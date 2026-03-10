Direito e Literatura: Sérgio Habib anuncia novos lançamentos para 2026

Sérgio Habib lança novos estudos sobre crime e literatura universal - Foto: Divulgação

O criminalista e professor de Direito Sérgio Habib prepara o lançamento de mais uma importante obra que une Direito e Literatura, dando continuidade à sua análise penal-criminológica em clássicos da literatura nacional e universal. Já publicou estudos sobre Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro e Graciliano Ramos, além de obra dedicada a Gabriel García Márquez. Para 2026, estão previstos livros sobre Dostoiévski e Liev Tolstói. Todas as edições anteriores encontram-se esgotadas.

Natalícia

Joaquim Nery, diretor do bloco Camaleão e da Central do Carnaval, é o aniversariante de amanhã. A comemoração, no entanto, ficará para depois: a partir do dia 20, ele embarca para uma viagem especial ao Japão e à Coreia ao lado da esposa, Mônica Ayres, que aniversariou no último dia 7. Sócio da agência de viagens Via Alegria, Nery também aproveitará o roteiro para fazer contatos e traçar novos destinos para seus clientes.

Joaquim e Mônica embarcam para viagem especial | Foto: Divulgação

Encontro surpresa

Quem aniversariou na sexta-feira passada foi o empresário Jurandir Almeida, que celebrou a data ao lado da sua esposa, Maria Isabel. Como seus filhos e netas, que residem no exterior, não poderiam vir, ele não planejava comemoração. Foi então surpreendido por amigos de Feira de Santana, capitaneados pelos casais Sônia e Beto Cerqueira e Karla e Édson Prado, com um almoço no Ori Rooftop. O encontro se estendeu até o fim da tarde, em clima de celebração e regado a bons rótulos.

Maria Isabel e Jurandir Almeida brindam à vida durante almoço no Ori Rooftop | Foto: Divulgação

Celebração

Em clima de grande alegria e emoção, Marilena Fernandes celebrou seus 90 anos em elegante almoço dançante realizado no Chateau do Condomínio Vale do Loire. A comemoração reuniu familiares vindos de diversos estados e muitos amigos de longa data da homenageada, que fizeram questão de prestigiar esse marco especial. O encontro foi marcado por momentos de confraternização, música e celebração da vida, com apresentações de grupos musicais e bailarinos que animaram os convidados ao longo da tarde.

Mércia Barradas, Marília Fernandes, a aniversariante Marilena, Moema Gonçalves e Cynara Gomes | Foto: Divulgação

Arte de Engenhar

Aos 89 anos, o engenheiro Eduardo Valente, fundador do Grupo Civil, lançou seu primeiro livro, A Arte de Engenhar. A obra reúne 17 histórias reais vividas ao longo de mais de seis décadas de atuação profissional. Voltado a engenheiros, estudantes e interessados na área, o livro apresenta soluções técnicas desenvolvidas em grandes obras da Bahia, como o Teatro Castro Alves e os Arcos da Avenida Contorno. A renda das vendas será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

Renda de livro de Eduardo Valente será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce | Foto: Divulgação

Planejamento

Os médicos e sócios da Clínica CICV, Joilda Gomes, Marcus Simões, Francisco Gomes, Maurício Gusmão e Djalma Amorim Jr. reuniram-se durante jantar exclusivo no restaurante Barbacoa. O evento “Momento CICV” reuniu médicos de diversas especialidades, nutricionistas e fisioterapeutas parceiros da clínica. O objetivo da reunião interna foi alinhar as estratégias e apresentar novidades em tratamentos para dor em 2026, incluindo novas soluções em parceria com a Eletric Body.

Joilda Gomes, Marcus Simões, Francisco Gomes, Maurício Gusmão e Djalma Amorim Jr. | Foto: Divulgação

Internacional

A gastroenterologista baiana Genoile Santana, da Cliagen, foi um dos destaques do ECCO 2026, considerado o maior congresso mundial de Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), realizado em Estocolmo. Ela apresentou cinco trabalhos científicos e foi a única representante do Brasil em uma apresentação oral de estudo multicêntrico internacional sobre gravidez e DII, conduzido pela pesquisadora dinamarquesa Mette Julsgaard.

Mette Julsgaard e Genoile Santana no ECCO 2026 | Foto: Divulgação

Exposição

Estreia hoje, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), a exposição Uma história da arte brasileira, que reúne peças fundamentais do acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Concebida originalmente para a Cúpula do G20, realizada no MAM Rio em novembro de 2024, a mostra foi apresentada a chefes de Estado e delegações internacionais antes de ser aberta ao público carioca.

Alpha Night Run

A Alpha Night Run 2026, corrida noturna promovida pela Rede Alpha Fitness, acontece hoje, a partir das 19 horas, na orla da Barra. O evento, que volta ao circuito de provas da capital baiana, tem como objetivo reforçar a importância da prática de atividades físicas para a saúde global das pessoas.

Posse

A Junior Achievement Bahia realizou a cerimônia de posse da diretoria para o biênio 2026–2027, em evento no Restaurante The Latvian. Conduzida por Gladys Cazumbá, coordenadora de Gestão de Pessoas da Fundação José Silveira, a solenidade reuniu lideranças empresariais, conselheiros e parceiros, além do presidente nacional da Junior Achievement Brasil, Alexandre Mutra. Reeleito, Elde Oliveira reafirmou o compromisso da entidade com a juventude baiana e com a ampliação dos programas educacionais no estado.

Aniversários

Hoje (10): Jefferson Fonseca Góes Filho, Eliane Mendonça, Milton Martinelli

Amanhã (11): Edinho Engel, José Mion, Joaquim Nery, Marcio Pires