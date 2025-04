Capelinha e EntreCielos serão destaques da próxima edição do Abará About

Fábio Costa é um dos destaques do Abará About, no LightHouse Hub - Foto: Divulgação

Com a proposta de fortalecer iniciativas de marcas fundadas na Bahia e promover uma troca de experiências entre os gestores destas empresas e jovens empreendedores e startups, o LightHouse Hub acaba de confirmar a nova edição do Abará About, que será no dia 10, a partir das 18h, em sua nova sede, no Edifício Civil Towers, no Costa Azul. Na ocasião, estarão presentes Fábio Costa, da Capelinha, marca icônica que se confunde com o verão da Bahia, e que já ganhou o mundo através de sabor e autenticidade; e Aline Lazar, da EntreCielos, agência de publicidade.

Dermatologia

Paulo Barbosa preside mais uma vez o Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica | Foto: Divulgação

O Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, o 35º de sua história, vai acontecer entre os dias 24 e 27, no Centro de Convenções. Estão sendo esperados mais de 3,5 mil profissionais da área de dermatologia que acompanharão os últimos avanços científicos e tecnológicos das áreas como dermatologia e cosmiatria. O SBCD será mais uma vez presidido pelo médico dermatologista baiano Paulo Barbosa, que planeja reunir especialistas em torno do tema "Pele Étnica e Cirurgia Dermatológica".

Jangadeiro

Chef Elíbia Portela lança novo prato durante o Bahia Origem Week lgação | Foto: Divulgação

No último sábado, foi lançada uma nova delícia para os cardápios da Bahia, criada pela chef Elíbia Portela, o jangadeiro, uma moqueca especial, como nunca vista. O lançamento ocorreu durante o Bahia Origem Week, um grande festival que valoriza a produção local, sustentabilidade e negócios, realizado no Centro de Convenções de Salvador, e reuniu três grandes frentes: Bahia Origem Week, Chocolat Festival Bahia e Expopesca & Aquicultura Nordeste.

Franquia

Mani Rego lança franquia da Cacaya em Salvador com sua irmã, Fabiana | Foto: Divulgação

As irmãs Mani Rego e Fabiana Rego trazem para Salvador a primeira franquia da marca CaCay, que tem coração carioca, alma brasileira e sangue latino. A loja será aberta hoje, com a presença das franqueadas, e amanhã, será realizado um soft opening exclusivo, com uma lista assinada pela relações-públicas Maih Cazuquel. O evento de lançamento contará com uma produção assinada pela promoter Lila Moraes, buffet de Roberta Badaró, decoração por Duda Mandelli e a trilha sonora sob o comando do DJ Juba Moreno.

Imersão

Cirurgiões Thomaz Menezes e David Rosemberg juntos nos EUA | Foto: Divulgação

Em breve, o cirurgião plástico Thomaz Menezes estará de volta ao Brasil após intensa imersão em cirurgia plástica facial nos Estados Unidos. Em Nova Iorque e St. Louis, ele acompanhou os mestres David Rosenberg, Steven Levine e Mike Nayak, reforçando sua expertise e compromisso com resultados naturais e excelência técnica.

Saúde na advocacia

Maurício Leahy é reconduzido à coordenação de Saúde da CONCAD | Foto: Arquivo pessoal

O advogado Maurício Leahy, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, foi reconduzido ao cargo de coordenador de Saúde da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (CONCAD) para o triênio 2025-2027. A nomeação foi assinada pelo coordenador nacional do órgão, Rodrigo Farias, que é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba. Leahy desempenhou essa missão junto à coordenação no triênio anterior (2022-2024). A CONCAD é um órgão do Conselho Federal da OAB que congrega as 27 Caixas de Assistência dos Advogados do Brasil.

Surpresa

Família reunida para celebrar a vida de Paulo Ribeiro

Paulo Ribeiro, ao lado de Moema, foi surpreendido com uma emocionante festa de aniversário organizada pelo filho, Diego Ribeiro, e sua nora Renata, em Alphaville. Reunindo amigos próximos e familiares, o evento foi marcado por muita alegria, abraços calorosos e homenagens que emocionaram o aniversariante. A comemoração aconteceu em clima de descontração e carinho, reforçando os laços familiares e celebrando mais um ano de vida de Paulo, que esbanjou simpatia e gratidão ao longo da noite. O buffet ficou a cargo do Mignon e os convidados foram embalados pelo DJ Rodrio Costa! Parabéns!

Workshop

Marcelo Bonanza acaba de chegar de Portugal e irá ministrar um workshop gratuito no dia 14, às 20h, sobre Tratamento Sistêmico no Autismo. O médico e autor, que recentemente promoveu um encontro na Fnac do Cascais Shopping, discutiu o Transtorno do Espectro do Autismo e também apresentou seu novo livro, Guia Integrativo sobre o Autismo - A importância das abordagens integrativas e a colaboração interdisciplinar, que visa revolucionar a percepção sobre o autismo. A obra, fundamentada em evidências científicas, oferece recursos valiosos para profissionais, educadores e famílias.

Páscoa

Jéssica Azevedo Confeitaria apresenta seu menu exclusivo para a Páscoa deste ano, repleto de criações inovadoras que prometem encantar os paladares mais exigentes. Com uma combinação de sabores sofisticados e experiências únicas, a confeitaria traz opções que vão além do tradicional, garantindo uma celebração inesquecível.

Paixão de Cristo

Nos próximos dias 11, 12 e 13, a cidade de Lauro de Freitas será novamente palco da grandiosa montagem da Paixão de Cristo da Bahia, que chega à sua 25ª edição. As apresentações acontecem na Praça da Matriz, às 19h, prometendo emoção, fé e um espetáculo que já é referência na cena cultural baiana, contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas para a realização do evento.

Aniversários

Hoje (10): Julia Weckerle, Antônia do Valle, Raul Schwab, Renata Camelyer, Renata Filardi

Amanhã (11): Gina Medrado, Fátima Nunes, Duquinho Magalhães, Neila Lima, Livinha Perazzo Fernandez, João Luiz Gonçalves Ramos