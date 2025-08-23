André Moreno assina troféu do Prêmio FIEB Indústria Baiana Sustentável

André Moreno celebra mais uma edição do prêmio com troféu assinado por ele - Foto: Divulgação

O artista plástico e arquiteto André Moreno assina, pela terceira vez, o troféu do Prêmio FIEB Indústria Baiana Sustentável, que chega à sua 15ª edição em 2025. A premiação será realizada na quarta-feira, no Centro de Convenções da Bahia, durante o INDEX – Feira da Indústria. Com obras em acervos de hotéis, coleções particulares, instituições e fundações, André já participou de exposições no Museu de Arte Moderna da Bahia e da mostra internacional Exposição Itinerante 2234, que passou por museus e galerias na Europa, América Latina e Estados Unidos.

Adrenalina

O MD Motor Show chega à sua 8ª edição nos dias 13 e 14 de setembro, no Bike Park Salvador, com atrações que prometem transformar a cidade no epicentro da emoção sobre rodas. O evento reúne supercarros, motos, caminhões, UTVs e veículos antigos, além de experiências interativas como test-drives e acrobacias. Pela primeira vez, Salvador sediará uma etapa oficial do campeonato de UTV contra o relógio. Idealizado por Mário Dantas, o Motor Show também é um hub de negócios e inovação, com grandes marcas do setor automotivo e estrutura completa para toda a família.

Mário Dantas traz inovação e adrenalina ao Bike Park com o MD Motor Show 2025 | Foto: Divulgação

Bela Festa

Clara Calumby preparou uma bela festa de comemoração dos 50 anos de seu marido Roberto, último sábado, no Palacete Tira Chapéu, em ambientação requintada de Sonja Lopes e Nubia Caloula, com destaque para profusão de plumas vermelhas, buffet preparado pela chef Flávia Sampaio e muita animação por conta de Tatau e da banda Máquinas na Pista, que levaram os numerosos convidados e familiares a virarem a noite em clima de alegria e sofisticação. Entre eles, as filhas do casal, Malu e Duda, e a mãe do aniversariante, Grace Calumby.

Roberto e Clara, ao lado de Malu e Duda, em momento especial | Foto: Divulgação

Encontro

Políbio Lago e Sílvio Batalha, amigos e colegas de faculdade há mais de 50 anos, protagonizaram um reencontro especial durante almoço no Wish Hotel da Bahia. Entre memórias e conversas, celebraram antigas histórias, amizades marcantes e os valores que sempre cultivaram: cordialidade, respeito e integridade. Em clima de gratidão e fé, refletiram sobre as conquistas profissionais e pessoais. Ao final, reafirmaram a importância de cultivar momentos felizes, a saúde e o convívio com quem se ama, planejando novos encontros.

Políbio Lago e Sílvio Batalha celebram décadas de amizade em reencontro no Wish | Foto: Divulgação

Memória

A Fundação Gregório de Mattos homenageia o empresário, escritor e ativista cultural Clarindo Silva no encerramento da VI Jornada do Patrimônio Cultural de Salvador, no dia 29, às 17h, no MUNCAB. O evento celebra os 40 anos do Centro Histórico como Patrimônio Mundial da Unesco. Fundador da Cantina da Lua e símbolo da resistência no Pelourinho, Clarindo é reconhecido por sua atuação na valorização da negritude e da cultura afro-brasileira. A homenagem destaca a importância dos bens imateriais que dão vida ao Centro Histórico — suas pessoas, memórias e saberes.

Parisiense

O Teatro do Oprimido, no 12° distrito de Paris, fundado pelo saudoso Augusto Boal, apresenta atualmente uma criação da Companhia Estelar de Teatro de São Paulo, que engloba teatro, dança e vídeo Séquana - A Voz das Águas, sobre as relações humanas e ambientais entre a França e o Brésil. Séquana é a deusa celta do rio Sena. O texto é inédito e inspirado em pensadores e escritores franceses e brasileiros, como Ailton Krenak, Bachelard, Maupassant, Kopenawa, Cixous e Behaffou.

Gastronômica

Os sabores de Itaparica estão prontos para conquistar novos paladares. Pela primeira vez, oito restaurantes da cidade se unem para revelar por que a gastronomia local é tão especial, unindo tradição, ingredientes frescos e a criatividade de chefs apaixonados pela cultura baiana. A estreia de Itaparica no Festival Tempero Bahia 2025 promete experiências únicas que irão encantar turistas e amantes da boa comida, de 28 deste a 7 de setembro.

Monique Melo é uma das pioneiras em comunicação corporativa na Bahia e CEO da Texto & Cia

Monique Melo | Foto: Bruno Jones

A Texto & Cia faz 30 anos. Quais foram os marcos mais desafiadores desta trajetória?

Abrir uma agência de comunicação corporativa no meu quarto, com duas estagiárias, entrando em um mercado dominado por homens foi sem dúvida meu grande desafio. De lá para cá atuamos em diversos setores, de bancos a estrelas do axé music, e aprendi a transformar desafios em grandes oportunidades.

Você testemunhou a transformação da comunicação corporativa na Bahia. O estado hoje está em igualdade com outros grandes centros do país?

Os avanços tecnológicos transformaram a comunicação, exigindo atualização constante, e sempre cuidei para que a Texto e Cia estivesse à frente dessas inovações. Não à toa somos a única empresa baiana integrante da Rede Brasileira de Reputação e Influência. Na Bahia este mercado está em franco desenvolvimento.

Foi lançado essa semana, na Bahia, o livro 'Marca que Marca. Qual mensagem central ele traz?

No mundo hiperconectado as crises são inevitáveis. A obra fala sobre como mitigar danos à reputação, transformar desafios em oportunidades e evidenciar os valores da empresa. Meu capítulo "Branding em tempos de crise: estratégia de resiliência" reflete nossa expertise de três décadas com orientações para a classe empresarial.

Quais são as estratégias que uma companhia deve adotar para se fortalecer durante períodos turbulentos?

Crise bem conduzida gera maior reconhecimento e aprendizados. Junto aos nossos clientes, buscamos construir lastro reputacional sólido: ser reconhecido, evidenciar diferenciais e se comunicar efetivamente. Evitar negação ou ameaças legais. Manter abordagem empática, priorizar a vida, cuidar dos envolvidos e compensar os prejudicados.