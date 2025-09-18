Criado o primeiro CEJUSC especializado em disputas imobiliárias na Bahia

Adriana Bandeira, Marielza Brandão, José Alberto e Kelsor Fernandes na inauguração do CEJUSC-BA - Foto: Divulgação

A desembargadora Marielza Brandão, supervisora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJ, o presidente da FECOM, Kelsor Fernandes, e a advogada Adriana Bandeira, da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, prestigiaram a inauguração da primeira unidade do CEJUSC-BA. Localizada na sede do Sindicato de Habitação (Secovi), na Pituba, a unidade é uma parceria entre TJ, Secovi e a Câmara Baiana de Comércio e Serviços Imobiliários da FECOM. Na ocasião, Adriana Bandeira destacou a importância e credibilidade do projeto para solucionar conflitos imobiliários em crescimento.

Conquista

Emilie Najar acaba de se formar em Direito pelo Ibmec São Paulo, recebendo a distinção Summa Cum Laude, a mais alta honraria acadêmica para alunos de desempenho excepcional. Além da premiação, Emilie foi escolhida para discursar como oradora da turma. Em seu discurso, destacou os valores aprendidos durante a graduação, especialmente a importância da escuta, do questionamento, da argumentação e do compromisso com a justiça. A cerimônia contou com a presença de familiares da formanda como a mãe, Sandy Najar, do pai, Junior Luzbel, da avó Samia Najar Lee e amigas que celebraram essa importante vitória.

Emilie Najar celebra a formatura em Direito ao lado da mãe, Sandy Najar | Foto: Divulgação

Homenagem

Em recente evento em Salvador, palco de encontros e reencontros, o jurista Sérgio Habib esteve com Silvio Batalha. Na ocasião, relembraram o encontro promovido por Habib em 25 de novembro de 2015, no auditório da Faculdade Dom Pedro II, em homenagem à memória do engenheiro Carlos Batalha. Foi exibido um vídeo sobre sua trajetória, obras e cargos ocupados, deixando um legado reconhecido. Presentes desembargadores e autoridades. O nome de Carlos Batalha batiza uma praça no Rio Vermelho, uma escola municipal em Boa Vista de São Caetano, selo dos Correios de circulação mundial, medalhas comemorativas de prata e outras honrarias merecidas.

Silvio Batalha e Sérgio Habib relembram momentos importantes durante evento em Salvador | Foto: Divulgação

Reconhecimento

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), em parceria com o Governo da Bahia, entregou o Selo UNFPA Bahia 2025 a 23 iniciativas municipais que se destacaram no no fortalecimento da saúde sexual e reprodutiva, prevenção de mortes maternas e combate à violência de gênero. A cerimônia aconteceu na Bahia Marina, com produção da Oquei Entretenimento. Presentes Florbela Fernandes (UNFPA), Neusa Cadore (SPM) e Ângela Guimarães (SEPROMI). O evento reuniu autoridades, sociedade civil, setor privado e imprensa. A mestre de cerimônias convidada foi a atriz Úrsula Corona.

Luiz Emanuel, Ricardo Cal, Gis, Ursula e Rafael Cal | Foto: Divulgação

Reforço

A Aviva, plataforma de viagens e entretenimento, detentora dos resorts Costa do Sauípe (BA) e Rio Quente (GO), do parque aquático Hot Park e das personagens da Turminha da Zooeira, anuncia a chegada de Adriano Cossolino como gerente geral de gastronomia. O executivo assumiu o cargo no dia 1º, reforçando o corpo diretivo da empresa em um momento estratégico de reposicionamento e evolução da gastronomia em todos os produtos da Aviva.

Adriano Cossolino chega à Aviva para liderar a evolução gastronômica dos resorts | Foto: Divulgação

Tendências

Em meio às rápidas transformações globais, o jeito de morar tem ganhado cada vez mais atenção. Pensando nisso, a Florense traz a Salvador Alana Xavier, especialista em tendências da WGSN Brasil, para um bate-papo com arquitetos e profissionais de decoração. Hoje, às 18h, na unidade Caminho das Árvores, Alana abordará o talk Futuro do Lar 2030 – Estamos estabelecendo uma nova relação com a nossa casa?, destacando a nova relação emocional e fluida com a casa. A WGSN, presente em grandes centros globais, auxilia marcas a antecipar mudanças e inovar no mercado.

Alana Xavier participa do bate-papo sobre o futuro do morar em Salvador | Foto: Divulgação

Franco-brasileira

Durante seis dias de cultura, encontros e trocas de experiências, uma grande cobertura midiática também, a 24a edição da Lavagem da Madeleine, em Paris, foi um sucesso e reuniu mais de 60 mil pessoas e 700 artistas. O evento foi um dos últimos do Ano do Brésil na França, que termina no final deste mês. Na abertura oficial, que aconteceu na Embaixada do Brasil, personalidades que constroem esse verdadeiro festival cultural foram homenageadas por Robertinho Chaves, o criador do evento, e pela produtora Irá Carvalho, que foi de Salvador. Uma delas foi a nossa ex-modelo de Paco Rabanne, a condessa Luana de Noailles, soteropolitana que desde os anos 70 vive na capital francesa: ela foi ovacionada pelo público presente na Sala Villa-Lobos ao receber o seu diploma e a sua medalha. Parabéns!

Luana entre Irá e Robertinho na Embaixada do Brasil, em Paris | Foto: Divulgação

Baile

Um dos maiores nomes da música brasileira, Seu Jorge retorna a Salvador no dia 18 de outubro para apresentar o show Baile à la Baiana na Arena A TARDE, recém-inaugurada. O espetáculo promete uma noite de encontros, dança e brasilidade, mesclando grandes clássicos da carreira com as canções do álbum lançado em 2025, que marca um novo momento do artista. Gravado com a banda Conjuntão Pesadão, o projeto nasceu em Salvador a partir da parceria de Seu Jorge com o percussionista Peu Meurray e o cantor Magary Lord. Os ingressos estão à venda pela plataforma Meu Bilhete e no ponto físico Balcão Ingressos Bahia, no Shopping Barra.

Referência

O Racletto, restaurante suíço no Horto Florestal, é referência em fondues e eventos em Salvador. A fundadora Vilsana Piccoli destaca o pacote completo oferecido, que inclui DJ, decoração e animação personalizada. O espaço é coberto, climatizado e decorado, com opção de DJs ou bandas ao vivo. O cardápio para festas oferece fondues, feijoada, crepes, petiscos e pratos empratados, além das bebidas incluídas. Aniversários, formaturas, mini weddings e eventos corporativos estão entre as celebrações mais realizadas no local.

Inauguração

Feira de Santana será palco, no dia 26, da inauguração da nova unidade fabril do Grupo Soprema, multinacional francesa líder global em impermeabilização e isolantes para o setor da construção civil. O investimento de 30 milhões de euros (R$ 160 milhões) consolida a cidade como hub logístico e produtivo, fortalecendo a economia local.

Aniversários

Hoje (18): Jurema Boente, Heitor Reis, Mirian Barradas, Ana Amelia Fernandez

Amanhã (19): Maria Rita Lopes Pontes, Mary Moore Neves, Heloísa Padilha, Guru Doria, Lidiane Nascimento, Jaqueline Adans Cidreira, Lourdes Villers Ruiz