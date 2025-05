De comunhão a consagração: Luíza Lopes celebra fé e conquista destaque na dança

Lulu recebe o carinho e as benções dos seus pai, José e Viviane - Foto: Divulgação

No último dia 3, a Paróquia da Vitória foi palco de uma linda celebração: a Primeira Eucaristia de Luíza Lopes, que emocionou a todos com sua doçura e fé. Ao lado dos pais, Viviane Lopes e José de Sá, e da avó, Darcy Lopes, Luíza viveu um dos momentos mais especiais de sua vida cristã. No dia seguinte, Lulu foi indicada ao prêmio de Bailarina Revelação durante o Bahia Dança com a coreografia The Lovely, criada especialmente para ela por Gabriela Bortolleto, nos EUA, quando participou da Revel Convention, que aconteceu em Orlando.

O grupo Gurilândia Schools, referência em educação integral e bilíngue de excelência, celebra 65 anos de uma trajetória marcada por pioneirismo, afeto e um olhar visionário para o futuro. Com duas unidades Gurilândia e duas unidades Land School nos bairros da Federação e da Pituba, o grupo educa crianças e adolescentes da Educação Infantil ao Ensino Médio, integrando práticas pedagógicas nacionais e internacionais para formar cidadãos globais, éticos e conscientes.

A Fundação Bomnanza vai promover o seminário “Autismo: Diagnóstico não é destino”, no dia 29, às 9h, no auditório do Edf. Thomé de Souza. O evento propõe uma reflexão profunda e atual sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco na inclusão, acolhimento e transformação social. O seminário também marcará o lançamento do livro Guia Integrativo sobre o Autismo, de Marcelo Bonanza. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo Sympla. Informações: (71) 98554-9442.

Tânia Neres, coordenadora de Afroturismo, Diversidade e Povos Indígenas da Embratur, já é baiana de coração e por opção - é moradora da Saúde - e vive na ponte aérea Salvador-Brasília. Em setembro vindouro, em torno do seu aniversário, dia 18 daquele mês, virá o seu presente maior: receberá o título de Cidadã Soteropolitana no Plenário Cosme de Farias da Câmara Municipal de Salvador. É uma honra para todos nós, portanto, nossos parabéns, duplamente, desde agora!

A Carlos Rodeiro Joalheria está celebrando o Dia das Mães com uma obra de arte icônica, criada pelo artista Bruno Pamponet. A peça é uma réplica em cerâmica da pulseira "Medida Original do Bonfim", uma das joias mais emblemáticas da marca. Tendo como tema "Ser mãe é uma arte", a CR celebra a maternidade como um dom de criar, moldar e embelezar o mundo, assim como fazem os artistas das diversas linguagens, que oferecem suas criações para o mundo com a vida.

A Paróquia Nossa Senhora da Vitória realiza, no dia 31, às 18h, mais uma edição do tradicional Forró da Fraternidade, no Sollar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória. O evento tem caráter solidário e arrecadará recursos para a Feira da Fraternidade 2025 e para as obras sociais da paróquia. Com apoio de voluntários, a festa contará com pratos típicos juninos e apresentações das bandas UTX e Zé de Tonha, garantindo o autêntico clima de “arraiá”.

Protagonista de saborosos registros gastronômicos e tendo seu trabalho consagrado em diversos restaurantes da alta gastronomia soteropolitana, o fotógrafo baiano Leonardo Freire, ministra o workshop “Fotografia para Restaurantes”, hoje, no Boteco Português, no Rio Vermelho. “Neste workshop vou entregar bastante conteúdo, tanto teórico como prático, mostrando muito do conhecimento que eu acumulei fotografando em alguns dos melhores restaurantes de Salvador desde 2016”, afirma Leonardo.

Entrevista com o empresário baiano Marcelo Ferreira, CEO da Vestra Empreendimentos

Engenheiro com experiência em obras de infraestrutura, requalificação urbana e habitacional, projetos de energia renovável, assim como no desenvolvimento de incorporações imobiliárias de alto padrão. Fundou a Vestra Empreendimentos ao lado de Allan Cunha e Flávio Alban Carballo, que em 2024 recebeu o selo de melhor Lançamento Imobiliário pelo Prêmio Ademi-BA pelo Barra Signature e, no final de 2024, lançaram o ZAI Barra, ambos em parceria com a Vibra Engenharia.

O que é que a Barra tem?

O charme da Barra encontra a praticidade do bairro. Um dos mais tradicionais e antigos bairros da cidade, a Barra é conhecida mundialmente pelo seu circuito de Carnaval, pelo seu ponto turístico Farol da Barra, pelo seu pôr do sol. Os turistas visitam o ano todo o Morro do Cristo e a Praia do Porto da Barra, uma perfeita composição de belezas naturais e atributos históricos associados a serviços e equipamentos, como o Shopping Barra, que só um bairro tradicional e bem localizado pode oferecer.

Por que a Vestra aposta na Barra?

A Barra é um bairro com um ecossistema de facilidades extremamente rico para o residente e o turista. Você conta com um dos Shoppings mais boutiques de Salvador, conta com ótimos mercados, farmácias, postos de gasolina... fora a maravilhosa praia e a natureza em geral para poder desfrutar do equilíbrio que a vida requer.

Além disso, a Barra está no coração de Salvador, com facilidade logística para acesso às principais vias da cidade e proximidade de outros bairros importantes como a Graça, Ondina, o Campo Grande e o Rio Vermelho.

Em síntese, é um bairro que se traduz em qualidade de vida.

Entre os anos 2023 e 2024 vocês lançaram dois projetos no bairro, o Barra Signature e o ZAI Barra, qual a expectativa?

Em janeiro foi lançada uma pesquisa feita pela Fipezap que revelou que a Barra tem um dos metros quadrados mais valorizados da cidade. O bairro oferece um ambiente seguro, com áreas de lazer e cultura, além de ser bem servido de serviços essenciais, pela infraestrutura viária e de transportes públicos. Para quem busca um local que combine o melhor da vida urbana com o contato com o mar e a natureza, a Barra se destaca como uma excelente opção para se viver em Salvador. Prova disso é o sucesso do ZAI, vendido 98% em três meses de lançamento.

Como você descreve o Residencial ZAI Barra em poucas palavras?

Oásis urbano. Um empreendimento inovador, com alto padrão de qualidade, em uma localização estratégica e sustentável. O ZAI Barra foi projetado para oferecer conforto e sofisticação, sem renunciar à harmonia com o meio ambiente.

Como você vê o mercado imobiliário de Salvador?

O mercado imobiliário de Salvador está crescendo de forma sustentável e a cidade tem se tornado cada vez mais atraente para investimentos nacionais e internacionais, com um grande potencial de valorização, especialmente em áreas como a Barra.