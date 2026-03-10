Menu
HOME > colunistas > JULY
COLUNA

July

Por Alexandra Isensee

Uma das mais tradicionais colunas sociais do jornalismo brasileiro, publicada ininterruptamente em A TARDE desde o final dos anos 1960.
ACERVO DA COLUNA
Publicado terça-feira, 10 de março de 2026 às 4:53 h | Autor: Alexandra Isensee

Direito e Literatura: Sérgio Habib anuncia novos lançamentos para 2026

Coluna July desta terça-feira, 10

Sérgio Habib lança novos estudos sobre crime e literatura universal
Sérgio Habib lança novos estudos sobre crime e literatura universal -

O criminalista e professor de Direito Sérgio Habib prepara o lançamento de mais uma importante obra que une Direito e Literatura, dando continuidade à sua análise penal-criminológica em clássicos da literatura nacional e universal. Já publicou estudos sobre Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro e Graciliano Ramos, além de obra dedicada a Gabriel García Márquez. Para 2026, estão previstos livros sobre Dostoiévski e Liev Tolstói. Todas as edições anteriores encontram-se esgotadas.

Natalícia

Joaquim Nery, diretor do bloco Camaleão e da Central do Carnaval, é o aniversariante de amanhã. A comemoração, no entanto, ficará para depois: a partir do dia 20, ele embarca para uma viagem especial ao Japão e à Coreia ao lado da esposa, Mônica Ayres, que aniversariou no último dia 7. Sócio da agência de viagens Via Alegria, Nery também aproveitará o roteiro para fazer contatos e traçar novos destinos para seus clientes.

Joaquim e Mônica embarcam para viagem especial
Joaquim e Mônica embarcam para viagem especial | Foto: Divulgação

Encontro surpresa

Quem aniversariou na sexta-feira passada foi o empresário Jurandir Almeida, que celebrou a data ao lado da sua esposa, Maria Isabel. Como seus filhos e netas, que residem no exterior, não poderiam vir, ele não planejava comemoração. Foi então surpreendido por amigos de Feira de Santana, capitaneados pelos casais Sônia e Beto Cerqueira e Karla e Édson Prado, com um almoço no Ori Rooftop. O encontro se estendeu até o fim da tarde, em clima de celebração e regado a bons rótulos.

Maria Isabel e Jurandir Almeida brindam à vida durante almoço no Ori Rooftop
Maria Isabel e Jurandir Almeida brindam à vida durante almoço no Ori Rooftop | Foto: Divulgação

Celebração

Em clima de grande alegria e emoção, Marilena Fernandes celebrou seus 90 anos em elegante almoço dançante realizado no Chateau do Condomínio Vale do Loire. A comemoração reuniu familiares vindos de diversos estados e muitos amigos de longa data da homenageada, que fizeram questão de prestigiar esse marco especial. O encontro foi marcado por momentos de confraternização, música e celebração da vida, com apresentações de grupos musicais e bailarinos que animaram os convidados ao longo da tarde.

Mércia Barradas, Marília Fernandes, a aniversariante Marilena, Moema Gonçalves e Cynara Gomes
Mércia Barradas, Marília Fernandes, a aniversariante Marilena, Moema Gonçalves e Cynara Gomes | Foto: Divulgação

Arte de Engenhar

Aos 89 anos, o engenheiro Eduardo Valente, fundador do Grupo Civil, lançou seu primeiro livro, A Arte de Engenhar. A obra reúne 17 histórias reais vividas ao longo de mais de seis décadas de atuação profissional. Voltado a engenheiros, estudantes e interessados na área, o livro apresenta soluções técnicas desenvolvidas em grandes obras da Bahia, como o Teatro Castro Alves e os Arcos da Avenida Contorno. A renda das vendas será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

Renda de livro de Eduardo Valente será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce
Renda de livro de Eduardo Valente será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce | Foto: Divulgação

Planejamento

Os médicos e sócios da Clínica CICV, Joilda Gomes, Marcus Simões, Francisco Gomes, Maurício Gusmão e Djalma Amorim Jr. reuniram-se durante jantar exclusivo no restaurante Barbacoa. O evento “Momento CICV” reuniu médicos de diversas especialidades, nutricionistas e fisioterapeutas parceiros da clínica. O objetivo da reunião interna foi alinhar as estratégias e apresentar novidades em tratamentos para dor em 2026, incluindo novas soluções em parceria com a Eletric Body.

Joilda Gomes, Marcus Simões, Francisco Gomes, Maurício Gusmão e Djalma Amorim Jr.
Joilda Gomes, Marcus Simões, Francisco Gomes, Maurício Gusmão e Djalma Amorim Jr. | Foto: Divulgação

Internacional

A gastroenterologista baiana Genoile Santana, da Cliagen, foi um dos destaques do ECCO 2026, considerado o maior congresso mundial de Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), realizado em Estocolmo. Ela apresentou cinco trabalhos científicos e foi a única representante do Brasil em uma apresentação oral de estudo multicêntrico internacional sobre gravidez e DII, conduzido pela pesquisadora dinamarquesa Mette Julsgaard.

Mette Julsgaard e Genoile Santana no ECCO 2026
Mette Julsgaard e Genoile Santana no ECCO 2026 | Foto: Divulgação

Exposição

Estreia hoje, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), a exposição Uma história da arte brasileira, que reúne peças fundamentais do acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Concebida originalmente para a Cúpula do G20, realizada no MAM Rio em novembro de 2024, a mostra foi apresentada a chefes de Estado e delegações internacionais antes de ser aberta ao público carioca.

Alpha Night Run

A Alpha Night Run 2026, corrida noturna promovida pela Rede Alpha Fitness, acontece hoje, a partir das 19 horas, na orla da Barra. O evento, que volta ao circuito de provas da capital baiana, tem como objetivo reforçar a importância da prática de atividades físicas para a saúde global das pessoas.

Posse

A Junior Achievement Bahia realizou a cerimônia de posse da diretoria para o biênio 2026–2027, em evento no Restaurante The Latvian. Conduzida por Gladys Cazumbá, coordenadora de Gestão de Pessoas da Fundação José Silveira, a solenidade reuniu lideranças empresariais, conselheiros e parceiros, além do presidente nacional da Junior Achievement Brasil, Alexandre Mutra. Reeleito, Elde Oliveira reafirmou o compromisso da entidade com a juventude baiana e com a ampliação dos programas educacionais no estado.

Aniversários

Hoje (10): Jefferson Fonseca Góes Filho, Eliane Mendonça, Milton Martinelli

Amanhã (11): Edinho Engel, José Mion, Joaquim Nery, Marcio Pires

