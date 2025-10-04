AsBEA-BA anuncia Conselho Consultivo com grandes nomes da arquitetura

Antonio Caramelo integra o Conselho da AsBEA-BA - Foto: Divulgação

A Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – Regional Bahia (AsBEA-BA) dá mais um passo importante em sua missão de fortalecer o setor da arquitetura no estado. A entidade acaba de anunciar os nomes que compõem seu recém-criado Conselho Consultivo, formado por cinco renomados arquitetos baianos: Antonio Caramelo, Chico Sena, André Sá, Ricardo Albuquerque e Carlos Campelo, que aceitaram o convite da diretoria para contribuir com sua experiência e visão estratégica.

Antonio Caramelo integra o Conselho da AsBEA-BA | Foto: Divulgação

Lançamento

Imprensa, chefs, restaurateurs e proprietários de mais de 100 empreendimentos gastronômicos da Bahia prestigiaram o lançamento da 26ª edição da Salvador Restaurant Week, na Casa Sete Eventos, novo espaço em funcionamento no icônico imóvel do antigo Colégio das Mercês, no Centro da cidade. O festival acontece de 2 de deste a 2 de novembro em mais de 100 empreendimentos – incluindo Salvador, Feira de Santana e Mucugê -, que participam desta que é a maior e mais democrática celebração gastronômica do estado.

idealizador, Fernando Reis, com as produtoras do evento, Helaine Schindler e Lícia Fábio | Foto: Divulgação

Espaço de eventos

O Almacen Pepe inaugurou seu espaço de eventos na unidade do Shopping Barra, oferecendo a Salvador uma opção refinada para encontros, reuniões e confraternizações. Com capacidade para até 90 pessoas, conta com bar e cozinha independentes, além de adega climatizada com mais de 300 rótulos, ideal também para jantares intimistas. Mais informações pelo Instagram oficial @almacenpepeeventos.

André Faro (CEO), Alexandre Reis (imprensa), Danilo Portugal (comercial) e Matheus Faro (sócio) no Almacen do Barra (Leo Trindade) | Foto: Divulgação

Memória

Em homenagem aos 100 anos de nascimento do artista Carlos Bastos, o Museu Carlos e Margarida Costa Pinto realiza uma mesa-redonda especial. Mirella Bastos, artista plástica, cantora e musicoterapeuta, apresenta Memórias afetivas de tio Carlos Bastos. Desde sua partida, ela se dedica a preservar o legado do tio-avô, mantendo viva sua história no cenário artístico. Ao lado dela, o historiador Joaquim Rodrigo Dourado compartilha notas de sua pesquisa sobre o homenageado. O encontro acontece no auditório do Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, no dia 15, às 14h30.

Mirella Bastos participa de evento em homenagem ao seu saudoso tio, Carlos Bastos | Foto: Divulgação

Celebração

Gabrielle Guanaes Dutra e Christian Bonneau trocaram alianças na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em cerimônia cheia de emoção. Filhos de Marta Maria Guanaes e Geraldo Dutra, e de Joanne e André Bonneau, o casal de noivos veio de Montreal para o enlace. A recepção aconteceu na Casa Cloc, com shows de Timbalada e Adelmo Casé. Gabrielle e sua mãe brilharam em criações de Elcimar Badu. Entre os presentes, Janete Freitas, Zoila Andrade, Diana Gatti e Kevin van den Heuvel. Após a lua de mel nas Seychelles, o casal retorna ao Canadá.

Christian Bonneau e Gabrielle Guanaes Dutra selam o amor em emocionante celebração | Foto: Divulgação

Trajetória

A artista plástica curitibana Ana Serafin inaugurou a exposição A linha me define, na TRIA Galeria, no Caminho das Árvores, sob curadoria de Rafaella e Victor Andrade. A mostra celebra seus 25 anos de carreira, reunindo 75 obras que exploram, em traços e cores, memórias, afetos e desejos. As peças dialogam com as influências cromáticas e arquitetônicas de Milão, cidade que inspirou a artista em recente passagem. A exposição reafirma o lugar de Ana Serafin como um dos nomes relevantes da arte contemporânea.

Victor Andrade, Ana Serafin e Rafaella Andrade celebram a arte na TRIA Galeria | Foto: Divulgação

Wellness

Karina Brito, gerente de Marketing, e André Podhorodeski, superintendente, ambos do Shopping Barra, Mirela Gedeon, sócia-diretora do Grupo Enashopp, e a jornalista Daniela Falcão participaram do Barra Fashion Wellness, realizado no dia 1º. O evento marcou o lançamento da Moda Verão 2026, com foco no lifestyle, autocuidado e esporte. A programação contou com o Pódio Fashion, intervenção de moda comandada por Daniela Falcão, entre outras atividades. O menu foi assinado pelo Healthy por Victoria Cintra e o grupo Sambaiana animou a festa.

Karina Brito, André Podhorodeski, Mirela Gedeon e Daniela Falcão prestigiam o Barra Fashion Wellness (Roberto Abreu) | Foto: Divulgação

Premiação

A Bahia emplacou cinco finalistas na etapa nacional do Prêmio IEL de Talentos 2025, que acontece em 3 de dezembro, em Recife. São eles: Adrielen Braz Vanzetto (Ford do Brasil), Julia Liz Sales (IPQ Tecnologia), Leomar da Silva (Sesi Bahia), além do Senai Bahia, vencedor nas modalidades Educação Inovadora e Estágio Inovador.

Alfazema

Arthur chegou lindo e perfumado, no Rio, na segunda-feira 29 de setembro, o primogênito do casal Bárbara Rubim Trindade e Felipe Lyrio Resende. Também babando de felicidade estão Valéria e Clístenes Trindade, e Argélia Lins Lyrio Rezende, todos estreando como avós. Parabéns!

Apresentação

Alexandre Peixe vai se apresentar em novembro, na Casa Verão Hidden, na Rua Chile, com o projeto “Peixe em outras Praias”, que trará um repertório diferente do habitual. “São músicas que gosto de ouvir, tocar e outras que fazem parte da minha formação musical mas que normalmente não estão no meu show”, comenta o artista.

Aniversários

Hoje (04): Ronaldo Jacobina, Francisco Bastos Amanhã (05): Paula Almendra, Tatiane Freitas, René Cortizo Schwab, Patrísia Dourado, Luzia Novis, Fabiane Pamponet Prazeres Segunda (06): Karina Ulm Ferreira, Carminha Brito, Geraldo Andrade Filho, Glauce Fortes, Lilian Pauperio, Linda Bezerra, Victor Leite Pedreira, Julival Fonseca Góes, Marcia Fernandez, Rafael Fernandes, Washington Santana