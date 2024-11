CEO da Premium Entretenimento, Luciana Villas Boas assume diretoria da Abrape Bahia

Luciana Villas Boas é a nova diretora regional Abrape - Foto: Divulgação

Luciana Villas Boas assumiu a diretoria regional da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. A executiva vai contribuir com a sua expertise em planejamento estratégico, reestruturação de processos, orçamentos e gestão de pessoas para impulsionar o setor de eventos no estado. Pela primeira vez à frente de uma associação, Luciana celebra o reconhecimento e o convite feito pela Abrape Bahia. “Atuarei na regional com a missão de continuar com o legado deixado até o momento e fortalecerei a entidade com a minha visão estratégica para gestão e entretenimento. Quero trazer mais capacitação profissional e segurança jurídica ao setor”, explica a CEO da companhia responsável pelo Camarote Salvador.

Natalícia

A ex-ministra Eliana Calmon comemorou com muita animação, neste final de semana, em Brasília, a chegada dos seus 80 anos, repletos de saúde, vitórias, alegrias e excelente conceito. Em clima de energia contagiante e forte emoção, recebeu dentre inúmeros amigos, as desembargadoras Marielza Brandão Franco e Maria de Fátima Carvalho, a juíza Nartir Weber, do Tribunal de Justiça da Bahia, a advogada Esmeralda Oliveira, da OAB, que estiveram na capital federal para abraçar a querida aniversariante. Foi uma comemoração linda e marcada pela carismática personalidade brilhante de Eliana Calmon.

Esmeralda Oliveira, Marielza Brandão, ministra Eliana Calmon, Fátima Carvalho e Nartir Weber, em Brasília | Foto: Divulgação

Capacitada

Ana Coelho, CEO do Grupo Aratu de Comunicação, participou da última etapa do OPM (Owner/President Management) em Harvard Business School, uma das mais prestigiadas instituições de ensino do mundo, conhecida por formar líderes globais e transformar o futuro dos negócios. Com três anos de dedicação a essa formação, Ana já esteve outras duas vezes em Boston para edições presenciais, além de ter cursado de forma online durante a pandemia.

Ana Coelho participa de programa intensivo que foca em capacitar líderes | Foto: Divulgação

Medalha

Durante cerimônia militar no Comando do 2° Distrito Naval, presidida pelo vice-almirante Cambra, o juiz de Direito e desembargador do TRT, Pedro Rogério Godinho, foi condecorado com a Medalha de Amigo da Marinha. A honraria foi outorgada pela Marinha do Brasil em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à instituição pelo magistrado baiano. Familiares e amigos estiveram presentes na cerimônia e felicitaram o homenageado, a exemplo do empresário Zuba Brandão, dentre outros.

Pedro Rogério Godinho é condecorado com a Medalha de Amigo da Marinha | Foto: Divulgação

Homenagem

Na tarde da última sexta-feira, uma solenidade oficial da Marinha do Brasil marcou a entrega da Medalha Amigos da Marinha, homenageando personalidades que se destacam por suas contribuições e apoio à instituição. Entre os agraciados estavam Cláudio Magnavita e sua irmã, Sandra Magnavita Castro. A cerimônia, realizada com pompa e formalidade, destacou a importância do relacionamento entre a Marinha e setores da sociedade civil.

Cláudio Magnavita e sua irmã, Sandra Magnavita Castro, recebem medalha Amigos da Marinha | Foto: Divulgação

Cartilha

Silvio Batalha, editor da Cartilha Histórica da Bahia, esteve com o amigo deputado Luciano Simões, presidente do partido União Brasil em Salvador, tratando sobre essa publicação única no gênero que registra no período republicano todos os governadores eletivos e provisórios, com ilustração de respectivas fotos dos referidos e demais secretários de estado. O deputado é um dos inúmeros incentivadores da Praça Eng° Carlos Batalha, da qual Silvio é adotante, cuidando com muito carinho.

Luciano Simões e Silvio Batalha em dia de reunião | Foto: Divulgação

Bate-papo

A fundadora e CEO do Instituto do Luxo, Malu Albertotti, desembarca na capital baiana, hoje, a convite da Florense Salvador, para um bate-papo com profissionais de arquitetura e decoração, na loja da Alameda das Espatódeas. No encontro, às 17h, a especialista em Negócios de Luxo vai falar sobre as inspirações do branding de luxo para o mercado de arquitetura e decoração.

Semana

A 1ª Semana Internacional da Fundição Artística vai movimentar a capital paulista entre os dias 18 e 23 deste mês. A programação será realizada em vários espaços e inclui oficinas práticas de fundição e restauração, palestras com especialistas e visitas guiadas. O idealizador e coordenador do evento é o artista plástico baiano Israel Kislansky, que reside em São Paulo. “Será o primeiro encontro sobre as práticas de reprodução, conservação e restauração de obras de arte fundidas em metal no Brasil”, afirma Israel.

Espetáculo

Após uma estreia marcante no Teatro Gregório de Mattos, a peça “Talvez Ela Saiba Gritar” retorna aos palcos para sua segunda temporada, agora em um novo espaço: o Cine Teatro 2 de Julho, que acaba de ser restaurado e reinaugurado. As apresentações, que ocorrerão de 15 a 24 deste, sendo sextas e sábados, às 19h, e domingos, às 18h.

Maturidade

Devido ao sucesso, amanhã tem nova apresentação de Velhices em Cena, peça com direção da atriz Márcia Andrade, cujo elenco são os alunos da Faculdade da Maturidade Graça Senna, também realizadora. Será no Teatro Sesi Rio Vermelho, às 19h.

Esmeralda

Mary Cristiane e Luiz Augusto Leão Costa, com muito bom gosto, já decidiram onde vão celebrar os 40 anos de casados, ou bodas de esmeralda, em 27 de julho do ano vindouro: em Paris, a cidade mais bela e romântica do mundo. Desde já, felicidades!

Aniversários

Hoje (12): Fernanda Lebram, Luciana Bastianelli, Paulo Guaranys, Wilton Oliveira Jr., Heleninha Moscoso

Segunda (13): Fritz Zehnle Jr., Daniel Leiro Amoedo, Vanda Maria Branco, Moacyr Costa Pereira Andrade, Manoela Lorenzo, Marinalta Cunha, Maurício Magalhães Stern, Mônica Lyra, André Passos, Gustavo Salles, Flávia Ribeiro, André Cohen, Sahada Luedy Mendes