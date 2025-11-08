AEVI Galeria reflete nova era da joalheria baiana com autenticidade

Publicado sábado, 08 de novembro de 2025 às 4:22 h • Atualizada em 08/11/2025 às 11:24 | Autor: Alexandra Isensee

Allan Romeo expande a AEVI Galeria e anuncia a coleção Baianidades - Foto: Divulgação

O mercado de joalheria vive expansão na Bahia, impulsionado pela valorização do ouro e pelo talento de ourives locais. Nesse cenário, destaca-se a AEVI Galeria, fundada por Allan Romeo. Com apenas três anos, a marca se consolidou pela ourivesaria artesanal e autenticidade.

O próximo passo é o curso gratuito sobre diamantes e a coleção “Baianidades”, em parceria com um ícone da cultura negra baiana.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Reconhecimento

Outorgada pelo Tribunal de Justiça, a Medalha do Mérito Jurídico Ruy Barbosa foi concedida ao advogado e presidente do IGHB, Joaci Goes, em solenidade prestigiada por personalidades do Judiciário, autoridades civis e militares, operadores do Direito, amigos e familiares, no auditório do TJ.

Estiveram presentes as desembargadoras Marielza Brandão Franco e Lícia Fragoso Modesto, que, ao lado da advogada Adriana Bandeira, diretora jurídica do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, integraram a plateia. O público se emocionou com o discurso de gratidão do homenageado.

Joaci Goes com Marielza Brandão Franco, Lícia Fragoso Modesto e Adriana Barreto, durante a solenidade no Tribunal de Justiça | Foto: Divulgação

Devoção

O comendador Nelson José de Carvalho, aniversariante de hoje, celebra a data em família, na Colina Sagrada. Gentilmente declinou das homenagens preparadas por seu amplo círculo de amigos, preferindo participar do tradicional Tríduo de Nossa Senhora da Guia, celebrado na Basílica do Senhor do Bonfim.

As comemorações ficam para dezembro, no animado aniversário da filha, a médica Analuzia Moscoso, no Wish Hotel da Bahia.

Nelson José de Carvalho celebra aniversário, hoje, ao lado da esposa Sandra e da filha, Analuzia | Foto: Divulgação

Novas Operações



Após conquistar o público rapidamente desde seu lançamento, há menos de dois meses, a Forneria Di Liana já anuncia sua expansão em Salvador. O projeto, criado pelos irmãos Lara e Guido Allegro, netos da fundadora Dona Liana, que, aos 96 anos, segue envolvida em todas as decisões da marca, passa a contar com duas novas operações.

Neste mês de novembro, a forneria ganhou um ponto exclusivo de delivery no Itaigara e deu início ao serviço diário de pizzas no Di Liana Cucina, no Salvador Shopping.

Os irmãos Lara e Guido Allegro expandem operação com conceito único em Salvador | Foto: Gabriel Marinho

Literária

A jornalista e escritora baiana Jaqueline Adans é uma das autoras convidadas do livro A História por trás da História, que será lançado, hoje, na Varanda do Sesi.

Reconhecida por seu olhar sensível e sua escrita voltada para temas ligados ao amor, ao feminino e à valorização da cultura local, Jaqueline participa da obra com um texto que reflete sua conexão com a comunicação e o poder transformador das histórias.

Jaqueline integra coletânea literária que celebra movimento literário Raiz Livraria | Foto: Divulgação

Natalícia

Aniversariante do último dia 5, Dora Nunes, presidente da Federação das Santas Casas da Bahia (FESFBA), comemorou a data ao lado do esposo, Renato Jaime Filho, em um jantar íntimo em Senhor do Bonfim.

Embora sem festa, Dora, primeira mulher a presidir a FESFBA em 30 anos, ficou emocionada com as inúmeras mensagens de felicitações de parabéns de amigos, familiares e associados da entidade.

A aniversariante Dora Nunes passa a data em familia | Foto: Divulgação

Humanizada

O Hospital da Obesidade marcou presença no Summit de Negócios, realizado no Centro de Convenções da Bahia, com estande e equipe de profissionais.

Segundo Emanuel Soares, diretor de marketing, a participação reforça a importância do contato direto com o público. “Queremos estar cada vez mais presentes em eventos e ações sociais, humanizando a causa da obesidade e ampliando o diálogo com a sociedade”, comenta Emanuel.

Sérgio Braga e Emanuel Soares | Foto: Divulgação

Reinauguração

O Rio Vermelho foi palco de uma celebração especial: a reinauguração da Artmalte, que marcou os cinco anos de funcionamento da casa, agora repaginada e com status de restaurante e cervejaria. O evento reuniu convidados, imprensa e amantes da boa gastronomia que brindaram a nova fase do espaço com música, descontração e sabores inéditos.

Homenagem

A comunicadora baiana Wladia Goes foi uma das convidadas do exclusivo Jantar Legends, uma parceria entre a revista Marie Claire e Mastercard para homenagear Costanza Pascolato.

O evento aconteceu na Soho House, em São Paulo, e reuniu mulheres que são líderes e destaques em suas áreas. Personalidades como Rita Batista e Fátima Bernardes também marcaram presença.

Destaque

O Instituto de Planejamento Familiar anuncia que o Observatório do Planejamento Familiar, criado pela instituição no Brasil, foi oficialmente incorporado ao novo Observatório Latino-Americano e Caribenho de Planejamento Familiar, lançado pela FP2030 durante a International Conference on Family Planning 2025, o maior e mais relevante evento global sobre planejamento familiar.

Aniversários