Advogada Viviane Almeida revela estratégia tributária na Imersão EVR

Viviane participa de eventos sobre estratégia tributária - Foto: Divulgação

A advogada tributarista Viviane Almeida, filha dos advogados Jorge e Magda Teixeira, ganhou destaque na Imersão EVR ao lado de Geraldo Rufino e Melque Dourado, ao apresentar palestra sobre estratégia tributária para empresas. Com linguagem acessível, destacou como o Direito Tributário, quando bem aplicado, pode se tornar ferramenta poderosa para fortalecer a saúde financeira e melhorar resultados. Viviane palestrará dia 25 de abril, em São Paulo, e em 8 de maio, em Aracaju.

Vin d’honneur

Nino Nogueira e Zoila Andrade organizaram um elegante vin d’honneur para celebrar o amigo Ivan Ito, no rooftop do designer, em um charmoso espaço no Rio Vermelho, que reuniu convidados em clima descontraído e sofisticado, com direito a jantar no RivieRouge. A noitada foi das mais agradáveis, animada por boas conversas, brindes e música, com Sônia Steele, Valéria Peres, Laura Tanuri, Lívia Valente, Katia Beberth e Adriana Lomanto puxando o coro de parabéns ao aniversariante.

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Amigos brindam a felicidade de Ivan Ito | Foto: Divulgação

Encontro

O diretor executivo da Bites, Manoel Fernandes, estará em Salvador, no dia 7 de abril, para participar do primeiro Encontro do Capítulo Aberje Nordeste 2026. O jornalista e especialista em Relações Governamentais pelo Insper, apresentará um panorama do ano eleitoral, analisando tendências, dinâmicas do debate público e possíveis impactos das Eleições 2026 no cenário político nacional e regional.

Manoel Fernandes participa de encontro da Aberje Nordeste | Foto: Reprodução | Um Brasil

Agenda institucional

Os advogados Fernando Neves e Celson Oliveira cumprem agenda institucional em Lisboa, Portugal, com reuniões voltadas ao acompanhamento jurídico de operações de exportação e tratativas com o Banco ABanca. Na atuação, Fernando Neves coordena os aspectos tributários e aduaneiros, enquanto Celson Oliveira acompanha a estruturação contratual entre empresas brasileiras e importadores portugueses de produtos do agro sustentável.

Fernando Neves e Celson Oliveira cumprem agenda institucional em Lisboa, Portugal | Foto: Divulgação

Autoral

As “águas de março” renovam, reconectam e inspiram Cláudia Duarte a apresentar hoje a Treeo, sua marca de joias autoral, que revela uma trajetória de mais de 20 anos de conhecimento e técnica em joalheria. O evento de lançamento acontece às 18h, no UNE Cozinha, espaço conceitual de gastronomia e arte, e promete proporcionar aos convidados um encontro que traduz o Universo Treeo, assinado pela designer de joias baiana.

Cláudia Duarte lança sua marca de joias autorais | Foto: Divulgação| (Lucas Assis)

Lançamento

A Azinunes Construções e Incorporações apresentou seu novo empreendimento: o Arvoredo Residencial, no bairro do Caminho das Árvores. O lançamento foi marcado pela abertura do stand de vendas e reuniu os sócios Pedro Azi, Luis Eduardo Nunes, Rafael Papaleo e Eduardo Azi. Localizado em uma das regiões mais nobres de Salvador, o bairro se destaca pelo perfil contemporâneo e se consolida como um dos principais vetores de crescimento da cidade.

Pedro Azi, Luiz Eduardo Nunes e Rafael Papaleo lançaram novo empreendimento no Caminho das Árvores | Foto: Divulgação| (Gabriel de Alencar)

Primavera

Para festejar as 90 bem-vividas primaveras de Fritz Kläy, na última quarta-feira, dia 25, o gemólogo Daniel Kläy embarcou em um voo da TAP rumo à Suíça para dar um abraço presencial no querido pai, em uma celebração familiar e intimista. O aniversariante recebeu o filho com alegria, ao lado da esposa, Nelly Roux, na cidade de Düdingen, em um encontro marcado por afeto e gratidão. Parabéns!

Nelly, Daniel e Fritz Kläy: tim-tim na Suíça | Foto: Divulgação

Nova coleção

Para marcar o lançamento da nova coleção da Martha Paiva, as empresárias Sabrina Furtado e Carol Tenisi promoveram o encontro “Pausa para o Café”, reunindo 50 convidadas para uma tarde que uniu moda, conteúdo e experiências sensoriais. A proposta foi ir além do vestir, conectando estilo de vida, saúde e bem-estar em um ambiente intimista. Destaques para o talk interativo com as médicas Yasmin Mazzafera e Helga Abreu, que falaram sobre emagrecimento saudável, saúde da pele e autoestima.

Sabrina Furtado, Helga Abreu, Yasmin Mazzafera e Carol Tenisi | Foto: Divulgação

Semana Santa

Durante a Semana Santa, o Grupo Vini Figueira prepara uma programação especial em suas casas, com menus pensados para o período e operação organizada ao longo do feriado. Os restaurantes Genaro, Vini Figueira Gastronomia e Vini Figueira Mar funcionam em horários específicos, com atendimento no salão e opções de delivery.

O restaurante Santiago Culinária Ibérica vai celebrar com tradição a Semana Santa, com pratos especiais de bacalhau e frutos do mar, em suas unidades no Shopping Barra e no Clube Espanhol. O espaço se apresenta como opção para reunir familiares e amigos durante o período, especialmente na Sexta-feira Santa e no Domingo de Páscoa.

Nova coleção

A nova coleção do estilista baiano Gefferson Vila Nova, intitulada Rio Vermelho, acaba de desembarcar na loja Leve Alma, em Barra Grande, na Península de Maraú. A chegada reforça a conexão entre moda autoral e o lifestyle praiano sofisticado que marca o destino turístico. Inspirada no bairro do Rio Vermelho, o estilista traduz elementos naturais em peças que exploram luz, cor e textura, criando uma narrativa que transita entre o ambiente costeiro e a energia urbana.

Aniversários

Hoje (31): Janete Freitas, Marcus Metting, Emília Uanús, Pedro Machado Lima, Liana Allegro, Patrícia Príncipe de Oliveira, Aninha Franco, Sérgio Pessoa

Amanhã (1º): Lomanto Oliveira, Heloína Padilha, Emília Navarro de Brito, Tânia Abreu