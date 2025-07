Cláudio Najar chega ao Centro de Convenções Salvador

Cláudio Najar, Milena Palumbo e Ludovic Moullin - Foto: Divulgação

O Centro de Convenções Salvador (CCS), administrado pela multinacional francesa GL events, está sob nova direção. O executivo baiano Cláudio Najar assume o cargo de diretor-geral no lugar de Ludovic Moullin, que parte para liderar a entrada da GL events no Marrocos. Najar chega com a missão de fortalecer o legado de Moullin, responsável por projetar o CCS no cenário nacional e internacional. A cerimônia de transição, realizada na última terça-feira, contou com a presença da CEO da GL events Latam, Milena Palumbo, além de autoridades e empresários.

Memorável

Roberto Koch, o juiz Reginaldo Nogueira e Silvio Batalha, um trio cordial de habilidade ímpar em cultivar e preservar amizades, protagonizaram um memorável encontro. O propósito primordial era reavivar laços de afeto e respeito, virtudes cada vez mais escassas na efemeridade dos tempos atuais. Esse reencontro valoroso foi um testemunho da perenidade de seus valores e da profundidade de suas conexões humanas.

Roberto Koch, Reginaldo Nogueira e Silvio Batalha: amizade de uma vida | Foto: Divulgação

Liderança

Marcos Lacerda acaba de assumir o cargo de vice-presidente para liderar as áreas de comunicação e marca da TIM. A mudança visa fortalecer estrategicamente a visibilidade da marca e tornar seu posicionamento mais consistente e personalizado. Recentemente, a empresa lançou uma nova plataforma de comunicação baseada no conceito “Você pode tudo”. Entre as atribuições do novo VP estão campanhas publicitárias, identidade corporativa, redes sociais, eventos, patrocínios e a plataforma musical da companhia, conhecida por apoiar festivais no Brasil.

Marcos Lacerda assume a vice-presidência de Comunicação e Marcada TIM | Foto: Divulgação

Hot Park

A construção do Hot Park Costa do Sauípe, com inauguração prevista para 2027, se consolida como um marco para o turismo sustentável no Brasil. Desde a sua concepção, o novo parque aquático incorpora diretrizes da Agenda ESG (Ambiental, Social e Governança) da Aviva, oficializada em 2022. “Temos orgulho de liderar um projeto que traduz nosso compromisso com o planeta que queremos: mais sustentável, mais justo e mais inovador”, afirmou Alessandro Cunha, CEO da Aviva.

Alessandro Cunha reforça o compromisso com o meio ambiente do Hot Park Costa do Sauípe | Foto: Divulgação

Lançamento

A ABRH Bahia apresenta ao mercado o novo nome, conceito e novidades da 20ª edição do seu consolidado congresso anual. O congresso acontecerá nos dias 16 e 17 de outubro, no Centro de Convenções Salvador. Para Jamile Buck, co-diretora de marketing, o lançamento marca o início da celebração dos 20 anos do evento mais aguardado do RH baiano. O encontro contou ainda com uma experiência artística conduzida por Lucas Freire e Gladys Cazumbá, unindo música, arte e conteúdo sobre o futuro do trabalho.

Vitor Igdal no lançamento da 20ª edição do BahiaRH | Foto: Elias Dantas

Congresso

O cirurgião baiano Ramon Mendes, fundador e diretor do Núcleo de Coloproctologia do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR), representou o Brasil no congresso mundial de cirurgia robótica, o SRS 2025, em Estrasburgo, França. Único palestrante da Bahia, destacou avanços no tratamento do câncer colorretal com o uso da robótica e moderou painéis com cirurgiões internacionais.

Ramon Mendes é eleito presidente da SBCP | Foto: Foto: Divulgação

Nova Sede

Os médicos reumatologistas e sócios da Novaclin, Alexandre Ibrahim, Ana Teresa Amoedo, Cláudia Costa e Juliana Bahia acabam de anunciar duas grandes novidades: a alteração de nome da clínica, que passa a se chamar Novaimuno, e a inauguração de sua nova sede em um espaço mais amplo, moderno, acolhedor e com ainda mais acessibilidade, na Avenida Paulo VI, na Pituba. A Novaimuno é referência em saúde integrativa, doenças reumatológicas e tratamentos com imunobiológicos personalizados. A inauguração está prevista para agosto.

Juliana Bahia, Alexandre Ibrahim, Cláudia Costa e Ana Teresa Amoedo | Foto: Robson Faria

Nos dias 25 a 27, das 13h às 20h, acontece a primeira edição da Galeria Instante, projeto itinerante criado por Gabriela Cruz e Liu Falcão, responsáveis também pelo Mercado do Tira, que movimentou o Palacete Tirachapéu em junho. A feira será no restaurante Racletto (Horto) e une marcas autorais de moda, acessórios, lifestyle e arte - uma oportunidade para o público adquirir peças e roupas com muito estilo e participar de talks e oficinas. A entrada é franca e o evento tem o apoio de O Clube.

Show solidário

Música e solidariedade são as marcas da Noite da Fraternidade, que acontece no Sollar Cunha Guedes (Corredor da Vitória), no dia 2 de agosto, a partir das 19h. O evento, um dos projetos beneficentes da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, traz novamente a Salvador o tenor lírico Thiago Arancam, num show exclusivo, romântico e intimista. O objetivo é arrecadar recursos para a realização da Feira da Fraternidade, principal fonte de sustentação das obras sociais da comunidade liderada pelo Padre Luís Simões, que fortalece a parceria com o músico em mais uma ação solidária.

