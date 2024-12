Costa de Sauípe lança passaporte do Hot Park durante almoço do Hotel Fasano

Rubens Oliveira, Bruna Apolinário, Alessandro Cunha, Larissa Vasconcelos, Licia Fabio, Edson Cândido e Paulo Schneider - Foto: Tati Freitas

O passaporte para o novo Hot Park da Costa de Sauípe foi apresentado no dia 11, durante feijoada assinada por Licia Fabio no restaurante Gero, no Hotel Fasano. Os convidados conheceram em primeira mão os benefícios do passaporte Série Limitada, que estará à venda a partir de janeiro e dará acesso ilimitado ao parque aquático. Com mediação da jornalista Camila Marinho, o evento contou com a participação da diretoria e do CEO da Aviva, Alessandro Cunha, que apresentou o projeto do Hot Park da Costa do Sauípe, previsto para ser inaugurado em 2027.

Rubens Oliveira, Bruna Apolinário, Alessandro Cunha, Larissa Vasconcelos, Licia Fabio, Edson Cândido e Paulo Schneider | Foto: Tati Freitas

Natalícia

Tati Amaral, ao lado do marido, Vivaldo Amaral, e dos dois filhos, Bia e Tom, vai receber numa tardezinha especial os queridos amigos para festejar seus bem vividos 50 anos, no próximo dia 15, no Espaço Marques, na Igreja de Santo Antônio Além do Carmo. Os amigos, já muito animados para o encontro desse querido casal da área jurídica, estão contando os dias para essa celebração repleta de carinho.

A aniversariante Tati e o marido, Vivaldo Amaral | Foto: Divulgação

Inspiração

Rosemma Maluf, superintendente do Bahia Outlet Center, comemora o êxito da 1ª EXPO AFRO, realizada em novembro. O evento, que homenageou o Novembro Negro e o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, destacou o afroempreendedorismo e o empoderamento das mulheres negras. Com uma programação recheada de feiras, palestras e oficinas, o evento valorizou a cultura afro-brasileira e promoveu a troca de saberes. Maluf reafirma o compromisso do Bahia Outlet Center com a responsabilidade social, visando um futuro mais igualitário.

Rosemma Maluf celebra sucesso 1ª Expo Afro | Foto: Divulgação

18 anos

A médica Tina Batalha e o procurador do estado Roberto Figueiredo comemoraram o aniversário de 18 anos do primogênito, Bernardo Batalha, no último dia 9. A festa aconteceu no Lôro Bahia Marina, que teve espaço fechado exclusivamente para receber os familiares e amigos 18+. A comemoração contou com organização e decoração de Alena Jambeiro, setlist do DJ Henrik Sobrinho, Doces Pat Borges, chocolates Casa Ópera, bolo de Rebeca Lhu, fotografia de Bianca Martinez, além de muita animação!

Tina e Roberto comemoram 18 anos do primogênito, Bernardo | Foto: Bianca Martinez

Enlace

A varanda da Casa Baluarte ganhou decoração especial, em estilo garden, para o casamento de Nina, que vestia um longo branco de costas nuas. De mãos dadas com o pai, Nino Ricardo Meirelles, e aos acordes da marcha nupcial, desfilou ao encontro de Bruno. Após a cerimônia, os noivos, ao lado dos pais, Nino Meirelles e Patrícia de Azevedo Lima, Carlos Brandão e Heda Araújo, receberam os convidados nos salões da Casa, para a recepção com buffet da Dedo de Moça e animação da Banda Negra Cor e Isqueminha.

Os recém-casados Nina e Bruno celam o amor | Foto: Divulgação

Hipismo

A campeã baiana de hipismo Paula Solano, sócia da Vila Hípica Verona, participou da I Copa União de Hipismo, encerrando o ranking do Circuito das Estrelas, em Aracaju. O evento aconteceu no Complexo Hípico Atlântico, na capital sergipana, e reuniu outras representantes, como as campeãs Norte-Nordeste e campeãs baianas Érica Campos, Melissa Godinho, Maitê Vieira e Beatriz Garcez. Foram recebidas 33 premiações pela Vila Hípica Verona, encerrando o ano com um total de mais de 330 prêmios.

Paula Solano é campeã baiana de hipismo | Foto: Divulgação

Vaivém

Paulo Müller passou o final de semana em Salvador, cidade que sempre está no seu roteiro de viagens. Acompanhado por Diogo Dantas, Ione Costa e Lu Lacerda, a baiana que agora é colunista da Veja Rio, fez um passeio pela baía de Todos-os-Santos. O cirurgião plástico preferido das atrizes e do high society fez questão de almoçar no Amado. A reserva foi feita antes mesmo de desembarcar em solo baiano.

Paulo Müller e Paulo de Tarso em almoço no Amado | Foto: Tarso Marketing

Gal

Devido ao sucesso, no Teatro Gamboa, do seu bonito show Gal Hoje, em homenagem à nossa saudosa cantora maior, Gal Costa, o cantor Carlos Barros volta a apresentá-lo no próximo dia 20, às 21h, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho. É imperdível!

Congresso

Os médicos ortopedistas Carlos Alberto Almeida de Assunção, Alexandre Meirelles, Carlos Alberto Assunção Filho, Davi Veiga, Nivaldo Cardozo e Lucas Cortizo integraram a comissão organizadora do XX Congresso Baiano de Ortopedia e Traumatologia, que aconteceu em Salvador. O evento foi promovido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Regional Bahia, e reuniu especialistas renomados de todo o Brasil, a exemplo do doutor Marcos Rudelli, do serviço de Quadril da Santa Casa de São Paulo.

Lançamento

Uma noite para afagar o coração e transbordar em palavras através do

olhar sensível da jornalista e agora também escritora, Lara Linhares,

que lançou seu primeiro livro Vamos Falar de Amor?, na Livraria Cultura. A obra reúne em 152 páginas, 25 histórias, todas verídicas, e mais cinco crônicas. Uma das entrevistadas, Cybele Amado, que tem projetos premiados na área de educação, foi buscar seu exemplar na concorrida noite de autógrafos.

Aniversários

Hoje (14): Ruy Botelho, Taissa Gama, Karyne Barbosa Famá, Adriana Prisco Gonçalves, Ana Lima Maciel

Amanhã (15): Isabella Barros Lariú, Mônica Araújo Carvalho