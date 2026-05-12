Astrid Fontenelle recebe o Título de Cidadã Baiana na ALBA

Astrid recebe honraria por sua contribuição para a cultura e o Carnaval da Bahia - Foto: Divulgação| (Jefferson Peixoto)

Emocionada, a apresentadora Astrid Fontenelle agradeceu o Título de Cidadã Baiana concedido pela Assembleia Legislativa da Bahia e destacou sua ligação afetiva com o estado. A homenagem, proposta pela deputada Cláudia Oliveira e conduzida por Ivana Bastos, reuniu autoridades, convidados, familiares e amigos. Durante a sessão, foram ressaltadas sua trajetória e a contribuição para a projeção do Carnaval e da cultura baiana no cenário nacional.

Celebração

Norma Martins comemorou o Dia das Mães reunindo um pequeno grupo para um almoço oferecido ao Cardeal Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil. Vindos de Portugal para o evento Evocação de Dom João VI e lançamento de livros, Ibsen Noronha, professor da Universidade de Coimbra e Mauricio Corrêa da Veiga, advogado em Direito do Trabalho e Propriedade Intelectual, também estiveram presentes.

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Norma Martins, Mauricio Corrêa da Veiga, Cardeal Dom Sergio da Rocha, Ibsen Noronha e Padre Hermano | Foto: Divulgação| (Tarso Marketing)

Mentoria

A capital baiana será palco de uma das mais completas imersões médicas do país, nos dias 28, 29 e 30 de maio. Sob o comando da ginecologista Zuleica Guimarães, a Mentoria 4WI reúne um time de especialistas convidados, ampliando o nível técnico do encontro. Entre os nomes confirmados estão Francisco Gonzaga, Jimmy Fardin, Juliana Paola, Jorge Valente, Tina Batalha, entre outros, que compartilharão experiências clínicas, protocolos e tendências no cuidado com a mulher moderna.

Zuleica Guimarães comanda a Mentoria 4WI em Salvador | Foto: Divulgação

Empreendedoras

Mais de 60 mães empresárias baianas se reuniram em Alphaville, em encontro promovido por Juliana Drummond, voltado à troca de experiências sobre os desafios de conciliar negócios, vida pessoal e maternidade. Entre as presenças, a líder comercial da XP na Bahia, Maíra Morais, trouxe reflexões sobre o momento do mercado financeiro e destacou a importância do planejamento estratégico para decisões mais seguras, além do valor do atendimento personalizado na organização das finanças e na proteção patrimonial.

Juliana Drumond recebe Maíra Morais para falar sobre planejamento financeiro para mães empresárias | Foto: Divulgação| (Maria de Paula)

Turismo

Será aberto hoje, em Porto Seguro, o II Encontro da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo - Febtur, e que seguirá até o próximo domingo, dia 17. O evento acontece no Eco Bahia Resort com palestras e visitas técnicas a equipamentos turísticos da Costa do Descobrimento, como hotéis, resorts, casas de espetáculos e demais atrativos. À frente está Gorgônio Loureiro, presidente da Febtur Nacional, e Cissa Prazeres da Eventos e Eventos.

Protagonismo

A empresária Juliana Martins, CEO da marca baiana Juliage Dermocosméticos, acaba de assumir um novo e importante papel institucional: ela foi empossada como integrante da diretoria dos conselhos da FIEB e do IEL (Instituto Euvaldo Lodi), fortalecendo sua atuação em defesa do desenvolvimento da indústria baiana, especialmente no setor de cosméticos.

Sustentável

Território de ricas belezas naturais e com grande potencial em cadeias produtivas, a Chapada Diamantina ganhará novo impulso rumo ao desenvolvimento econômico sustentável neste mês de maio, com a chegada do programa Avança Chapada. A iniciativa será lançada no dia 15, em Mucugê, e dará início a um ciclo de encontros voltados à escuta e troca de experiências entre empresários, lideranças e entidades públicas.

Aniversários

Hoje (12): Maritta Souza, Isa Valença, Fernanda Possa

Amanhã (13): Felipe Monteiro, Leonardo Vasconcelos Loureiro, Elvira Santos

Entrevista Alma Baiana com Fred Alecrim

Fred Alecrim | Foto: Divulgação

O especialista em varejo Fred Alecrim será o palestrante do Top of Mind, que acontece hoje, levando ao palco o tema “Loja não é ponto de venda, é ponto de vida!”. Com uma abordagem prática e provocadora, ele propõe uma reflexão direta sobre os caminhos do varejo diante das mudanças no comportamento do consumidor, mostrando como transformar a loja em um espaço relevante, que vai além da venda para gerar experiência, conexão e valor — pilares essenciais para resultados mais consistentes e duradouros.

Você defende que a loja deixou de ser apenas um ponto de venda. O que isso significa na prática?

Significa entender que vender é consequência. A loja precisa ser um espaço vivo, que acolhe, inspira e cria conexões reais. Quando o cliente se sente bem, ele volta, indica e constrói uma relação com a marca. Isso muda completamente a lógica do varejo.

Como o varejista pode começar essa transformação?

O primeiro passo é olhar para a experiência. Desde a vitrine até o atendimento, tudo precisa convidar o cliente a permanecer. Pequenos detalhes — como escuta ativa, ambiente agradável e propósito claro — já fazem diferença. Não é sobre grandes investimentos, mas sobre intenção.

Você fala muito em “ponto de vida”. Como definir esse conceito?

É quando a loja deixa de ser só um local de transação e passa a ser um espaço de convivência. Um lugar onde as pessoas querem estar, não apenas comprar. Isso gera pertencimento e cria comunidade, algo que nenhuma promoção isolada sustenta.

Qual o papel das equipes nesse processo?

Central. São elas que traduzem a experiência no dia a dia. Equipes preparadas e engajadas conseguem humanizar o atendimento e fortalecer vínculos. Sem pessoas alinhadas, qualquer estratégia perde força.

E os resultados, aparecem mesmo?

Sim, e de forma mais consistente. Quando a loja vira destino, o fluxo deixa de depender só de preço ou campanha. O cliente passa a enxergar valor, e isso sustenta resultados duradouros.

Qual a principal provocação da sua palestra?

Fazer o varejista repensar seu papel. Não basta vender bem, é preciso ser relevante na vida das pessoas. Quando isso acontece, a loja se torna muito mais do que um negócio: vira experiência, conexão e memória.