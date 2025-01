Confira na coluna especial de Natal o que os famosos pediram para Papai Noel e o que não faltar na ceia de Natal!

Ivete Sangalo - Foto: Divulgação

Caros leitores e amigos! Desejo que o Natal ilumine o seu caminho com a luz da esperança e encha o seu coração de alegria e amor.

Ivete Sangalo

“O meu Papai Noel é muito uma relação muito mais espiritual do que exatamente um presente físico. O tempo passa e cada vez mais tenho a consciência de que a nossa saúde física e mental são nossos bens mais preciosos. Então, se eu pudesse fazer uma simbologia de pedir alguma coisa à Papai Noel, seria o que peço diariamente, a manutenção da minha saúde física e mental. De fato, esse é o maior presente que a gente pode ter na vida. Na minha ceia não pode faltar minha família reunida.”

Ivete Sangalo

Armandinho Macedo

“Vem chegando o Natal e a gente faz uma avaliação de tudo que passou, do que fez e não fez, do que poderia ter feito, e principalmente o que quer conquistar. Costumo, na noite de Natal, pedir sempre saúde acima de tudo, e depois buscar as coisas que fazem bem pra gente. No meu caso é principalmente tocar, estar sempre nessa atividade musical, para estar bem comigo e com todos a minha volta. Eu também agradeço, acima de tudo, o que tenho e peço que no ano seguinte eu consiga realizar o que não consegui realizar. Não podemos deixar de sonhar!”

Armandinho

Leo Santana

“O que eu pediria de Natal para o Papai Noel seria a benção Lorenzo chegar, para fazer companhia a Liz, aumentar nossa família e nos encher ainda mais de muito amor. O que não pode faltar em minha ceia, além de ter a minha família reunida, é muito amor, compaixão, alegria e uma mesa farta. Estar com a minha família, que é o meu alicerce, é o que retrata o verdadeiro espírito do Natal para mim.”

Leo Santana

Durval lélis

“Meus pedidos para Papai Noel são sempre os mesmos - saúde, amor, paz e felicidade no coração com as bençãos de Deus. O resto é só agradecer. E o que não pode faltar na ceia de Natal são queijos e vinhos. Porque o resto tudo engorda (risos).”

Durval lélis

Thiago Arancam

“Peço paz, saúde e prosperidade para todos. E na ceia de Natal, o pernil que minha vó Antonia fazia, lembro da infância.”

Thiago Arancam

Felipe Pezonni

“Neste Natal, pedi para valorizar ainda mais as verdadeiras riquezas da vida, os momentos em família, cercado pelas pessoas que amo. Na minha ceia, não podem faltar amor, alegria, paz e união. Afinal, além da mesa farta, celebro o ano que passou e renovo a fé para o ano que está por vir. E espero que a minha ceia e a de todos vocês sejam assim, e, de preferência, sem passas no arroz. Rsrs!”

Felipe Pezonni

Filhos de Jorge

Arthur Ramos – “Este ano vou pedir muita saúde para os meus, porque esse verão será de muito trabalho e realizações pra banda do 'ballanssu', e ainda mais com nosso álbum novo na pista! Na ceia, não pode faltar a minha família reunida e a farofa sem passas, rsrs.”

Dan Vasco –“Vou pedir muito 'ballanssu' e muita musica! Que em 2025 a gente continue construindo essa história linda como fizemos até agora. Na ceia, não pode faltar a companhia de minha mãe, meu pai, minhas irmãs e muito amor.”

Filhos de Jorge

Papito Gomes

“Vou pedir ao Papai Noel que seja um Natal repleto de amor, paz e de muitas alegrias! Uma coisa que é tradição lá em casa que não pode faltar na ceia é aquela lasanha maravilhosa!”

Adelmo Casé

“Todo natal eu mais agradeço do que peço. Já é um presente estar vivo, cercado de amor da família. Mas também gosto de ganhar presente. Sou da tecnologia. Pedi a Papai Noel um iPhone novo. Hehehe. Eu não tenho muito apego com o cardápio da ceia, não. Só precisa ser comida gostosa. Mas confesso que eu já espero um chester com farofa e salada de maionese. Ter comida na mesa já é uma benção. Desejo que todas as famílias tenham sua ceia digna nesse e em todos os anos. Feliz Natal!”

Adelmo Casé

Márcia Freire

“Desejo a paz interna minha e de todos seres humanos para que a gente possa entender a nós mesmos e ao próximo, tolerar, respeitar e, ao mesmo tempo, ter serenidade e paz para resolver os problemas. O que não pode faltar na minha ceia é o peru, sempre remete a gente a união e confraternização. Tenho a lembrança da gente pequeno esperando o peru assar, esperar dar meia-noite pra ficar pronto e depois todos em volta da mesa jantando.”

Márcia Freire

Tio Paulinho

“Eu quero pedir a Papai Noel que ele traga nesse Natal muita alegria, saúde e amor para todas as família. Que nossas crianças possam ter inclusão, educação, respeito e diversão. E que possamos continuar acreditando que o Natal é mágico, cheio de esperança de dias melhores todos os dias. O que não pode faltar em minha ceia é a minha família, onde nela encontro meu porto seguro, o amor que preciso para me levantar todos os dias! Sou um homem de fé e muito grato a Deus por tudo! Que o Natal seja repleto de significados e que não seja apenas troca de presentes e, sim, troca de muito amor, principalmente a Deus!”

Tio Paulinho

Alexandre Peixe

“Para Papai Noel eu peço sempre muita saúdeeeeee!!! Com saúde a gente consegue todo o restante nessa vida. Já na ceia, o que não pode faltar é uma salada de camarão, que é tradição na ceia lá da minha família!”

Alexandre Peixe

Tuca Fernandes

“O que eu pedi a Papai Noel foi: saúde, paz, amor em família e respeito. E o que não pode faltar na ceia é o salpicão especial que Dona Vanda, minha mãe, faz!”

Tuca Fernandes

Vina Calmon

“Ah, sem dúvida nenhuma, o que não pode faltar na minha mesa é o salpicão! É tradição na minha família, e eu não abro mão. Aquele temperinho especial faz toda a diferença. Para mim, o Natal é muito mais do que uma data festiva. É um momento de agradecer e compartilhar amor com as pessoas que amamos. O que eu mais peço para 2025 é saúde, prosperidade, paz no coração e muitos momentos felizes com minha família e amigos. Que o espírito natalino traga união, respeito e que o amor de Deus alcance todos os lares. Esse é o verdadeiro presente que espero neste Natal.”

Vina Calmon

Kart Love

“Na minha ceia de Natal, o que não pode faltar é chocotone! Sou apaixonado por ele, e confesso que é difícil resistir. Já virou tradição, e todo ano faço questão de garantir o meu. Se eu pudesse fazer um pedido ao Papai Noel, seria muita saúde e bastante trabalho para mim e para todos. Saúde é o que nos dá força para correr atrás dos nossos sonhos, e o trabalho é o que transforma esses sonhos em realidade. Quero que 2025 seja um ano cheio de realizações para todos nós.”

Kart Love

Renanzinho CBX

“Pra mim, o que não pode faltar na ceia de Natal é uma boa sobremesa com minha família! Natal é isso, momentos simples que ficam marcados na memória, com risadas, união e muito amor ao lado das pessoas que a gente ama. Meu maior desejo é que Deus me permita passar esse Natal com muita paz, harmonia e felicidade junto da minha família. Também quero agradecer por todo livramento e as bênçãos que recebi em 2024. Que 2025 chegue trazendo saúde, prosperidade e seja um ano de muitas realizações e sucesso pra mim, minha família, meus amigos e todos os meus fãs.”

Kart Love

Flávio Venturini

“Esse ano pedi a Papai Noel que trouxesse a paz na minha casa nesse Natal e o presente já chegou! Muita saúde, paz e felicidades a todo o povo baiano, são os meus votos.”