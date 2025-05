Câmara França-Brasil inaugura escritório em Salvador com embaixador francês

Com a presença de autoridades, empresários e representantes do governo francês, a Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) inaugurou oficialmente, no último sábado, 17, seu novo escritório na Bahia: a Antena CCIFB Nordeste-Salvador. A unidade passa a funcionar no Centro de Convenções Salvador (CCS), local que também sediou a cerimônia de lançamento. A escolha de Salvador para sediar a Antena Nordeste reforça a importância estratégica da Bahia no cenário bilateral. O Estado é o terceiro maior polo de investimentos franceses no Brasil, com destaque para os setores de turismo, infraestrutura, energia e meio ambiente.

Serge Gas (cônsul geral da França em Recife) e outras personalidades | Foto: Divulgação

Palestra

A arquiteta baiana Débora Barretto, CEO da Audium, está confirmada como palestrante da INDEX – Interior, Design & Furniture Exhibition, maior encontro mundial da indústria de design de interiores e adequação. O evento acontece entre os dias 27 e 29, no Centro de Comércio Mundial de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, reunindo mais de 500 expositores de 40 países. Ela será a única consultora de acústica brasileira a falar dentro da programação oficial do evento.

Débora Barretto é confirmada como palestrante na INDEX Dubai 2025 | Foto: Divulgação

Artística

Rodrigo, uma vida de artista é a primeira exposição do artista visual Rodrigo Salgado, que acontece de 27 deste a 10 de setembro na Igreja do Sagrado Coração de Reims, cidade da região da Champanha, na França. Ele é filho de Lélia Wanick, autora, arquiteta, produtora gráfica e cinematográfica, e do fotógrafo Sebastião Salgado. Aos 45 anos, pinta com emoção desde a infância, e apresentará 80 pinturas, 16 vitrais realizados em colaboração com o Ateliê Simon-Marq, e algumas esculturas.

Rodrigo e os pais Lélia e Sebastião Salgado: expo em Reims | Foto: Divulgação | Olivier Goy

Carismática

Amanda Barcellos Mattos, afilhada da terapeuta Ana Cláudia Queiroz, filha dos empresários Carlos Mattos e Fabiana Barcellos, figura carismática e com personalidade singular na cidade de Ituberá, esteve presente no aniversário de Paulo Vitor e de Grazi Silvestre, no dia 17. Seu discurso, já aguardado e conhecido, foi ovacionado ao saudar os aniversariantes, com direito a salva de palmas quando se colocou maduramente como irmã mais velha do aniversariante.

Amandinha e sua dinda, Ana Cláudia, em momento especial | Foto: Divulgação

Duo

O duo Lívia Nestrovski e Fred Ferreira, no próximo dia 22, com repertório original, que vai mesclar Bossa Nova, Tropicália e MPB, faz apresentação em Paris para a Temporada França-Brésil. São 15 anos de uma parceria fusional, com apresentações em mais de 20 países. O show acontecerá no Espace L'impasse du Césure-Campus Censier, no 5° distrito.

Cascais

Também no dia 22, com curadoria de Leda Vaz, será lançada no prestigioso Condomínio Penha Longa, em Cascais, Portugal, a coleção de bijuterias de luxo Afrodite em Ouro, assinada por Elma Aveiro. A designer é irmã do grande jogador de futebol Cristiano Ronaldo.

Conexão

O Salvador Bahia Airport, integrante da rede VINCI Airports, acaba de ganhar mais uma importante conexão internacional. A partir de 17 de dezembro, a companhia aérea argentina Flybondi, primeira companhia aérea de baixo custo da Argentina, passará a operar voos diretos entre Salvador e Buenos Aires, fortalecendo os laços turísticos e comerciais entre a Bahia e a Argentina.

Aniversários

Hoje (20): Terezinha Cardoso, Adelaide Magalhães Pereira

Amanhã (21): Virgínia Ribeiro Abreu, Maria Candida Coni, Alexandra Eça Pinheiro, Deze Millian Souza, Manuela Correa Ribeiro, Clô Bastos

Entrevista com Sérgio Braga - Diretor Médico do Hospital da Obesidade

| Foto: Divulgação

Como o senhor avalia a situação da obesidade no Brasil atualmente?

É um desafio de saúde pública crescente. Dados recentes apontam que mais de 20% da população adulta é obesa, e esse número sobe com fatores como sedentarismo e dietas inadequadas. É uma epidemia que exige ações integradas.

Por que é importante que o Hospital da Obesidade tenha 13 trabalhos aprovados no CBOSM 2025?

Ter 13 estudos aceitos no CBOSM 2025 reflete a excelência do nosso trabalho. Isso posiciona o hospital como líder na produção de conhecimento científico, trazendo visibilidade e credibilidade para soluções práticas contra a obesidade no Brasil.

Qual o impacto da pesquisa científica no tratamento da obesidade?

A pesquisa é essencial. Ela nos permite entender melhor as causas, efeitos e tratamentos da obesidade. Estudos como os nossos, que analisam desde marcadores clínicos até fatores psicológicos, ajudam a criar terapias mais eficazes e personalizadas.

Como a abordagem multidisciplinar do hospital contribui para esses avanços?

A colaboração entre médicos, nutricionistas, psicólogos e outros especialistas é o diferencial. Essa visão integrada aborda a obesidade de forma holística, o que se reflete na qualidade dos nossos estudos e na melhoria do cuidado ao paciente.

Qual a mensagem que o senhor deixa sobre o futuro do combate à obesidade?

O futuro depende de mais investimentos em pesquisa e educação. Eventos como o CBOSM 2025 são vitais para disseminar conhecimento. Precisamos unir ciência e políticas públicas para reverter esse cenário no Brasil.