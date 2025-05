Baiana Martha Vasconcellos celebra 10 anos de biografia e desejo de 2ª edição do livro

- Foto: Divulgação

A nossa última Miss Universo brasileira, a baiana Martha Vasconcellos, almoçou em companhia do jornalista Roberto Macêdo para comemorar os dez anos de lançamento da biografia dela, escrita por ele. Com caranguejo de entrada, como ela ama, eles conversaram sobre a necessidade de uma segunda edição do livro, que esgotou dias depois do lançamento. "Pena que a Assembleia Legislativa encerrou o Projeto Gente da Bahia, pelo qual o livro foi lançado", declarou o jornalista. "Que volte este projeto tão importante, já com mais de 40 personalidades baianas biografadas", sugeriu Martha, eleita Miss Universo em 1968.

| Foto: Divulgação

Primavera

Em clima de alegria e descontração, a empresária Anna Dalcom celebrou seus 74 anos de vida com um almoço junto da família e amigos no Ferreiro Café. Como todos os anos, ela só agradece por mais um ciclo de saúde e paz. Recém chegada de um cruzeiro pela Argentina e Uruguai, já está de malas prontas para mais uma viagem, dessa vez em Guarapari, em Vitória do Espírito Santo. Anna é uma empresária com mais de 51 anos de carreira no setor de eventos no cenário baiano.

| Foto: Divulgação

Homenagem

O professor Sérgio Habib recebeu uma homenagem, com direito a placa gravada, que lhe foi entregue pela vice-diretora da Faculdade de Direito da UFBA, Mônica Aguiar, e pelo diretor, Júlio Rocha. A condecoração ocorreu por ocasião das comemorações dos 134 anos de fundação daquela conceituada instituição, em reconhecimento ao exercício dos seus mais de trinta anos de ensino e dos relevantes serviços prestados, sendo uma referência no magistério universitário e como advogado criminalista.

| Foto: Divulgação

Surpresa

Walter Viterbo ganhou festa surpresa dos colaboradores e celebrou o aniversário em clima de carinho e gratidão. Querido por todos, o médico é referência no combate ao estresse e lembra: a nova NR-1 entra em vigor em maio e cobra das empresas um novo olhar para a saúde mental. “Ambiente saudável começa com gente bem cuidada. É preciso criar uma cultura de bem-estar”, diz.

| Foto: Divulgação

Coletânea

O arquiteto Antonio Caramelo e a arquiteta e designer de interiores Mila Caramelo participaram da noite de autógrafos do livro Empreendedorismo imobiliário - Os melhores especialistas do mercado mostram como construir o sucesso, organizado por Franz Marschall Monteiro Júnior.

Nutri

Manu Moscoso está em São Paulo para participar da Nutri Ingredients Summit 2025. A feira é o principal evento focado em sustentabilidade do Brasil e conecta fornecedores de ingredientes funcionais às indústrias de alimentos. O objetivo de Manu é trazer novidades do segmento, soluções inovadoras e manter atualizada a criteriosa curadoria de fornecedores de matéria prima para a Nutrition’all, que atualmente conta com uma linha de mais de 30 produtos, entre vitaminas e suplementos, voltados ao bem-estar.

Olimpíada

Os estudantes baianos Rafael Assis Melo, Miguel Meireles Moreira Dias e Theo Da Costa Tourinho Leite participaram da etapa final da Olimpíada Global de Matemática de Singapura 2025. Os alunos da Land School Federação, conquistaram, respectivamente, uma medalha de ouro e duas menções. O excelente desempenho dos jovens colocou a escola em 2º lugar no Brasil e 44º no mundo, reforçando a excelência acadêmica como um dos valores fundamentais da Land School.

Aniversários

Hoje (22): Philippe Villard Glatzle

Amanhã (23): Annie-Josée Masséna Sidro, Franklin Gomes, Agenor Gordilho Neto, Lenisse Braga, Maria Victoria Dantas, Ana Maria Villar

Entrevista com Flávia Paes Mendonça: advogada e sócia da Sleep Design, primeira loja revendedora Simmons em Salvador (Victoria Rabello)

Você é advogada, mas atua no ramo de colchões há mais de 10 anos. Como se deu essa transição?

A loja foi aberta por minha mãe em 2007, mas acabei assumindo em 2012. Desde então, agreguei os dois trabalhos e investi na carreira de empresária: me especializei no segmento varejista pela FGV e participei do programa Women in Leadership.

A Sleep Design se destaca como uma das primeiras lojas exclusivas da Simmons em Salvador. Como surgiu essa parceria?

Há 17 anos, quando ainda éramos uma loja multimarcas na Pituba. A qualidade dos produtos Simmons e a satisfação dos clientes reforçaram nossa confiança, levando à decisão de nos tornarmos revendedores exclusivos em setembro de 2023.

No competitivo mercado de produtos para o sono em Salvador, qual é o principal diferencial da Sleep Design?

A combinação entre um produto de excelência e uma experiência de compra personalizada. Nosso propósito vai além da venda: queremos proporcionar noites de sono restauradoras e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de cada cliente.

Recentemente, você abriu uma unidade na Barra. Qual foi a principal motivação?

Muitos dos nossos clientes possuem residência na região. A Barra está em constante modernização e um público cada vez mais exigente. Além disso, essa expansão faz parte de um plano maior de consolidação da nossa marca.

Quais os planos para 2025?

Queremos promover eventos em nossa loja da Barra. Começamos, ainda na inauguração, com um bate-papo sobre saúde do sono com especialistas e foi muito enriquecedor. Pretendemos continuar conectando clientes, arquitetos, decoradores e seus públicos e mostrar que o universo do dormir está relacionado a diversas áreas do bem-estar.