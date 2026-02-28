Menu
HOME > colunistas > JULY
COLUNA

July

Por Alexandra Isensee

Uma das mais tradicionais colunas sociais do jornalismo brasileiro, publicada ininterruptamente em A TARDE desde o final dos anos 1960.
ACERVO DA COLUNA
Publicado sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 6:03 h | Autor: Alexandra Isensee

Câmara de Salvador homenageia o empresário Luiz Mendonça Filho

Coluna July deste sábado, 28

Luiz Mendonça Filho recebe Medalha Visconde de Cairu e Título de Cidadão da Cidade do Salvador
Luiz Mendonça Filho recebe Medalha Visconde de Cairu e Título de Cidadão da Cidade do Salvador

O empresário Luiz Mendonça Filho será homenageado com a Medalha Visconde de Cairu, por resolução proposta pelo vereador Alexandre Aleluia, e com o Título de Cidadão da Cidade do Salvador, por iniciativa do vereador Leite Matos. A solenidade será realizada no dia 4 de março, às 18h, no Plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal de Salvador, celebrando sua trajetória exemplar, seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e os laços construídos com a capital baiana ao longo dos anos.

Nova Fase

A Estação Rubi retorna em nova fase, agora instalada no icônico Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador, reafirmando a trajetória iniciada em 2013. Com concepção e gestão de Eliana Pedroso, a temporada apresenta 26 shows de 13 artistas locais e nacionais. A abertura, em abril, será com “Coração na Boca – um musical para Gonzaguinha”, marcando esse novo capítulo com sensibilidade e grandes encontros musicais.

Eliana Pedroso celebra nova fase da Estação Rubi no icônico Palacete Tira Chapéu
Eliana Pedroso celebra nova fase da Estação Rubi no icônico Palacete Tira Chapéu

Conexão

Salvador recebeu o médico Dráuzio Varella para encontro exclusivo da JVF Empreendimentos no Palacete Tira Chapéu. Para cerca de 150 convidados, ele apresentou reflexões sobre a relação entre homem e natureza, os impactos do isolamento e do sedentarismo na saúde e os aprendizados da pandemia. A diretora Viviane Fonseca destacou projetos com foco em ambientes regenerativos e mais verdes.

Viviane Fonseca e Dráuzio Varella em encontro promovido pela JVF Empreendimentos
Viviane Fonseca e Dráuzio Varella em encontro promovido pela JVF Empreendimentos

Estratégica

Lideranças empresariais e especialistas se reuniram na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, em Salvador, para o Plano de Voo 2026 | Edição Bahia, promovido pela Amcham Brasil. Entre as painelistas, Agnaluce Moreira, cogestora do Sabin Diagnóstico e Saúde, abordou liderança e decisões em cenários de incerteza, com foco na integração entre inovação, estratégia e relações humanas no setor de saúde.

Agnaluce Moreira compartilha visão estratégica para o setor da saúde em evento do Amcham
Agnaluce Moreira compartilha visão estratégica para o setor da saúde em evento do Amcham

Gastronomia

À frente do La Pasta Gialla em Salvador há 18 anos, o empresário Marcelo Reis celebra os 25 anos da rede fundada pelo chef Sergio Arno, referência da cozinha italiana no Brasil. Para marcar o jubileu de prata, o restaurante lança menu especial que revisita receitas emblemáticas, como o clássico Tagliatelle ao Ragù de Pato. Na edição comemorativa, o prato é servido em porcelana exclusiva, que o cliente leva como lembrança da experiência.

Marcelo Reis e Sergio Arno brindam os 25 anos do La Pasta Gialla
Marcelo Reis e Sergio Arno brindam os 25 anos do La Pasta Gialla

Exposição

Aos 94 anos, Arlete Gomes estreia sua primeira exposição, “Nunca é Tarde para Começar”, de 6 a 8 de março de 2026, no Shopping da Bahia, em Salvador (3º piso – Alameda Luís Gama, próximo à Riachuelo). Aos 92, encontrou na pintura terapêutica um novo propósito e bem-estar. Dois anos depois, apresenta telas que celebram o envelhecimento ativo e o poder transformador da arte. Entrada gratuita.

Arlete Gomes prova que nunca é tarde para começar e encantar com sua arte
Arlete Gomes prova que nunca é tarde para começar e encantar com sua arte

Referência

O advogado Ruy Andrade, sócio do Ruy Andrade Advocacia, é um dos autores da obra “Cláusulas Contratuais – Volume 2”, publicada pela Editora Almedina Brasil. Em coautoria com Lara Britto (UFBA), assina o capítulo “Solução de impasses em estruturas societárias com controle compartilhado: a cláusula de opção de venda do caso Pasadena”, com análise técnica e crítica sobre mecanismos contratuais de superação de conflitos societários.

Ruy Andrade participa de obra jurídica de referência sobre cláusulas contratuais
Ruy Andrade participa de obra jurídica de referência sobre cláusulas contratuais

Vogue

O Fera Palace Hotel e seu restaurante Arento figuram na edição britânica da Vogue UK deste mês. A publicação destaca o edifício de arquitetura Art Déco na Rua Chile como opção luxuosa de hospedagem e gastronomia, com rooftop de vistas para a Baía de Todos-os-Santos. O menu do Arento, de inspiração ítalo-baiana, também recebe elogios.

Turismo

A Bahia participa da 36ª Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a maior feira de turismo de Portugal e uma das principais do mundo, que segue até amanhã. O evento reúne 42 países e 200 marcas, com expectativa de mais de 82 mil visitantes. O estande da Secretaria de Turismo da Bahia recria o Pelourinho e destaca as 13 regiões turísticas do estado.

Dramaturgia

A roteirista e cineasta baiana Ceci Alves integra a equipe de roteiro da série (In)Vulneráveis, produção original do Universal TV que estreia amanhã, às 22h. Composta por quatro episódios, a trama é ambientada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Rio de Janeiro, e acompanha a rotina de profissionais de enfermagem, explorando dilemas éticos, institucionais e humanos no sistema público de saúde.

Aniversários

Hoje (28): Luiz Augusto Leão Costa, Alexandre Sampaio e Ricardo Sampaio, Ângela Santos, Augusto Salen

Amanhã (1): Bruno Dantas Perroni Gueudeville Vita, Carol Sousa

Segunda (2): Daniela Pontes Simões, Cristina Luna, Claudia Fernandez, Orlando Tourinho Jr., Cristina Faria Dantas, Marília Ferreira, Ernesto Eduardo Britto Ribeiro

