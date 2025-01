Arquiteto Fabbio Pêra celebra as grandes conquistas de 2024

- Foto: Divulgação

Um ano dourado, podemos dizer. Assim foi, e tem sido, o 2024 para o arquiteto Fábbio Péra, de grande importância, tanto profissional como pessoal. Neste ano que termina, ele completou 26 anos de formado e 20 anos da sua empresa FPE Projetos. Para brindar este momento, reuniu, no dia 18, no restaurante Pedra do Mar, todos os profissionais que, de alguma forma, tiveram participação nesta bela jornada.

Qualificação ele tem de sobra. Fábbio é arquiteto e urbanista, pós-graduado em gestão BIM, possui certificado internacional da Buildmart, além de ser fotógrafo e CEO da FPE Projetos & Consultoria que é mais que escritório de arquitetura, é uma das empresas de maior destaque em Projetos de Arquitetura e coordenação de projetos em BIM da Bahia. Tamanha qualificação reflete na rotina de trabalho repleta de projetos. "Foi um ano cheio de atividades", revela ele.

"Muitos projetos de médio e grande porte. Batemos mais de 300 mil m² de trabalhos desenvolvidos em diversos segmentos, cinco escolas municipais, dentre elas a maior da rede municipal, a Clériston Andrade. Foram ao todo dez escolas estaduais, além do hospital estadual de cuidados paliativos em Salvador, no antigo Couto Maia”, detalha o arquiteto.

E ainda tem mais: atuou também no plano de manutenção do Novo Mané Dendê, foi responsável por diversos projetos em Praia do Forte e Imbassaí, além de cidades do oeste baiano. Foram mais de 50 profissionais envolvidos direta e indiretamente.

No setor privado, Fábbio desenvolveu projetos como a sede do A Tarde Educação, o observatório A Tarde, além de residências no Alphaville e estudos de empreendimentos multifamiliares.

"Particularmente obtive a certificação internacional da Buildsmart, instituição que discute e participa de decisões importantes para o Open Bim", conclui.