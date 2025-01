Associação Comercial da Bahia realiza mais uma edição do Bonfim no Palácio

O presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, promove festa na Lavagem do Bonfim - Foto: Divulgação

A Associação Comercial da Bahia promoverá, no dia 16, mais uma edição do “Bonfim no Palácio”, um evento exclusivo realizado no Palácio da entidade com uma vista privilegiada para o cortejo da Lavagem do Bonfim. O evento oferece uma experiência única para quem deseja acompanhar o cortejo com conforto e estrutura diferenciada. Além da varanda com vista privilegiada, o espaço interno é climatizado e conta com mesas. O público poderá aproveitar open food e open bar, além de se divertir ao som de bandas de axé e samba. Cada participante também receberá uma camisa oficial do evento. Vendas: (71) 99964-5725.

Expansão

No ano em que comemora 25 anos, a Unijorge expande sua atuação com o lançamento de novos cursos, a implementação da modalidade semipresencial no Campus Comércio e o lançamento de um novo campus no Shopping da Bahia, com localização estratégica, comodidade, estrutura física e tecnológica para que os estudantes tenham uma experiência de estudos dinâmica e interativa. Segundo o reitor da Unijorge, Nédio Jr., este é um momento de celebração de uma trajetória de mais de duas décadas, marcada por uma evolução significativa para a instituição.

O reitor Nédio Jr. celebra os 25 anos da Unijorge | Foto: Divulgação

Avanços

O coordenador do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica, Nilo Jorge Leão, encerrou 2024 celebrando a posição de liderança do IBCR no Norte e Nordeste do Brasil. Com mais de 2.550 cirurgias realizadas, o Instituto promoveu a 3ª edição do Robotic Surgery Experience e teve seu Fellow em Cirurgia Robótica aprovado pela Intuitive Foundation. “Em 2024, apresentamos trabalhos no World Congress of Endourology (Coreia do Sul), no NARUS (EUA) e no Congresso Chileno de Urologia”, destacou o urologista.

Nilo Jorge comemora os avanços do IBCR | Foto: Divulgação

Franquia

Os sócios e empresários Guilherme Reis e Emily Brandão, que comandam a Haus Pizzaria em Salvador, acabam de retornar à capital baiana após uma breve temporada nos Estados Unidos. Juntos, eles fizeram uma imersão nos trâmites necessários para a abertura de franquias no exterior, para onde pretendem levar a marca. No Brasil, no entanto, a marca já é uma franquia. A Haus está presente no Rio Vermelho e no Caminho das Árvores, e ainda marca presença em Santo Antônio de Jesus. Sucesso à vista!

Emily Brandão e Guilherme Reis levam franquia para o exterior | Foto: Divulgação

Vaivém

Verinha Bocayuva Cunha e o filho Pedro Henrique Bocayuva Vieira já estão na Bahia. O veraneio da neta e do bisneto de Simões Filho ficou dividido entre Salvador e Boipeba. Assim que desembarcou na Bahia, Verinha enviou foto para os amigos declarando ser uma eterna apaixonada pela terra de Todos os Santos.

Verinha curte dias especiais na Bahia | Foto: Divulgação

Bão

Reconhecido como um dos principais pontos de encontro de Salvador, o Bão — com unidades no Stiep e na Pituba — dá início a um novo capítulo de sua história com a inauguração de sua terceira unidade, na Barra. O novo espaço, com projeto arquitetônico de Yasmin Pastor e localizado no Jardim Brasil, abre as portas ao público no dia 16, no auge do verão, reforçando sua posição como referência em boa gastronomia e atmosfera descontraída.

Henrique Almeida, Gustavo Nilo e Thiago Hanna inauguram nova unidade do Bão | Foto: Divulgação

Retomada

A fisioterapeuta Carolina Barreto retorna às atividades na clínica. Depois de passar as festas de final de ano em Guarajuba, na companhia dos filhos, Júlia e Guilherme Barreto, e também do marido, o médico Marcos, e sua mãe, Maria Gleide. Agora ela está totalmente energizada e com grandes novidades na atualização no nicho da fisioterapia. Seus clientes serão presenteados com o grande leque de possibilidades da fisioterapia.

Carolina Barreto com o marido, Marcos, e os filhos, Júlia e Guilherme | Foto: Divulgação

Camarote Club

A menos de 50 dias do Carnaval, o Camarote Club, uma das maiores atrações do Carnaval de Salvador, vai celebrar os 40 anos do Axé Music com um show especial de um dos nomes mais fortes do gênero, o cantor Bell Marques. O artista sobe ao palco do Club no domingo, ao lado da banda Parangolé, para juntos levarem a magia do Axé para os foliões.

Concerto

A Orquestra Sinfônica da Bahia anuncia uma apresentação extra do “Osbrega Concerto do Amor - Volume 2, hoje, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O Concerto integra a programação da edição 2025 do Verão da OSBA e terá regência do maestro Carlos Prazeres, com os cantores Almério e mãeana dando voz a clássicos da música popular romântica brasileira. As entradas estão à venda na Sympla e na bilheteria do TCA

Premiadas

O Lighthouse Hub vai promover, no próximo dia 23, às 17h, a primeira edição do Abará About de 2025, um encontro que reunirá grandes nomes do ESG para compartilhar experiências e discutir temas como transformação energética e sustentabilidade. Além de contar com painéis enriquecedores, o evento também será palco da revelação das startups vencedoras do Desafio Bahiagás, importante fomentador da inovação e sustentabilidade no ecossistema empreendedor da região.

Aniversários

Hoje (11): Maria Letícia Almeida, Antônio José Laranjeira, Jairo Neves, Vagner Argelim

Amanhã (12): Yêdda Pedreira de Cerqueira, Aurora Mendonça, Claudio Neves, Carmem Barral, Rodrigo Sá Menezes

Segunda (13): ): Pathe Almeida, Cláudia Grangier Dias, Pedro Galvão, Fátima Mendonça, Adriana Amaral, Paula Stringuetti, Maria Falcão