Café com História tem noite histórica no mercado imobiliário baiano

Evento relembra o mercado imobiliário ao longo das cinco décadas de atuação da Ademi-BA - Foto: Divulgação

A Ademi-BA realizou a segunda edição do “Café com História”, projeto que tem como objetivo registrar e relembrar momentos marcantes do mercado imobiliário ao longo das cinco décadas de atuação da entidade. A cada encontro, quatro participantes — mediados pelo jornalista José Pacheco Maia Filho — compartilham lembranças de fatos importantes que marcaram a trajetória da Associação.

Nesta edição, os convidados foram os ex-presidentes da Ademi-BA Antônio Carlos Costa Andrade, Mario Gordilho e Mário Mendonça, além da assessora jurídica da entidade, a advogada Amélia Garcez.

Destaque

Marcelo Gentil, hoje residindo em Brasília e há mais de uma década atuando pela Odebrecht, segue reconhecido como profissional de destaque na área de Comunicação. O baiano concorre, mais uma vez, ao Prêmio TOP Mega Brasil 2025, nas categorias Executivo Brasil e Executivo Nordeste. Em 2022, Gentil venceu a premiação, ficando em 1º lugar no Brasil.

Marcelo Gentil concorre ao Prêmio Top Mega Brasil | Foto: Divulgação

Conquista

Manuela Alencar encerrou uma importante etapa de sua vida ao receber o diploma de Medicina pela faculdade Zarns. A solenidade foi realizada no Centro de Convenções de Salvador, com a presença de seus orgulhosos pais, Teresa Cristina e Téo Alencar, das irmãs Maria Paula, Karine e Letícia, de Maria Luiza Alvim e de amigas queridas, que também participaram do culto ecumênico no dia 6 e do baile no dia 7. Parabéns!

Manuela Alencar ao lado do pai, Téo, durante celebração de formatura em Medicina | Foto: Divulgação

Posse

A Soamar Salvador elegeu sua nova diretoria para o biênio 2025-2027 durante cerimônia realizada em 23 de maio. A chapa vencedora, intitulada "Amazônia Azul", será presidida por Santiago Campo, que sucede o desembargador Baltazar Miranda. O evento contou com a presença do comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Gustavo Calero Garriga Pires, que prestigiou a ocasião e reafirmou o apoio da Marinha às ações da Soamar.

Santiago Campo assume Soamar; Jorge Pinto e Adriano Gallo são diretores | Foto: Divulgação

Encontro

Verônica, Ademar Jr. e Adhemar Lemos Neto receberam, no Chez Bernard, o diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães, acompanhado por integrantes da Prefeitura da capital baiana. Reunidos à mesa, celebraram a oportunidade de fortalecer os laços com a Secretaria de Turismo, reafirmando o compromisso com a valorização da cultura, da gastronomia e da hospitalidade que fazem de Salvador um destino singular.

Encontro no Chez Bernard fortalece parceria entre setor privado e Secretaria de Turismo de Salvador | Foto: Divulgação

Jardins

Sensibilidade, curiosidade e olhar artístico marcam as fotos do paisagista e engenheiro agrônomo Alex Sá Gomes, feitas durante uma visita ao Japão. As imagens deram origem à exposição Uma viagem aos jardins do Japão, com vernissage hoje, das 16h às 20h, para convidados e imprensa. O evento será na Casa Tua, de Chris Peleteiro, em parceria com a marca Kelly Svensson Jewellery. À frente da Alex Sá Gomes Paisagismo, o profissional assina projetos em várias capitais e agora revela sua visão sobre a estética e espiritualidade dos jardins japoneses. A mostra, que é gratuita, ficará aberta ao público por um mês.

Alex Sá Gomes apresenta mostra inspirada nos jardins do Japão | Foto: André Luiz Gomes

Bons ventos

O presidente da Intermarítima, Roberto Oliva, foi reeleito para a presidência do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), onde seguirá atuando pela modernização do marco regulatório do setor portuário. Oliva também comemora a recente conquista da certificação ISO 45001 pelo Terminal Portuário de Salvador, sob sua gestão, que atesta a adoção de práticas seguras em suas operações.

Roberto Oliva é reeleito presidente do Conselho da ABTP e ganha importante reconhecimento internacional | Foto: Divulgação

Dia dos Namorados

O Almacen Pepe preparou um menu especial para o jantar de Dia dos Namorados, celebrado na próxima quinta-feira, dia 12, e estará disponível na Área Gourmet da unidade Horto Florestal e na unidade recém-inaugurada do Shopping Barra, localizada no L4. Todos serão recebidos com uma taça de espumante como welcome drink.

Também no dia 12, o restaurante Principote, no Rio Vermelho, convida os casais a viverem uma noite inesquecível com o jantar especial “Um Brinde ao Amor”, realizado em parceria com a Chandon. A experiência gastronômica será embalada pelo som ao vivo do saxofonista Ton Carvalho e contará com welcome drink de Chandon Brut, criando o clima perfeito para celebrar o amor.

O Grupo The Latvian convida os casais a celebrarem o amor em grande estilo com uma noite especial em dois de seus endereços mais sofisticados na Bahia Marina: o business lounge The Latvian e o restaurante Leto Gastronomia. No dia 12, a partir das 20h, ambos os espaços oferecem uma experiência gastronômica exclusiva com menu em quatro etapas assinado pelo chef Raphael Sepúlveda, harmonizado com a elegância da vodka Grey Goose e embalado por música ao vivo.

Aniversários

Hoje (10): Casemiro Neto, Valéria Marambaia, Wanderley Silva Rey, Josilene Gomes

Amanhã (11): Emmanuel de Andrade Costa Neto, Sérgio Habib, Angélica Pedreira Lapa, Tânia Durand Gordilho, Victor Tubiana, Renata Farias, Virgílio Amorim, Osmilto Brandão