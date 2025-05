Advogado honra a Bahia como comendador de ordem fundada em homenagem a JK

Antonio Peres é condecorado comendador na Câmara dos Deputados em Brasília - Foto: Divulgação

No último dia 22, na Câmara dos Deputados em Brasília - DF, Antonio Peres Junior foi condecorado pela Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek, no mais elevado grau desta entidade, que é a de comendador.

Na mesma ocasião, o homenageado foi nomeado diretor jurídico da ABRID - Associação Brasileira da Influência Digital, secretaria executiva de uma das maiores e mais importantes frentes Parlamentares do Brasil, que é a FRENID - Frente Parlamentar da Influência Digital.

Em Lençóis

Paulo Gonet Branco, procurador-geral da República, será um dos destaques no XIV Congresso Estadual do MP-BA em Lençóis, que acontece de 28 a 30 de maio. Com a palestra "Novos Caminhos do Ministério Público na Defesa da Sociedade", Gonet abre o evento promovido pela AMPEB com apoio do MP-BA, que reunirá promotores, procuradores e associados da entidade, com o objetivo de fortalecer as relações institucionais.

Norma Cavalcanti, Paulo Gonet e Marcelo Miranda | Foto: Divulgação

Referência

O cirurgião plástico baiano Victor Pochat, um dos maiores nomes da rinoplastia na Bahia, foi convidado pela Liga de Cirurgia Plástica da Universidade Salvador (Unifacs) para ministrar uma aula especial sobre o tema para estudantes do curso de Medicina. O encontro teve como foco o compartilhamento de experiências, técnicas modernas e os desafios da cirurgia estética e funcional do nariz.

Victor Pochat dá aula sobre rinoplastia para futuros médicos | Foto: Divulgação

Celebração

A head da Agência Comunicando Ideias, Gabriela Bandeira, vai realizar a 3° edição do Business Meeting, evento exclusivo para clientes que acontece no dia 29, no business lounge The Latvian. O jantar irá celebrar os 21 anos de atuação da jornalista no mercado de assessoria de comunicação e os seis anos de fundação da Agência.

Além de promover conexões, o evento entregará conteúdo de alto valor, com uma palestra da jornalista Luciana Fialho sobre “Comunicação Real: o segredo das marcas memoráveis”. Os convidados degustarão um jantar especial com menu assinado pelo chef do The Latvian, Raphael Sepúlveda.

Gabriela Bandeira celebra aniversário da sua agência com Business Meeting | Foto: Divulgação

Primavera em Paris

Em meio aos preparativos para o lançamento de seu novo livro, em julho, Liz Matos escolheu Paris como cenário para celebrar seu aniversário recente. Entre um croissant e outro, mergulhou na primavera francesa: seja caminhando por jardins deslumbrantes, navegando pelo Sena ou admirando a elegância da Pont Alexandre III. E, claro, incluindo visitas aos Jardins de Monet, em Giverny, ao majestoso Vale do Loire e ao icônico Louvre, no coração da Cidade Luz.

Liz Matos celebra níver em solo parisiense | Foto: Divulgação

Turnê Nacional

A empresária, escritora e palestrante Mikaella Ferreira virá a Salvador para realizar palestra da turnê nacional “Só mais uma nunca mais – ouse fazer a diferença”.

O evento acontecerá no dia 28, às 19h, no Teatro da Cidade, no Colégio Vila. Salvador é a segunda cidade escolhida para sediar “O Super Encontro - conectando empreendedoras ao Grande CEO”, por um motivo especial. "Vivi muitos anos em Salvador, onde construí laços afetivos e conquistei um público especial", diz.

Mikaella Ferreira vem a Salvador ministrar palestra para empreendedoras | Foto: Divulgação

Lançamento

Na última quarta, na sede da FIEB, foi lançado o programa IEL Conecta, que reúne empresários, pesquisadores e governo em prol da inovação. Na abertura, Edneide Lima (IEL), Carlos Henrique Passos (FIEB) e André Joazeiro (SECTI) destacaram a importância da iniciativa, que aproxima empresas baianas da cultura de inovação e conecta desafios reais a soluções viáveis.

Edneide Lima, Carlos Henrique Passos e André Joazeiro | Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB

Spoilers

O Hot Park Costa do Sauípe, um dos primeiros parques aquáticos de grande porte da Bahia, com inauguração prevista para 2027 e investimento de R$ 350 milhões, acaba de ter uma série de detalhes inéditos revelados ao público. Parada de Carnaval diária, experiências inéditas, paisagismo imersivo, tecnologia embarcada e uma narrativa com forte apelo ambiental são algumas das novidades reveladas pelo parque.

Sonora

Cheia de bossa e outras brasilidades sonoras, a cantora francesa Manu le Prince se apresenta hoje, acompanhada pelo trio formado por Robert Persi, Philippe Brassoud e Jean-Luc Dana, em show no La Trinquette Jazz Club, em Villefranche-sur-Mer, linda cidade do Mediterrâneo, na Costa Azul da França.

Vaivém

Anaceli e Mozart Santos curtiram um mês de férias na Europa, entre Portugal, França e Itália. Na primeira, visitaram Lisboa e Porto, na segunda Paris, Lion e Camarque, entre outras, e na última curtiram as belas cidades da Toscana e seus famosos vinhedos.

Leste Europeu

Tereza e Emanuel Fontes escolheram o leste europeu para mais uma viagem internacional, visitando a Sérvia, Bulgária e Romênia, e fechando o circuito com chave de ouro em Paris, onde aproveitaram para um jantar tipicamente francês no La Fontaine de Mars.

Aniversários

Hoje (26): Ticiana Carvalho, Yeda Barradas Carneiro, Andréa Carneiro Pedreira, André Curvello

Amanhã (27): Márcia Imbassahy, Cláudia Sá, Sylvio Simões de Mello Leitão, Regina Maria Nogueira Reis, Lorena Hamaji, Éverton Fraga, Jorge Lins Freire

Segunda (28): Maria Borges de Figueiredo, Ângelo Calmon de Sá Jr., Leilane Loureiro, Paulo de Tarso, Marcos José Viana Santos, José Luiz del Corral