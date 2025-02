Biografia de Roberto Oliva é lançada em Brasília

Roberto Oliva lança livro sobre suas histórias pessoais e profissionais - Foto: Gilberto Soares

Roberto Oliva, fundador da Intermarítima Portos e Logística S/A e presidente do Conselho do Bahia Export, lançou a sua biografia, na noite da última quarta-feira, em Brasília. Intitulado Roberto Oliva – Legado de Superação e Sucesso, a obra, produzida em parceria com a Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP), onde Oliva é presidente do Conselho Deliberativo, traz histórias pessoais e profissionais, além de memórias do empresário. O livro também traz depoimentos de familiares, amigos, autoridades e representantes do setor portuário. A expectativa é que, em breve, o título também seja lançado em Salvador.

Roberto Oliva lança livro sobre suas histórias pessoais e profissionais | Foto: Gilberto Soares

Comunidade

Na noite do dia 4, o restaurante Chez Bernard foi palco do primeiro jantar da Comunidade Legal da Bahia, reunindo advogados e empresários para uma experiência única de networking e fortalecimento de parcerias estratégicas. Entre os presentes, destacou-se a participação de Maurício Leahy, presidente da CAAB – Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, reforçando a importância do apoio institucional ao desenvolvimento profissional da advocacia baiana.

Comunidade Legal promove primeiro jantar exclusivo para advogados e empresários em Salvador | Foto: Divulgação

Pluralidade Cultural

O historiador e professor Rafael Dantas palestrou na sede da Fundação Cidade Mãe, no dia 6, com o tema Dimensão da Pluralidade Cultural, para educadores, gestores e equipe técnica da FCM. O evento visou conscientizar sobre a problematica do trabalho infantil, missão maior da FCM, que é proteger os mais vulneráveis de nossa cidade, as nossas crianças e adolescentes.

Rafael Dantas ladeado por Gilson Cardoso e Marcos Palmeira | Foto: Divulgação

Majestosa

A jornalista Helô Gerbasi Sampaio, professora querida de gerações da imprensa baiana e maravilhosa colega, foi diagramadora-chefe de A TARDE por décadas, será homenageada na próxima quinta, dia 20, na Lavagem de Itapuã, seu amado bairro. Ela receberá a coroa das mãos da atriz Gessy Gesse, tornando-se a Rainha da Festa da Baleia Rosa do Amor de 2025. Salve a nossa Majestade!

Helô será a homenageada na Lavagem de Itapuã | Foto: Divulgação

Literária

Pároco desde 2021 da Igreja Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II, no bairro do Uruguai, o padre Josuel Jesus da Silva, no próximo dia 19 , vai ali lançar o seu livro Quatro Cordas do Coração, pela Editora Ipod.

Eva

A banda EVA acaba de anunciar um show surpresa para o público soteropolitano: o EVA no Carmo! Amanhã, o grupo vai levar toda a sua musicalidade e energia para um dos bairros mais charmosos de Salvador, o Santo Antônio Além do Carmo.

Baile

O Camarote Harém 2025 está com uma programação de pré-carnaval repleta de eventos. No dia 25, vai acontecer a segunda edição da festa “Mudei de Baile”, o baile de pré-carnaval do movimento musical Mudei de Nome. O evento leva a assinatura da Diva, parceira da banda na festa.

Aniversários

Hoje (08): Pedro Daltro, Carlos Libório, Gabriela Branco, Josemita Rebouças, Fernanda Matos

Amanhã (09): Ju Ferraz, Mozart Guanaes, Adriano Salles Filho, Márcia Sacramento Felipe

Segunda (10): Ewerton Visco, Jacqueline Magalhães, Ângela Magalhães, Antônio Lomanto Netto, Giuliana Oliveira, Camila Pinheiro, Maurício Teles Barbosa

Entrevista com o presidente da Salvador Destination, Glicério Lemos

Glicério Lemos, presidente da Salvador Destination | Foto: Divulgação

Uma Década Impulsionando o Turismo de Eventos em Salvador

A Salvador Destination completou dez anos de fundação. Como surgiu a entidade?

A Salvador Destination nasceu de uma visão pioneira do ex-secretário de Turismo, Paulo Gaudenzi, que identificou o potencial estratégico do turismo de eventos para Salvador. Na época, percebemos que a cidade precisava de uma entidade ágil, capaz de competir em um mercado que exige velocidade e flexibilidade. Unimos 12 empresários comprometidos com esse propósito e, hoje, somos 45 associados de diversos segmentos da cadeia turística. Nosso DNA é a cooperação entre setor público e privado para transformar Salvador em um destino MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) de referência nacional.

Quais resultados a entidade alcançou nesta década?

Ajudamos a captar 138 eventos, que trouxeram mais de 330 mil participantes à cidade. Esse fluxo gerou um impacto econômico de R$ 1,5 bilhão. Um dado que nos orgulha é o fortalecimento da baixa temporada: eventos durante a semana garantem ocupação hoteleira acima de 60% mesmo em períodos tradicionalmente mais tranquilos.

Como a Salvador Destination atua para conquistar esses resultados?

A parceria com a Prefeitura, por meio da Secult, é um pilar essencial. Além disso, investimos em ações estratégicas com a vinda de jornalistas, decisores do mercado MICE nacional e dirigentes de entidades para vivenciarem Salvador.

Por que o turismo de eventos é tão vital para Salvador?

Esse segmento é um multiplicador de riquezas. Estudos da Embratur apontam que o turista de eventos costuma ter um gasto três vezes superior ao turista de lazer. E tem mais, eventos internacionais projetam a cidade globalmente. Além disso, movimentamos 53 segmentos da economia.

Quais são os próximos passos para consolidar Salvador como destino MICE?

A concorrência no Nordeste é acirrada, mas temos um diferencial único: nossa cultura, patrimônio histórico e capacidade de hospedar eventos de grande porte. Estamos ampliando nossa atuação em mercados internacionais com participação em feiras. Nosso objetivo é elevar Salvador ao top 5 de destinos MICE do Brasil nos próximos três anos.

Para finalizar: qual legado a Salvador Destination quer deixar?

Queremos ser lembrados como o catalisador que transformou Salvador não apenas num cartão-postal, mas num polo gerador de oportunidades através do turismo de negócios. Eventos não são apenas receita: são emprego, inovação e orgulho para nossa gente. E, com o apoio do trade e do poder público, estamos construindo essa história.