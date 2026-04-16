Bahia Export 2026 reforça debate sobre desenvolvimento econômico em Salvador

Fabrício Julião e Fausto Franco no Bahia Export 2026, em Salvador - Foto: Divulgação

Fórum

O Bahia Export 2026 encerrou sua terceira edição em Salvador, consolidando-se como um dos principais fóruns nacionais de debate sobre infraestrutura, logística e desenvolvimento econômico. Promovido pelo Grupo Brasil Export, reuniu autoridades e lideranças para discutir caminhos que ampliem a competitividade da Bahia e do país. O secretário executivo, Fausto Franco, ressaltou o impacto do evento ao reunir diferentes instâncias e apontar desafios e oportunidades para o desenvolvimento.

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Nova diretoria

O diretor industrial da Braskem na Bahia, Carlos Alfano, tomou posse como vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia para o mandato 2026-2030. A cerimônia, no SENAI Cimatec, em Salvador, reuniu o governador Jerônimo Rodrigues e o prefeito Bruno Reis. Na ocasião, Magnólia Borges assumiu diretoria no Centro das Indústrias do Estado da Bahia. Carlos Henrique Passos presidirá ambas até 2030. Renata Bley também esteve presente.

Magnólia Borges, Carlos Alfano, Carlos Henrique Passos e Renata Bley | Foto: Valter Pontes

Imobiliária

Profissionais e empresários do mercado imobiliário se reuniram para o almoço de posse da nova diretoria e do conselho diretor da Ademi-BA para o biênio 2026-2028. Sob a presidência de Cláudio Cunha, a gestão reúne experiência de nomes em destaque no setor. Com o mote “Move o mercado, Muda a Bahia”, a entidade pretende ampliar a aproximação com a sociedade por meio de eventos e projetos.

Nova diretoria e conselho diretor da Ademi-BA toma posse em almoço com lideranças do setor imobiliário | Foto: Divulgação

Cerimonial

Silvio Batalha e Cristiano Barreto se destacam em uma área estratégica, regida por normas constitucionais. Com trajetória consolidada, Silvio acumulou experiência em órgãos públicos e privados, como o Tribunal de Justiça e a Prefeitura de Salvador. Atuou em eventos de grande porte, como os 200 anos da Associação Comercial da Bahia. Cristiano, que iniciou como seu braço direito, assumiu posições de liderança e hoje comanda o cerimonial do TJ, sendo reconhecido pela competência.

Silvio Batalha e Cristiano Barreto experiência e protagonismo no cerimonial público baiano | Foto: Divukgação

A quatro mãos

O Restaurante Chez Bernard realiza, no dia 23 de abril, a partir das 19h30, um jantar a quatro mãos. O anfitrião, chef Igor Almeida, recebe o francês Aurélien Roche, do restaurante Jabu. A proposta une clássicos da casa ao olhar contemporâneo do convidado, radicado na Bahia, com influências autorais. O menu, concebido em conjunto, contará com harmonização exclusiva assinada pela sommelière Laura Wortmann, da Mistral, elevando a experiência gastronômica.

Silvio Batalha e Cristiano Barreto: experiência e protagonismo no cerimonial público baiano | Foto: Divulgação

Vernissage

A Galeria do Barro Vermelho Atelier apresenta a mostra “Pluralidade em Ressonâncias”, aberta ao público a partir do dia 17, após vernissage, seguindo até 16 de maio. Com curadoria de Tati Sampaio, a exposição destaca a diversidade artística e o diálogo entre linguagens. Reunindo artistas de diferentes trajetórias, a mostra evidencia obras que, mesmo singulares, reverberam entre si ao refletirem experiências e visões contemporâneas.

Tati Sampaio, curadora da mostra que destaca diversidade artística | Foto: Lucas Assis

Posse

O desembargador Maurício Kertzman Szporer é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para o biênio 2026-2028, com presença de autoridades dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Em seu discurso, enfatizou uma gestão pautada no diálogo institucional, construção de pontes e respeito aos compromissos, com investimentos em tecnologia, transformação digital e capacitação, priorizando eleições seguras, transparentes e céleres.

José Edivaldo Rotondano, Carina Canguçu, Maurício Kertzman e Danilo Costa | Foto: Tarso Marketing

Fórum

O VIII Fórum do Carnaval de Salvador teve sua data alterada e será realizado nos dias 19, 20 e 21 de maio, no Shopping da Bahia. Promovido pelo Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), com produção da Oquei Entretenimento, o encontro reúne representantes do poder público, artistas, produtores e empresários para discutir a organização, o futuro e os desafios da festa.

A proposta reforça a ampliação da participação e o fortalecimento dos debates estratégicos sobre o planejamento do Carnaval, com programação que inclui mesas, painéis e apresentações sobre gestão, infraestrutura, economia criativa e turismo.

Documental

A pesquisadora, roteirista e diretora baiana Ceci Alves está à frente da construção narrativa da nova série documental sobre Carlinhos Brown, CARLINHOS BROWN EM MEIA LUA INTEIRA, que estreou no dia 14, na HBO Brasil e na HBO Max Brasil. Doutoranda na Escola de Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia, onde pesquisa as relações entre documentário e performance, Ceci ocupa pela primeira vez a posição de chefe de sala de roteiro, além de dirigir parte das entrevistas da produção.

Bienal

A Bienal do Livro da Bahia segue até a próxima terça (21), no Centro de Convenções de Salvador. A Academia de Letras da Bahia participa mais uma vez do evento, um dos mais relevantes do país. No domingo (19), às 17h, acadêmicos integram mesa sobre literatura no estande Studio Palma, com mediação de Aleilton Fonseca. Na terça (21), Décio Torres Cruz media debate no espaço da FPC, às 9h.

Aniversários

Hoje (16): Marita Novis Figueiredo

Amanhã (17): Larissa Ribeiro, Josenel Barreto, Karlo Dias, Adelle Gatto Tannus