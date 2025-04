Bispo Bruno Leonardo visita o GACC-BA e doa meio milhão de reais

Roberto Sá Menezes, Érica Rios e bispo Bruno Leonardo em recente visita ao GACC - Foto: Divulgação

O bispo Bruno Leonardo visitou pela primeira vez o Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) e, durante o encontro, fez uma importante doação, que será destinada ao apoio das crianças e adolescentes assistidos pela instituição. Não é a primeira vez que o bispo apoia a causa: no ano passado, ele já havia contribuído com cestas básicas para as famílias em tratamento. Sua visita foi um momento de grande emoção para todos, especialmente para os pacientes, que tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e ouvir suas palavras de esperança e encorajamento.

Referência

Referência em RH, Amanda Alcântara inaugura Centro de Treinamento Exclusivo | Foto: Divulgação

Amanda Alcântara, uma das mais conceituadas profissionais de Recursos Humanos do país, embarca em um novo desafio e inaugura um espaço exclusivo voltado para o treinamento e desenvolvimento de pessoas. A SIC, sigla para Sensibilizar, Instruir e Construir, está localizada no Shopping Bela Vista e conta com uma ampla estrutura, composta por salas de reunião e ambientes de treinamento totalmente equipados, com capacidade para atender até 40 participantes.

Sete décadas

Padre Luís Simões comemora 70 anos com encontro especial na Igreja da Vitória | Foto: Divulgação

Luís Simões, padre responsável pela Paróquia Nossa Senhora da Vitória, vai celebrar seus 70 anos com um encontro especial no dia 5 de maio, às 18h, após a missa dedicada à Virgem Maria. Nascido em Ilhéus, Luís completou em 2024, 40 anos atuando como padre. Só na Igreja da Vitória já são 23 anos. “Fico contente por celebrar 70 anos. É o máximo estar bem e fazendo tudo nesta idade”, detalha o aniversariante.

Homenagem

Antônio Andrade, Joseval Carneiro, general Ribeiro, Samuel Junior e Nelson José de Carvalho em solenidade do Exército | Foto: Divulgação

Na última quinta, aconteceu uma Sessão Especial pelos 377 anos do Exército Brasileiro, proposta do deputado Samuel Júnior, na Assembleia Legislativa. O general André Ribeiro, comandante da 6ª Região Militar, aplaudido e emocionado com a histórica solenidade e a calorosa saudação ao seu nome feita pelo deputado Samuel, agradeceu ao reconhecimento ao seu desempenho militar em missões, em mais de quatro décadas, ressaltando seu amor ao Exército e à pátria.

Conscientização

Oncologista Renata Cangussu amplia conscientização no mês de combate ao câncer | Foto: Divulgação

No mês do Dia Mundial de Combate ao Câncer, a médica oncologista Renata Cangussu reforça a data para alertar a sociedade sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e os desafios enfrentados no tratamento da doença. Assim, buscando aprimorar seu conhecimento como especialista em tratar tumores femininos através da oncologia integrativa, Renata deu uma aula ontem sobre o assunto no X Congresso Internacional Oncologia D’Or, no Rio de Janeiro.

Formanda

Laila Brito com sua família em dia especial | Foto: Divulgação

Laila Brito concluiu recentemente sua graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia, mais uma conquista em sua trajetória de vida, na presença de seus orgulhosos pais, Leila e Antônio Brito, do irmão, Ali, e da avó, Reginalda Brito. Para Laila, a formatura representa a continuidade de um caminho construído com dedicação e muito empenho, já que com seu espírito empreendedor fundou no período da faculdade a Lunè (@lunébylb), marca que vem se destacando por seu estilo e identidade próprios. Com sua visão e determinação, o sucesso em sua carreira já é garantido.

Lançamento

Álvaro Jacinto está à frente da incorporação e construção do Vila Batalha Villages | Foto: Divulgação

O empresário português Álvaro Jacinto prepara-se para lançar o seu segundo empreendimento na Bahia, desta vez, o Vila Batalha Villages, o qual assume a incorporação e construção. O coquetel está marcado para a tarde de hoje, às 15h, na Rua da Igreja, Imbassaí, em Mata de São João. O projeto - com arquitetura e urbanismo de Sidney Quintela - ostenta a imponência histórica do Mosteiro da Batalha, em Portugal, com recortes de rio e mar, da natureza vibrante de Imbassaí.

Lançamento

O escritor, tradutor, professor e crítico literário baiano, Décio Torres Cruz, está em turnê européia para lançar o livro A poesia da matemática. O lançamento já aconteceu em Lisboa, na Caravana Grupo Editorial, na Livraria Snob, depois seguiu para a Espanha, onde foi o autor homenageado da Caravana Madrid. A França recebe a apresentação da obra traduzida La poésie des mathématiques (feita por Ataiena Rasoarison) no dia 18, das 18h às 21h, na Librairie portugaise & brésilienne.

Mural

O Projeto Mural (Movimento Urbano de Arte Livre) se prepara para a próxima etapa. Com intervenções artísticas que celebram a diversidade, a ancestralidade e a expressão urbana, o projeto deixará de presente quatro novos murais, espalhados pela capital. O artista Éder Muniz foi o primeiro a concluir seu painel, que já pode ser apreciado no Comércio. O projeto também homenageia Juarez Paraíso, grande mestre das artes visuais baianas.

Gastronômica

Salvador ganha, ainda neste mês, uma nova casa para os amantes da gastronomia italiana clássica. Em soft opening, o la bella trattoria di Giuseppe promete resgatar a essência da culinária tradicional da Itália com sofisticação e autenticidade. O espaço, que já abrigou o antigo Pepo, na Villa San Luigi, na Pituba, renasce com um conceito que combina tradição, elegância e um olhar atento para os detalhes.

Aniversários

Hoje (12): Jorge Calmon Filho, Renata Magalhães, Tânia Motta Nogueira Reis

Amanhã (13): Florzinha Tavares, José Augusto Burity

Segunda (14): Jadelson Andrade, Carlos Geraldo Calumby, Ana Lúcia Frank, Dirceu Factum, Nadine Guérin Vainchtein