linha de tempo e espaço. E isso só é possível graças a empresas e profissionais que inspiram, conquistam e transformam vidas”, disse Cláudio Cunha.

Bazar

Amanhã vai acontecer o Bazar das 3, das empresárias e influenciadoras Giselle Hasselmann, Mara Santos e Juliana Coelho. O evento será realizado das 9h às 17h, na loja By Giselle Hasselmann, que fica no Empresarial Ferreira Ferraz. Haverá marcas como Gucci, Louis Vuitton, Agilità, Lança Perfume, dentre outras, com valores abaixo do mercado. Será a oportunidade perfeita para quem quer adquirir novas peças, atualizar o closet e fazer a moda circular.

Giselle Hasselmann é uma das empresárias à frente do Bazar das 3 | Foto: Divulgação

Movimento

Hoje, será lançado oficialmente o Movimento Contragolpe, liderado pelo advogado Vinícius Melo, que é uma iniciativa que promete sacudir os pilares da advocacia brasileira, quanto o livro Manifesto do Movimento Contragolpe. O movimento nasce como resposta organizada às crescentes tentativas de criminalizar advogados e advogadas que atuam na defesa de causas populares e sociais, especialmente dos mais pobres e vulneráveis. Já o livro expõe como o sistema judicial vem sendo utilizado para proteger interesses econômicos e excluir quem luta pelos direitos sociais. A transmissão ao vivo, às 19h, no Instagram(@advprofviniciusmelo).

Vinícius Melo lança Manifesto de Movimento Contragolpe | Foto: Divulgação

Grife

O designer soteropolitano Henrique Ramos está revolucionando o mercado de joias com criações que desafiam convenções. Inspirado por Ara Vartanian, ele desenvolveu coleções marcantes como "LEGO" e "Connecting Yourself", além de resgatar broches como tendência para 2025. Com apenas dois anos no setor, já conquistou clientes de renome nacional, transformando visões únicas em peças exclusivas.

Henrique Ramos revoluciona joalheria com criações ousadas e já dita tendências para 2025 | Foto: Divulgação

Espetáculo

O espetáculo Corpos Estelares e Falsos Brilhantes, que inicia sua circulação nacional nos dias 13 e 14 de junho, às 20h, no Teatro Goethe-Institut Salvador, na capital baiana, com entrada gratuita, é uma homenagem dançante a Elis Regina, que completaria 80 anos em 2025. A sessão do dia 14 contará com recursos de acessibilidade, como audiodescrição e Libras. Os ingressos podem ser garantidos pelo site Sympla.

Arraiá

Chegou a hora de esquentar o coração ao som do forró! Hoje, a partir das 15h, o charmoso bairro do Horto Florestal, em Salvador, recebe mais uma edição do tradicional Arraiá do Horto. O evento, promovido pela Oquei Entretenimento, acontece no estacionamento do Almacen Pepe e promete ser um dos mais animados da temporada junina. A programação reúne grandes nomes: Danniel Vieira, Banda Colher de Pau e TK, que prometem embalar o público com muito forró, xote e arrasta-pé.

Wine

Se depender da Vino Salvador — unidade da capital baiana da maior rede de wine bars do Brasil — a Rota do Amor está traçada, e o destino é uma noite inesquecível no próximo dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a partir das 19h. Os casais que escolherem o espaço, localizado na Rua das Dálias, nº 540, na Pituba, embarcarão em um menu degustação em quatro etapas, harmonizado com vinhos que os levarão a uma viagem pelo Brasil, Chile e Argentina — destinos perfeitos para os apaixonados por vinhos e seus encantos.

Aniversários

Hoje (31): Cristina Barude, Doris Veiga Pinheiro, Alina Maria Furtado Marques, Nelson Moscoso de Carvalho, Irene Omuro , Márcia Silva Pereira

Amanhã (1): Gracinha Brandão, Thierry-Pierre Gonze, Mara Santana, Elane Varjão Guimarães, Tita Borges Souza, Lorena Muricy, Eduardo Pereira, Anaiçara Póvoas de Góes, Flora Gil

Entrevista com Ênio Carvalho – sócio-diretor da Marketing Consultoria Ideias e Resultados, criador do Top of Mind

Ênio Carvalho é o criador do Top of Mind | Foto: Divulgação

O Top of Mind Salvador completa 30 anos em 2025. Quais foram os maiores desafios e aprendizados ao longo dessas três décadas de trajetória?

O grande desafio foi implantar um instrumento de aferição das marcas mais lembradas, até então inexistente, e transmitir aos empreendedores o percentual real de lembrança de suas marcas, com credibilidade. No nosso mercado, ainda há desconfiança em relação à pesquisa. Por isso, trouxemos auditoria para aumentar a confiabilidade. Uma curiosidade: todos temos sempre em mente as marcas mais lembradas. Elas nos norteiam na decisão de compra. O Top of Mind mostra isso — e muito mais.

Nesta edição comemorativa, além das marcas, também foram homenageadas personalidades que deixaram um legado no mercado baiano. Qual a importância de reconhecer essas figuras na história do Top of Mind?

Estávamos comemorando os 30 anos. De repente, num brainstorming, surgiu a ideia de homenagear pessoas que souberam implantar e sustentar ideias e lançamentos. Pesquisamos e encontramos os nomes de Norberto Odebrecht, João Eurico Matta, Nelson Dahia e Duda Mendonça. Todos falecidos, mas de uma importância extraordinária para a perpetuação de suas marcas.

Na sua opinião, quais são os principais elementos que fazem uma marca se tornar perene e querida pelo público?

Para ser lembrada e querida, uma marca precisa conhecer seu consumidor e saber como atendê-lo. Esse relacionamento se fortalece quando a marca entrega o que promete — e vai além, com surpresas agradáveis. O cliente não deve ser refém de uma empresa ou marca.

Como a MKTConsult realiza a pesquisa de lembrança espontânea e garante a credibilidade e precisão dos resultados apresentados no Top of Mind?

A pesquisa é presencial, olho no olho. Utilizamos a metodologia chamada Pesquisa Aleatória Probabilística Simples. Os questionários são aplicados ao vivo por pesquisadores e auditores, com auditoria da Atca. Estamos sempre atentos a métodos inovadores. Afinal, não somos táxis para apanhar feio dos Ubers. Estamos ligadíssimos! O que for novidade, somos os primeiros — ou no máximo os segundos.

Quais são os próximos passos e ambições do Top of Mind Salvador? Podemos esperar inovações ou novas categorias nas próximas edições?

Há grande possibilidade de expandirmos o Top para os 20 principais municípios da Bahia, segundo dados existentes. Para finalizar, quero dizer ao mercado que não é bom nem recomendável perder a oportunidade de mostrar a força de sua marca. Isso aconteceu em segmentos como hospitais, laboratórios, empresas de material de construção e cervejarias — e nos deixou perplexos.