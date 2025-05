Décio Torres lança livro inédito na Academia de Letras da Bahia

Décio Torres Cruz lança obra na Academia de Letras da Bahia - Foto: Divulgação

A sessão Livros na Mesa, da Academia de Letras da Bahia, realiza o lançamento de Viagens & Travessias, livro inédito do escritor Décio Torres Cruz, que ocupa a Cadeira nº 19 da instituição. Será no dia 30, às 17h, na sede da ALB. A obra, lançada pela Caravana Grupo Editorial, faz parte da nova série da editora com publicações em capa dura. Trata-se de um livro de crônicas que têm como cenário diferentes cidades da Europa e do Brasil. O evento de lançamento é aberto ao público.



ABAP - Bahia anuncia nova diretoria para o biênio 2025/2027



O Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário (ABAP Bahia) apresenta sua nova diretoria para o período de 2025 a 2027. A eleição marca um momento significativo para a entidade, com a presidência sendo assumida, após mais de 25 anos, por uma mulher. Laura Passos, da Engenhonovo, assume o cargo de presidente, e a diretoria conta com Michele Estevez, da Propeg, e Paula Carvalho, da Morya. A nova gestão reforça o compromisso da ABAP Bahia com o fortalecimento da publicidade no estado, promovendo iniciativas que impulsionem o setor.

Laura Passos assume a presidência da ABAP Bahia, com Michele Estevez e Paula Carvalho como diretoras | Foto: Divulgação

Alinhamento

O psiquiatra Luiz Fernando Pedroso e a acompanhante terapêutica Isabel Castelo Branco representaram a Holiste Psiquiatria no American Psychiatric Association Annual Meeting, em Los Angeles, o maior evento mundial de Saúde Mental. O tema central deste ano foi Lifestyle for Positive Mental and Physical Health, discutindo a importância de hábitos saudáveis para a saúde mental. Isabel, coordenadora da Residência Terapêutica da Holiste, destacou a relevância do evento. "Os painéis enriqueceram nossa prática e confirmam que estamos alinhados com as novas tendências", detalha.

Luiz Fernando Pedroso e Isabel Castelo Branco representaram a Holiste em evento de Saúde Mental, em Los Angeles | Foto: Divulgação

Conquista

Michelle Marie Magalhães Gusmão acaba de se formar em Business Analytics e Gestão pela The Wharton School, uma das mais prestigiadas instituições de negócios do mundo. A conquista foi celebrada com a presença da família na cerimônia de formatura, na Filadélfia. Filha de Paula e Arnaldo Gusmão, e neta de Michelle Marie e do saudoso Luís Eduardo Magalhães, Michelle segue agora para um novo desafio: dois anos em Miami, atuando no banco Goldman Sachs.

Michelle Marie Gusmão celebra formatura na Wharton e parte para novo desafio nos EUA | Foto: Divulgação

Imersão

Uma semana de imersão na Big Apple para Simone Selem e Malú Tourinho! Arte, design, arquitetura, museus e musicais são inspirações para mãe e filha, que amam as viagens com muita arte. Os maravilhosos musicais da Broadway Wicked e Hamilton foram o ponto alto da viagem. E, na visita ao MoMA, a emoção em ver grandes artistas brasileiros, como Rubem Valentim, Aloísio Carvão e Waldemar Cordeiro, entre obras de Andy Warhol, foi indescritível.

Simone Selem e Malú Tourinho exploram Nova York em uma imersão cultural | Foto: Divulgação

Inovação

Bianca Kislansky, educadora e cofundadora da The Happiness Society, concluiu o primeiro mestrado do mundo em Ciência da Felicidade, pela Centenary University, nos EUA. A conquista reforça a posição da empresa como referência em traduzir a ciência em metodologias práticas. Com a expertise de seus sócios em mais de 250 instituições, a The Happiness Society segue consolidando seu compromisso com impacto positivo. Bianca agora integra um seleto grupo de profissionais com qualificação internacional e atuação inovadora no Brasil.

Bianca Kislansky, mestre em ciência da felicidade, eleva a The Happiness Society | Foto: Divulgação

Excelência

A dermatologista baiana Patrícia Gutierrez participará da oitava edição do CDA (Complicações em Dermatologia Avançada), nos dias 23 e 24, em São Paulo, reforçando seu compromisso com a atualização profissional e a busca pela excelência na dermatologia estética. Nos últimos anos, Patrícia tem observado um aumento nas complicações de procedimentos estéticos realizados por profissionais não médicos. Ela participará de dois dias de imersão no maior curso do Brasil sobre complicações causadas por preenchimentos, injetáveis e tecnologias dermatológicas.

Patrícia Gutierrez participa de evento em Sampa | Foto: Divulgação

Premiação

Reconhecida como uma das premiações mais importantes do mercado imobiliário, o Prêmio Ademi-BA chega à sua 28ª edição no próximo dia 29 de maio, em uma noite glamurosa no Sollar Cunha Guedes, e contará com a participação de trinta e cinco empresas e empreendimentos concorrentes e cerca de 500 convidados, entre autoridades, associados e imprensa. Nesta data, serão divulgados os vencedores das doze categorias, incluindo Empresa do Ano e Lançamento Imobiliário do Ano, categorias mais concorridas.

Anarriê

A temporada de festas juninas já começou a aquecer Salvador, e um dos eventos mais aguardados do período está prestes a acontecer. No próximo dia 24 de maio, a partir das 21h, o Solar Cunha Guedes será o cenário de uma noite especial: o ANARRIÊ do MUDEIdeNOME, uma celebração vibrante das raízes nordestinas com forró, cultura e um clima de pura diversão.

Bye Bye

Acontece neste sábado (24), a tradicional Feijoada Bye Bye Verão, assinada pela promoter Marta Góes. O evento incorpora a festa AZEITE-SE e marca o lançamento da Vem Vem Inverno, prometendo uma mistura animada e cheia de estilo, no charmoso espaço Hidden, localizado em frente ao Fera Palace Hotel, com uma vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos.

Aniversários

Hoje (22): Armandinho Mâcedo, Antonella Rita Roscilli, Karla Cabús Tawil Baaklini, Carina Batalha, Ival Ribeiro, Tânia Tavares, Victoria Ferner

Amanhã (23): Lúcia Oliveira, Maria Beatriz de Simas Alonso