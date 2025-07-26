Desembargadora Ivone Bessa comemora aniversário e candidatura à presidência do TJBA

A desembargadora Ivone Bessa - Foto: Arquivo pessoal

Quem comemora mais um ano de vida, amanhã, é a Desembargadora Ivone Bessa. O dia vai ser ao lado da família, sendo mimada pelos filhos e netos. A desembargadora dentre outros, é a candidata mais querida e cotada para a presidência do TJBA, pois essa será a última oportunidade para conduzir o Poder Judiciário baiano. Afinal, a candidata completa 71 anos e, por lei, a aposentadoria por implemento da idade ocorre aos 75. Tem uma linda trajetória de 36 anos na Magistratura, tendo tomado posse como Desembargadora no TJBA no dia 21 de outubro de 2013. Ela foi Presidente da Primeira Câmara Criminal durante dez anos. Atualmente é Presidente da Comissão de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento Interno, assim como exerce a Presidência da Primeira Turma da Primeita Câmara Criminal do TJBA por dois anos consecutivos.

Antes de submeter-se ao Concurso Público para Magistratura a Desa. Ivone Bessa exerceu a advocacia no Departamento Jurídico do então Banco do Estado da Bahia durante dez anos, perfazendo um total de 46 anos atuando na área Jurídica.

Desejamos-lhe muitas felicidades e boa sorte!