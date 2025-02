Chef Gabrial Dalcom fala sobre sua participação na Feijoada ao Mar 2025

Chef Gabrial Dalcom - Foto: Divulgação

Quem é o Chef Gabriel Dalcom

Um apaixonado pela gastronomia e por receitas afetivas, onde tudo que o move tem que ter amor e paixão, pois sem esses dois ingredientes o resultado nunca terá a mesma entrega.

Há quanto tempo na gastronomia?

Tenho 44 anos de vida e sempre me enxerguei nesse meio de eventos que engloba buffet e decoração (sou filho de Anna Dalcom), então fica difícil explicar há quanto tempo.

Conceito da tradicional feijoada na gastronomia?

Feijoada é um prato atemporal, unânime, que atravessa gerações e gerações e nunca perde sua majestade.

Verão, Bahia, Carnaval e feijoada. Essa combinação não pode faltar.

Verdade. São palavras que se completam. Isso reflete a alma do baiano de coração e de alma. Está no nosso DNA.

Como é participar da Feijoada ao Mar?

Primeiro, honradíssimo poder fazer parte de uma das feijoadas mais badaladas do cenário carnavalesco da Bahia. Segundo, é um desafio maravilhoso. Estou pronto e ansioso por esse momento!

O que tem de especial na feijoada para a Feijoada ao Mar?

Um carinho, uma presteza, uma admiração por toda história da Feijoada ao Mar. Muito mais que amor e entrega!

O que o público pode esperar neste ano de retorno da festa?

Um dia memorável: cheio de música boa, animação, gente bonita, uma decoração belíssima, comida e bebida farta e uma feijoada sensacional, claro!

Quantos quilos de feijão, de carne e demais complementos serão usados para montar essa feijoada?

Estamos trabalhando com 50 kilos de feijão, 340 kg de carnes no total, 40 kilos de arroz, 40 kilos de farinha e 80 kilos de saladas. Afinal, serão 800 pessoas desfrutando desse buffet preparado especialmente para essa festa!!

Comemoração

Médium e fundador da Cidade da Luz, José Medrado está entusiasmado com as comemorações em homenagem aos 47 anos da instituição liderada por ele. Para marcar este importante momento, no próximo dia 18, às 19h30, na sede da Casa, localizada na Rua Barreto Pedroso, n° 295, em Pituaçu, haverá um encontro inter-religioso. O evento, que terá transmissão simultânea pelo YouTube e Instagram da Casa, contará com a apresentação de Camerata da OSBA - Orquestra Sinfônica da Bahia. Parabéns, Cidade da Luz!

José Medrado comemora os 47 anos da Cidade da Luz | Foto: Divulgação

Bailinho

O ensaio geral da criançada para o Carnaval 2025 acontece este domingo no Bailinho do Bloco Happy. Anfitrião da maior festa infantil de Salvador, Tio Paulinho convida a criançada para uma farra inesquecível no seu aniversário, amanhã, no estacionamento G0, do Shopping Bela Vista. O convite abraça os sobrinhos de todas as idades. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Central do Carnaval e Ticket Maker.

Tio Paulinho convoca criançada para Bailinho do Happy no Shopping Bela Vista | Foto: Divulgação

Destaque

Sob o comando do especialista em trade marketing Bruno Nascimento e do executivo de vendas João Tito, reconhecido por sua forte conexão com os produtores de eventos, a Azuma Sake, marca pioneira e referência em sake no mercado brasileiro, terá presença nesta estação, aproveitando o calor e a energia das festividades. Entre os destaques, a Azuma estará presente nos ensaios de Carlinhos Brown, no histórico Candyall Guetho Square, reforçando sua conexão com a música e a cultura baiana e na tradicional Feijoada ao Mar, no dia 21. Sucesso!!

João Tito, executivo de vendas da Azuma Sake | Foto: Divulgação

Confra

Há mais de 50 anos Cristina Gomes Lobo mantém uma amizade irretocável com as amigas Viga Gordilho, Magda Weyhrother de Oliveira, Mariana Viana Pereira, Fátima Burgos Rezende e Elvira Rosa Granja de Felice, todas ex-alunas do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Elas sempre se encontram para celebrar a vida e brindar a união, reforçando ainda mais esse laço de puro afeto. No recente encontro, que aconteceu nesta semana, botaram o papo em dia e já combinaram o próximo momento para celebrar a amizade pura e verdadeira. Amizade linda de se ver!

Foto 4: Encontro de amigas de longas datas (Divulgação)

Novidade

A Tidelli, reconhecida por sua excelência em mobiliário outdoor, lançou uma nova linha dedicada ao ambiente praiano, focando em conforto, praticidade e integração com a natureza. Sob a direção de Luciano Mandelli, presidente da marca, esta coleção exclusiva combina design ergonômico com a sofisticação típica da Tidelli. As peças foram criadas para oferecer uma experiência de lazer à beira-mar, refletindo o estilo refinado da marca.

Inspiração

A Escola de Samba Mancha Verde escolheu como tema de seu Carnaval 2025 a série documental “Bahia da Fé ao Profano”, criada, roteirizada e dirigida pelo cineasta, roteirista e jornalista baiano Gastão Netto. A produção chamou a atenção da escola pela sua narrativa envolvente e pela representação autêntica da cultura popular baiana. Parabéns!!

Moda

Sob a curadoria da empresária Juliana Guimarães, a Cymbeline Salvador anuncia a chegada de uma nova coleção de vestidos de noiva, reunindo o que há de melhor no universo das grifes de luxo na capital. Entre as marcas exclusivas disponíveis estão Pronovias, Marchesa, Elie Saab e Vera Wang - referências mundiais em elegância e qualidade.

Aniversários

Hoje (15): Uran Rodrigues, Maria Luiza Britto, Armandinho Côrrea Ribeiro, Guido Grimaldi

Amanhã (16): Monica Sarti, Renata Rocha