Carnaval chega ao fim com celebração dos 40 anos do axé music e recorde de público

Maravilhoso

O desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano curtiu a penúltima noite do Carnaval no Camarote Salvador e avaliou a festa como um momento de paz e curtição. “Meu desejo é que tenhamos vários carnavais maravilhosos, que a paz reine e a alegria continue sendo essa coisa encantadora”, detalha. Rotondano também destacou a necessidade de ter uma cidade mais sustentável nesse período, principalmente os serviços públicos.

Inovação e excelência

A 25ª edição do Camarote Salvador reafirma uma trajetória de inovação e excelência. Com 60 atrações, o espaço celebrou os 40 anos do Axé e recebeu, ao longo de seis dias, mais de 30 mil foliões em uma experiência única. “O Carnaval é uma potência econômica, gerando emprego e renda para milhares de pessoas. E o Camarote Salvador seguirá elevando seu padrão de entretenimento, fortalecendo a cultura baiana e impulsionando a economia de Salvador”, detalha Luis Eduardo Magalhães Filho, sócio-fundador do Camarote Salvador.

Consolidado

O Carnaval acabou e o empresário Binho Ulm, sócio do Camarote Brahma e da 2GB Entretenimento, já começou a articular a edição de 2026, que promete novidades. “Pelo terceiro ano consecutivo conseguimos nos consolidar como um dos camarotes mais requisitados, sendo um espaço vencedor em diversos quesitos”, qualifica. Para o ano que vem, Binho já aposta num projeto inovador: “bloco e camarote no mesmo lugar”, conclui.

Sucesso

Sensação de dever cumprido. Foi assim que Michel Cohen, sócio do Camarote Harém, descreveu o sentimento pós-festa. Ele entregou uma edição memorável e ainda firmou uma parceria com a Rede Bahia. “Estamos bem felizes com o resultado deste ano. Nosso camarote fica melhor a cada edição, com excelente estrutura e atrações”, detalha. E a próxima edição já está em pauta: “vamos analisar nossos relatórios e destacar vários pontos”, finaliza.

Particiapção

O empresário Rafael Fogli esteve no animado Camarote de Brown by Licia Fabio, consolidando a presença da R. Fogli Construtora em um dos eventos mais vibrantes do Brasil. Acompanhado de sua esposa Júlia, Rafael aproveitou a ocasião para interagir calorosamente com os foliões, que foram presenteados com brindes exclusivos como parte de sua ação de ativação de marca. A energia do camarote e a recepção calorosa do público reafirmaram o sucesso da iniciativa.

Primavera

Jurandir Almeida, o querido aniversariante de hoje, grande festeiro, iniciou as comemorações com um almoço de carnaval em sua casa em Praia do Forte, no Porto das Baleias, com pratos tipicamente baianos, boa música e bons vinhos. Marcaram presença: Tânia e Jadelson Andrade, Moema e Paulo Ribeiro, Cristina e Paulo Goes, Eugênia e Eduardo Ribeiro Lima, Daniela e André Loes, e Mariana com Samir Damoulakis.

Celebrados

Rafael e Ricardo Cal celebraram mais um ano de vida em grande estilo, na última segunda. Os gêmeos, à frente da Oquei Entretenimento, brindaram a data no Camarote da Barra, cercados por família e amigos. À noite, a festa continuou no trio do Bloco Me Abraça, a convite de Durval Lelys. Empresários visionários, seguem inovando no entretenimento baiano, promovendo eventos que marcam o calendário festivo. Parabéns duplo!!

Encontro dos amigos Cris Visnevisky e Ludovic Mullin no Camarote Salvador | Foto: Divulgação