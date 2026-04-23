Bernard Greck recebe Título de Cidadão Soteropolitano

Bernard Greck com a esposa Ana Paula, Magda e Jorge Teixeira, em noite de celebração e reconhecimento - Foto: Divulgação

Em noite de emoção e simbolismo, o cirurgião-dentista e cônsul honorário da França em Salvador, Bernard Greck, recebeu o Título de Cidadão Soteropolitano. A cerimônia reuniu autoridades, familiares e representantes da sociedade civil, celebrando mais de duas décadas de atuação na Bahia. Emocionado, destacou o sentimento de pertencimento e a ligação construída com Salvador ao longo dos anos.

Seminário

Presidida por Mauro Adan, a Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (AHSEB) realiza, no dia 7 de maio, no Mundo Plaza, o seminário “O Pulsar da Eficiência”. O evento reúne especialistas para discutir inovação, gestão e estratégias voltadas à eficiência operacional e à qualificação do atendimento em saúde. A programação inclui palestras, painéis e apresentação de cases. As inscrições estão abertas.

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Mauro Adan é o anfitrião do seminários da AHSEB | Foto: Divulgação

TEDx

No dia 25, no Tivoli Ecoresort, TEDx Praia do Forte recebe André Moreno. O artista apresenta sua trajetória e relação com a arte, propondo experiências que vão além do visual e estimulam reflexão. Com o tema “O futuro é ancestral: ideias humanas para um futuro em transformação”, o encontro convida a pensar conexões entre tradição, inovação e transformação social.

Artista plástico André Moreno marca presença no TEDx Praia do Forte | Foto: Divulgação

Reabertura

A chef Carla Marzolla, ao lado de seus sócios, recebeu convidados e imprensa para a reabertura da unidade do Shopping Paralela da Cazolla. Já consagrada em Salvador pelos hambúrgueres artesanais, a casa passa a apostar também no sistema de buffet como nova atração. O projeto arquitetônico da loja, ampla e funcional, leva a assinatura de Márcia Meccia.

A consultora de imagem Kika Maia e a chef Carla Marzolla | Foto: Divulgação

Exposição

A arte baiana como elo entre o humano, o sagrado e o criativo orienta “Território, Ancestralidade e Poética do Pertencimento”, no Fasano Convida (abril e maio, a partir do dia 23). Com curadoria de Ernesto Bitencourt Galeria de Arte e Alberto Pitta, a mostra reúne nomes como Carybé, Tatti Moreno e Mario Cravo Jr. O projeto transforma o hotel em um dispositivo cultural vivo no Centro Histórico de Salvador.

Gastronomia

O Principote, um dos endereços mais movimentados do Rio Vermelho, apresenta novidades em seu menu à la carte, com consultoria da chef sergipana Monique Gabiatti. Conhecida por sua cozinha autoral com forte ligação aos frutos do mar, Monique traz ao restaurante sua leitura contemporânea inspirada na culinária mediterrânea, em sintonia com o conceito praiano e descontraído, mas sofisticado da casa.

Estação Rubi

Nos dias 01 e 02 de maio, às 20h, o palco da Estação Rubi, agora instalado no majestoso Palacete Tirachapéu, Centro Histórico de Salvador, será transformado pela energia contagiante dos músicos Armandinho Macêdo e Dadi Carvalho. Os dois ícones da música brasileira prometem um encontro histórico, cantando e tocando consideráveis ​​sucessos da MPB e realizando grandes performances instrumentais.

Aniversários

Hoje (23): Franklin Gomes, Agenor Gordilho Neto, Lenisse Braga, Maria Victoria Dantas, Ana Maria Villar, Annie-Josée Masséna Sidro

Amanhã (24): Maria Cristina da Motta Leal, Valtério Pacheco, Priscila Borges, Denise Martinelli, Giuliana Carneiro, Mara Rocha, Adriana Oliveira Macêdo Glätzle

Entrevista Alma Baiana com a médica Janine Barradas

Médica Janine Barradas | Foto: Divulgação

Por que emagrecer fica mais difícil na menopausa?

Para entender melhor as mudanças no corpo feminino durante essa fase, conversamos com a ginecologista Janine Barradas, médica do Núcleo Gab, que explica os principais fatores por trás da dificuldade de emagrecimento no climatério e na menopausa.

Muitas mulheres relatam dificuldade para emagrecer na menopausa. Isso é comum?

Sim, é bastante comum. Muitas pacientes chegam ao consultório frustradas porque mantêm uma alimentação equilibrada e praticam exercícios, mas não conseguem perder peso como antes. Isso acontece devido às alterações hormonais típicas dessa fase.

Quais mudanças hormonais impactam diretamente o metabolismo?

A principal delas é a queda dos níveis de estrogênio. Esse hormônio tem um papel importante na regulação do metabolismo. Com sua redução, o corpo passa a gastar menos energia, favorece o acúmulo de gordura — especialmente na região abdominal — e ocorre também uma diminuição da massa muscular.

Isso significa que os métodos tradicionais deixam de funcionar?

Em muitos casos, sim. Estratégias que funcionavam anteriormente podem não trazer os mesmos resultados. Isso faz com que algumas mulheres acreditem que o problema está na falta de disciplina, o que não é verdade.

Então não tem relação com falta de esforço?

Não. É importante reforçar que não se trata de preguiça ou desleixo. Estamos falando de uma condição fisiológica, diretamente ligada às transformações hormonais do climatério.

Ainda assim, é possível emagrecer nessa fase?

Sim, é totalmente possível. O que muda é a abordagem. É fundamental adaptar as estratégias, com ajustes na alimentação, escolha adequada de exercícios físicos e, em alguns casos, avaliação hormonal para um tratamento individualizado.

Qual a importância de um acompanhamento especializado?

É essencial. Uma abordagem personalizada permite manter a saúde metabólica, preservar a composição corporal e garantir qualidade de vida durante a menopausa.