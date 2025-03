Anna Libório fala sobre imagem pessoal em evento exclusivo para mulheres

Anna Libório comanda bate-papo na Healthy do Shopping Barra - Foto: Divulgação

Para proporcionar um momento de aprendizado, networking e conexão com mulheres empreendedoras, a unidade Healthy do Shopping Barra vai realizar um happy hour especial com a especialista em varejo e visual merchandising Anna Libório. No encontro, que acontecerá no dia 18, às 18h, a empresária comandará um bate-papo sobre “O Poder da sua Imagem Pessoal”, compartilhando estratégias de networking assertivo e como destacar sua persona.

Anna Libório comanda bate-papo na Healthy do Shopping Barra | Foto: Divulgação

Comemorativa

O sucesso do bloco Camaleão no Carnaval vai ser comemorado com um encontro de amigos, hoje, em Guarajuba, para festejar o níver de Mônica Ayres, que fez aniversário ontem, e também do empresário Joaquim Nery, que é diretor da Central do Carnaval e aniversaria na próxima terça. O casal curtiu juntos os três dias do Camaleão e agora a festa vai ser mais tranquila com os companheiros que trabalharam na folia e familiares.

Joaquim Nery e Mônica Ayres celebram níver em Guarajuba | Foto: Divulgação

Novidade

Enquanto o Carnaval animava o Brasil, a empresária Graça Dias e Edmir Anselmo embarcaram para a Europa em uma viagem em família. Além de momentos de descanso, a dupla aproveitou para traçar novas metas e preparar as novidades da Mundo Caramelo para 2025. Entre elas, o lançamento do Mundo Balada, um espaço dedicado a eventos teens e adultos, oferecendo festas completas com a qualidade e o padrão especial da marca.

Edmir Anselmo e Graça Dias curtem o Carnaval na Europa | Foto: Divulgação

Expansão

As empresárias e sócias Manuela Moscoso e Bianca Villas Boas, que acumulam mais de 15 anos de experiência no mercado de saúde e bem-estar, dão início ao seu projeto de expansão da Nutrition’all, com a abertura de uma planta industrial em Lauro de Freitas com previsão de inauguração em junho. Alinhada com as principais tendências do mercado de suplementos, a Nutrition’all vem ampliando o escopo de serviços B2B, além das terceirizações de produções que já presta para outras marcas.

Bianca Villas Boas e Manuela Moscoso iniciam expansão da Nutrition’all | Foto: Divulgação

Oceanográfica

Com o tema Carnaval, Rei dos Oceanos, a cidade francesa de Nice encerrou com sucesso a folia, uma das maiores do mundo. Um dos mais originais carros alegóricos do corso carnavalesco, concebido pelo grande escultor Gérard Artufel, alusivo à Mãe das Águas, Yemanjá, remeteu à Conferência Mundial sobre os Oceanos, que ali acontece em junho, e em julho ao Festival Cultural Yemanjá Nice, organizado pela baiana Solange Barreto, este ano na sua 12a edição.

Bossa Bahia

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, as Noites Musicais do Tamavilhoso, no Projeto Tamar em Praia do Forte, apresentam um espetáculo especial e gratuito. A cantora Beca Falcone, acompanhada pela violonista Jana Vasconcelos, traz ao público o show "Bossa Bahia", a partir das 19h30.

Franco-brasileira

Paris vai ganhar um centro cultural para celebrar o Brasil durante toda a Temporada do Brasil na França de 2025: a partir de 1° de abril, o Verso - centro cultural itinerante, será criado para acolher uma programação brasileira intensa, e vai circular até setembro, por diferentes espaços culturais parisienses. O formato "nômade", idealizado por Rosângela Meletti e Pat Monteiro Leclercq para criar conexões com diferentes públicos na França, apresentará, por sete meses, um programa com variadas exposições, eventos festivos e gastronômicos, palestras, debates e mesas-redondas, encontros profissionais, shows, karaokê e um cineclube.

Aniversários

Hoje (08): Luiza Mizuki Omuro, Janaína Arnold, Claudio Portinoi, Patrícia Romero Jatobá Souto, Heitor de Almeida Cunha, Sizininha Simões Crepaldi

Amanhã (09): ): Jefferson Fonseca Góes Filho, Eliane Mendonça, Milton Martinelli, Marcelo Borges Pimenta

Segunda (11): Mila Tironi, José Mion, Joaquim Nery, Rita Moreira, Marcios Pires,

Entrevista com Vanda Souza

Vanda Souza | Foto: Divulgação

Arquiteta formada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), a empresária baiana Vanda Souza é uma das idealizadoras do Projeto Refoliar, iniciativa que une sustentabilidade, ação social e educação ao transformar abadás usados em mochilas escolares para alunos da rede pública.

Como surgiu a ideia do Refoliar?

A ideia nasceu da vontade de minimizar o impacto ambiental do Carnaval e, ao mesmo tempo, criar um projeto que promovesse renda e capacitação profissional. Observamos que milhares de abadás são descartados anualmente, e enxergamos uma oportunidade de transformar esse resíduo em algo útil para a comunidade.

Além do impacto ambiental, quais outros benefícios o projeto oferece?

Além da redução de resíduos têxteis, o Refoliar gera empregos diretos e indiretos, capacitando costureiros e costureiras. Esses profissionais aprendem técnicas que podem ser aplicadas em outras áreas da costura, ampliando suas oportunidades de trabalho ao longo do ano.

Como as pessoas podem contribuir com o projeto?

Os foliões podem doar seus abadás em urnas personalizadas espalhadas pelos camarotes, shopping centers e no aeroporto, de 1º a 10 de março. Também buscamos parcerias com empresas e instituições que queiram apoiar financeiramente ou por meio da logística de coleta e produção.

Qual a sua expectativa para o futuro do Refoliar?

Nosso objetivo é expandir o projeto para outras cidades e festas populares do Brasil, incentivando a conscientização sobre o descarte correto de tecidos e o reaproveitamento têxtil. Queremos que o Refoliar se torne um modelo de sustentabilidade dentro das festividades brasileiras.