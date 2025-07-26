Casa Pia realiza missa honrosa pelo Dia dos Avós

Conselheiro Rodolfo Tourinho e o provedor, Jayme Garcia Rosa Filho - Foto: Alonso Negreiros

A Casa Pia de São Joaquim promoverá sua tradicional missa em homenagem a São Joaquim e Sant’Ana, os avós de Jesus Cristo, além de todos os avôs e avós. O ato litúrgico, presidido pelo vigário Everaldo Pires, será realizado hoje, às 10h, com entrada aberta ao público. "Com alegria convidamos toda a comunidade para celebrar conosco São Joaquim e Sant’Ana e aproveitar a oportunidade para conhecer melhor a nossa entidade filantrópica, que há mais de dois séculos se dedica a ações sociais e ao acolhimento de crianças", convida Jayme Garcia Rosa Filho, provedor da Casa Pia.

Posse

Em concorrida solenidade realizada no dia 24, no auditório da OAB-BA, o advogado Jorge Teixeira foi empossado como sócio honorário do IAB, em cerimônia conduzida pelo presidente Antonio Menezes, em reconhecimento ao trabalho dedicado à advocacia, exercido com excelência. Entre os presentes, destacaram-se a presidente da OAB, Daniela Borges; Joaci Góes, presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia; Nilson Castelo Branco, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; e Lidivaldo Brito, corregedor do mesmo tribunal. Parabéns pelo merecido reconhecimento!

Magda, Jorge e o presidente do Instituto dos Advogados da Bahia, Antonio Menezes | Foto: Divulgação

Primavera

As amigas de Nina Lamborglia se reuniram para celebrar seu aniversário com um animado almoço no Restaurante 33, no último dia 24. A tarde foi repleta de afeto e alegria em homenagem à aniversariante, que estava radiante de felicidade. Entre as presenças estavam sua filha, Geovana Lamborglia, e as amigas Rita Magalhães, Florzinha Tavares, Ângela Cardoso, Iraci Brito, Marli Andrade, Helena Degaspari, Ceres Marinho, Alicinha Neves, Simone Gusmão, Silvinha Duro, Else Coutinho, Laura Tanure, Luzia Guimarães, Tânia Mara da Silveira, Tânia Costa, Regina Magalhães, Riane do Vale, Maria Laura Rebouças e Glória Santos.

Nina recebe o carinho da filha, Geovana, no dia do seu aniversário | Foto: Divulgação

Agenda científica

A fonoaudióloga Carolina Pamponet participa, neste final de semana, do curso NeuroTinnitus 2025: Uma Nova Era no Tratamento do Zumbido Somatossensorial, ministrado pela fisioterapeuta Bruna Cabugueira, referência na área. A abordagem apresentada representa uma verdadeira revolução no entendimento e na prática clínica desse sintoma, incorporando os mais recentes avanços em neuromodulação não invasiva.

Carolina Pamponet aprofunda conhecimentos em neuromodulação para zumbido | Foto: Divulgação

Encontro

Reconhecida internacionalmente como a maior cravista brasileira, Rosana Lanzelotte esteve em Salvador para participar do WikiCon 2025, realizado no Wish Hotel da Bahia, lançar o livro Já raiou a Liberdade: Dom Pedro I e a música de seu tempo e fazer uma palestra na sede do Neojibá. Com a agenda cheia de compromissos, a criadora do portal Musica Brasilis conseguiu encontrar um tempinho para encerrar os dias soteropolitanos com um jantar no Pala 7 ao lado de Lauro Santos, Marília Vargas e Paulo de Tarso.

Rosana Lanzelotte e o amigo Paulo de Tarso em dias soteropolitanos | Foto: Tarso Marketing

Excessos

O sagrado, o profano e o afro-brasileiro surgem em expressões contemporâneas inspiradas no barroco, na nova exposição de Chico Mazzoni: Excelsos Excessos – Reciclagem do Barroco, que estreia em 1º de agosto, às 18h, no Museu da Misericórdia da Bahia. A mostra reúne 28 telas com simbologias integradas ao acervo do museu. Segundo o artista, é um “contraponto entre o barroco legítimo e minhas interpretações contemporâneas”. Mazzoni é arquiteto, professor e mestre em Restauro e celebra 42 anos de carreira.

Chico Mazzoni reinventa o barroco em exposição com excessos e símbolos da contemporaneidade | Foto: Divulgação

Apoteose

Considerado um dos pensadores mais brilhantes e originais que o Brasil já produziu, Taurino Araújo fará o encerramento de “Bahia de Todos os Leitores — Encontro de Escritores”, 18 de agosto de 2025, 14h, no Auditório Jorge Calmon da Assembleia Legislativa da Bahia. O evento conta com a participação dos também consagrados Joaci Góes, Emiliano José, Nelson Cerqueira, Joviniano Neto, Nilo Belotto, Ederson Galeno e Ricardo Justo. Hermenêutica da Desigualdade é considerada, por críticos, uma epistemologia autenticamente brasileira, desafiando o conceito de verdade absoluta e os paradigmas estabelecidos desde a Semana de Arte Moderna de 1922.

Prestes a lançar 'Dançando no meio do inverno – 40 anos de poesia: poemas, sonetos e haikais', Taurino Araújo revisita sua trajetória literária com lirismo e rigor filosófico. A bibliotecária Maria Solange Alves de Souza Paula descreve sua poética como capaz de transitar "do átomo ao sertão e ao cosmo", com "estética e sensibilidade dignas de um semiólogo da alma".

Seu reconhecimento vai além da produção intelectual. Taurino já recebeu títulos de cidadania honorária em cidades como Salvador e Feira de Santana, além de condecorações como a Medalha Amigo da Marinha do Brasil e a honraria Cidadão Benemérito da Liberdade e da Justiça Social João Mangabeira (CBJM), a mais alta distinção do Estado.

Em 2025, o autor idealizou e lançou, na Academia de Letras da Bahia, a coletânea 'Signos em Transe: uma Fortuna Crítica sobre a Semiótica de Lícia Soares de Souza'. A obra foi coordenada com apoio do CNPq e da Uneb e reúne 62 autores de sete países. Escritos em português, espanhol, francês e italiano, os ensaios abordam temas como literatura, semiótica, francofonia, geopoética, ensino de línguas e o ciclo canudiano. 'Signos em Transe' foi lançado na Academia de Letras da Bahia, em solenidade presidida pelo imortal Aleilton Fonseca, com apoio institucional da Uneb e do CNPq.

Descrita por especialistas como o maior levantamento etnográfico e semiológico da Bahia nas últimas cinco décadas, a coletânea conta com nomes como Winfried Nöth, Berthold Zilly, Eurídice Figueiredo, Bernard Andrès, Claire Varin, Emiliano José e o próprio Taurino Araújo.

Taurino Araújo encerra o encontro Bahia de Todos os Leitores na Assembleia Legislativa da Bahia | Foto: Divulgação

Devoção

A Festa Litúrgica em honra a Santa Dulce dos Pobres reunirá, de 1º a 13 de agosto, milhares de fiéis em Salvador. Com o tema Como Santa Dulce dos Pobres, somos peregrinos de esperança, a programação gratuita inclui missas, procissões, shows e ações sociais. O evento será realizado na Praça Irmã Dulce e no Santuário, no Largo de Roma. A abertura ocorrerá no dia 1º, com Missa Solene às 8h30 e o hasteamento da bandeira às 10h. A novidade será a Vigília Virtual, transmitida no YouTube entre os dias 2 e 3. A imagem da santa também passará por 20 bairros. O ponto alto será em 13 de agosto, com missas, show e a Missa Campal presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha.

Violão

Na ilha francesa da Córsega, no Mediterrâneo, termina hoje o 34° Festival Les Nuits de la Guitare de Patrimoniu ou As Noites do Violão de Patrimoniu, nome do vilarejo onde acontece o evento musical, desde o último dia 19. No encerramento desta noite estão o grupo de rock francês Little Odetta, e o senegalês Youssou N'Dour & Le Super Étoile de Dakar.

Show solidário

Música e solidariedade são as marcas da Noite da Fraternidade, que acontece no Sollar Cunha Guedes, no dia 2 de agosto, a partir das 19h. O evento, um dos projetos beneficentes da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, traz novamente a Salvador o tenor lírico Thiago Arancam, num show exclusivo, romântico e intimista. O objetivo é arrecadar recursos para a realização da Feira da Fraternidade, principal fonte de sustentação das obras sociais da comunidade liderada pelo Padre Luís Simões, que fortalece a parceria com o músico em mais uma ação solidária.

Aniversário

Hoje (26): Leonardo de Almeida da Freitas Filho, Ana Maria Valente, Ana Maria Carvalho de Sá, Verena Oyama, André Guanaes

Amanhã (27): Maria Helena Prisco Paraíso, Eucônio Almeida, Marcelo Bandeira, Jefrey Ataíde, Altinha Baratz, Anfrísio Luiz Britto Ribeiro, Marina Nogueira Reis

Segunda (28): Lidiane Argelim, Célia Tosto, Jorge Gauthier, Matheus Barretto de Araújo Barros, Tereza Coutinho