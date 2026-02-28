Câmara de Salvador homenageia o empresário Luiz Mendonça Filho

Luiz Mendonça Filho recebe Medalha Visconde de Cairu e Título de Cidadão da Cidade do Salvador - Foto: Divulgação

O empresário Luiz Mendonça Filho será homenageado com a Medalha Visconde de Cairu, por resolução proposta pelo vereador Alexandre Aleluia, e com o Título de Cidadão da Cidade do Salvador, por iniciativa do vereador Leite Matos. A solenidade será realizada no dia 4 de março, às 18h, no Plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal de Salvador, celebrando sua trajetória exemplar, seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e os laços construídos com a capital baiana ao longo dos anos.

Nova Fase

A Estação Rubi retorna em nova fase, agora instalada no icônico Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador, reafirmando a trajetória iniciada em 2013. Com concepção e gestão de Eliana Pedroso, a temporada apresenta 26 shows de 13 artistas locais e nacionais. A abertura, em abril, será com “Coração na Boca – um musical para Gonzaguinha”, marcando esse novo capítulo com sensibilidade e grandes encontros musicais.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Eliana Pedroso celebra nova fase da Estação Rubi no icônico Palacete Tira Chapéu | Foto: Divulgação| (Ernani França)

Conexão

Salvador recebeu o médico Dráuzio Varella para encontro exclusivo da JVF Empreendimentos no Palacete Tira Chapéu. Para cerca de 150 convidados, ele apresentou reflexões sobre a relação entre homem e natureza, os impactos do isolamento e do sedentarismo na saúde e os aprendizados da pandemia. A diretora Viviane Fonseca destacou projetos com foco em ambientes regenerativos e mais verdes.

Viviane Fonseca e Dráuzio Varella em encontro promovido pela JVF Empreendimentos | Foto: Divulgação| (Camilla Oliveira)

Estratégica

Lideranças empresariais e especialistas se reuniram na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, em Salvador, para o Plano de Voo 2026 | Edição Bahia, promovido pela Amcham Brasil. Entre as painelistas, Agnaluce Moreira, cogestora do Sabin Diagnóstico e Saúde, abordou liderança e decisões em cenários de incerteza, com foco na integração entre inovação, estratégia e relações humanas no setor de saúde.

Agnaluce Moreira compartilha visão estratégica para o setor da saúde em evento do Amcham | Foto: Divulgação| (Roberto Luis)

Gastronomia

À frente do La Pasta Gialla em Salvador há 18 anos, o empresário Marcelo Reis celebra os 25 anos da rede fundada pelo chef Sergio Arno, referência da cozinha italiana no Brasil. Para marcar o jubileu de prata, o restaurante lança menu especial que revisita receitas emblemáticas, como o clássico Tagliatelle ao Ragù de Pato. Na edição comemorativa, o prato é servido em porcelana exclusiva, que o cliente leva como lembrança da experiência.

Marcelo Reis e Sergio Arno brindam os 25 anos do La Pasta Gialla | Foto: Divulgação | (@gbsouzafotografia)

Exposição

Aos 94 anos, Arlete Gomes estreia sua primeira exposição, “Nunca é Tarde para Começar”, de 6 a 8 de março de 2026, no Shopping da Bahia, em Salvador (3º piso – Alameda Luís Gama, próximo à Riachuelo). Aos 92, encontrou na pintura terapêutica um novo propósito e bem-estar. Dois anos depois, apresenta telas que celebram o envelhecimento ativo e o poder transformador da arte. Entrada gratuita.

Arlete Gomes prova que nunca é tarde para começar e encantar com sua arte | Foto: Divulgação

Referência

O advogado Ruy Andrade, sócio do Ruy Andrade Advocacia, é um dos autores da obra “Cláusulas Contratuais – Volume 2”, publicada pela Editora Almedina Brasil. Em coautoria com Lara Britto (UFBA), assina o capítulo “Solução de impasses em estruturas societárias com controle compartilhado: a cláusula de opção de venda do caso Pasadena”, com análise técnica e crítica sobre mecanismos contratuais de superação de conflitos societários.

Ruy Andrade participa de obra jurídica de referência sobre cláusulas contratuais | Foto: Divulgação| (SidneyHaack)

Vogue

O Fera Palace Hotel e seu restaurante Arento figuram na edição britânica da Vogue UK deste mês. A publicação destaca o edifício de arquitetura Art Déco na Rua Chile como opção luxuosa de hospedagem e gastronomia, com rooftop de vistas para a Baía de Todos-os-Santos. O menu do Arento, de inspiração ítalo-baiana, também recebe elogios.

Turismo

A Bahia participa da 36ª Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a maior feira de turismo de Portugal e uma das principais do mundo, que segue até amanhã. O evento reúne 42 países e 200 marcas, com expectativa de mais de 82 mil visitantes. O estande da Secretaria de Turismo da Bahia recria o Pelourinho e destaca as 13 regiões turísticas do estado.

Dramaturgia

A roteirista e cineasta baiana Ceci Alves integra a equipe de roteiro da série (In)Vulneráveis, produção original do Universal TV que estreia amanhã, às 22h. Composta por quatro episódios, a trama é ambientada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Rio de Janeiro, e acompanha a rotina de profissionais de enfermagem, explorando dilemas éticos, institucionais e humanos no sistema público de saúde.

Aniversários

Hoje (28): Luiz Augusto Leão Costa, Alexandre Sampaio e Ricardo Sampaio, Ângela Santos, Augusto Salen

Amanhã (1): Bruno Dantas Perroni Gueudeville Vita, Carol Sousa

Segunda (2): Daniela Pontes Simões, Cristina Luna, Claudia Fernandez, Orlando Tourinho Jr., Cristina Faria Dantas, Marília Ferreira, Ernesto Eduardo Britto Ribeiro