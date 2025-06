Edinho Engel é homenageado como Personalidade da Gastronomia em São Paulo

Edinho Engel ressalta o crescimento da cena gastronomia baiana no cenário nacional - Foto: Divulgação

O chef Edinho Engel, dos restaurantes Amado (Bahia) e Manacá (SP), foi homenageado durante a cerimônia de premiação da revista Prazeres da Mesa aos melhores da gastronomia no Brasil. O mineiro que escolheu a Bahia como morada, recebeu o Prêmio Ricardo Castilho como a Personalidade da Gastronomia de 2025. A festa, que apresentou vencedores das 43 categorias, no Memorial da América Latina, na capital paulista, e reuniu chefs, artesãos, restaurateurs e grandes nomes da área no Brasil. “O Nordeste está em alta e o reconhecimento está vindo como mostrou a premiação. Só temos que festejar e nos manter com o foco nosso trabalho porque é lindo ver a Bahia brilhando como merece”, conclui.

Gold

Segue até hoje, no Palácio Tangará, o All Gold São Paulo — feira anual exclusiva que reúne alguns dos mais consagrados joalheiros do Brasil. Desde sua primeira edição, o evento tem atraído entusiastas, designers, comerciantes e amantes do luxo. Entre os convidados especiais deste ano estão Cláudia Belfort e seu filho, Mariano. A dupla promete retornar cheia de novidades para sua clientela sofisticada.

Cláudia e Mariano: convidados especiais de feira exclusiva de joias em Sampa | Foto: Divulgação

Excelência

Única clínica baiana no Brain Congress, em Fortaleza (CE), a Holiste Psiquiatria celebra 25 anos de excelência em saúde mental. Com estande no evento, apresenta seus serviços personalizados e lança a nova campanha institucional: “Quando precisar, é aqui onde você quer estar”, que reforça o acolhimento, a personalização e a hotelaria de alto padrão no cuidado com o paciente. “É muito gratificante apresentar nossa proposta de tratamento a esse público, pois ela é realmente única. Na Holiste, o paciente é o centro do cuidado" comenta Ueliton Pereira, psicólogo e Diretor Técnico da Holiste

Matheus Bacellar, Diretor de Mkt e Ueilton Pereira, Diretor Técnico da Holiste | Foto: Divulgação

Geometria

O Hidden, espaço cultural instalado na antiga sede da ASFUB, no Setor de Clubes Norte, estreia sua temporada 2025 com a exposição Brasília, Utopia Geométrica. A mostra é assinada pelo fotógrafo e publicitário Paulo Leone e pode ser visitada até o dia 21, às quintas, sextas, sábados e domingos, a partir das 19h. Inspirado na geometria como linguagem visual universal, Leone explora pontos, retas e formas presentes na arquitetura da capital. O Hidden, conhecido por unir arte, música e gastronomia, reforça sua proposta de ser um polo criativo que valoriza a identidade de Brasília.

Paulo Leone expõe no charmoso Hidden Brasília | Foto: Divulgação

Gratidão

Maria Aloysia Tavares Maltez, que completou 95 anos, foi homenageada por filhos, netos e outros familiares com um chá da tarde oferecido por sua filha Maria Romilda, na Graça. Viúva do médico Carlos Maltez, ex-presidente da Liga Bahiana Contra o Câncer, Maria Aloysia sempre teve atuação destacada na luta contra o câncer, dirigindo a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Seu cunhado, Aristides Maltez Filho — que presidiu a LBCC por quase 40 anos — ressaltou a importância do trabalho de Maria Aloysia nos momentos mais difíceis da instituição, ajudando a manter “a lâmpada da caridade sempre acesa”.

Família celebra os 95 anos de Maria Aloysia, referência na Liga Bahiana Contra o Câncer | Foto: Divulgação

Festejada

Nesta segunda-feira, o clima de comemoração continuou em Salvador. A empresária Licia Fabio, referência em eventos na capital baiana, foi homenageada com um almoço especial em reconhecimento à sua trajetória e influência no cenário cultural local. O encontro aconteceu no restaurante Genaro, assinado pelo chef Vini Figueira, dentro do Wish Hotel da Bahia. Amigos, parceiros e admiradores marcaram presença, reforçando o prestígio da anfitriã em mais um momento de afeto e celebração.

Lícia Fábio brinda seu dia rodeada de carinho dos amigos e familiares | Foto: Divulgação

Olhar Estratégico

Quem circulou pela Bahia Farm Show 2025, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado, certamente percebeu o clima de otimismo no estande do Grupo Luiz Mendonça. A CEO da Bravo Caminhões e Ônibus, Alessandra Lobo, o presidente do Grupo, Luiz Mendonça Filho, Maria da Glória Andrade e o diretor Comercial da Bravo, Marcelo Cruz, celebraram os resultados e as novas conexões com o agronegócio baiano. No portfólio, destaque para a própria Bravo, líder regional em vendas de caminhões e ônibus, e para a AuraBrasil, uma das gigantes nacionais no aluguel de plataformas aéreas.

Alessandra Lobo, Luiz Mendonça Filho, Maria da Glória Andrade e o diretor Comercial da Bravo, Marcelo Cruz | Foto: Divulgação

Exposição

A abertura da exposição Malacofauna - Land Art, do artista Jaelson Castro, no Hotel Plaza, no Condomínio Busca Vida (CBV), reuniu convidados envolvidos com a importância da preservação do meio ambiente. A mostra poderá ser visitada gratuitamente até o dia 21 e traz obras produzidas com conchas de moluscos, instigando o público a refletir sobre a biodiversidade e a interação entre ciência e arte.

O artista plástico Jaelson Castro e Maria César Ferreira, ladeados por Petra Schaeber e Eduardo Cesana | Foto: Divulgação

Sons de Independência

O Afoxé Filhas de Gandhy celebra 46 anos de história com o lançamento do projeto Sons da Independência. De 18 deste a 9 de julho, a capital baiana recebe uma programação especial que valoriza a força da ancestralidade, o protagonismo feminino e a riqueza cultural do afoxé. O projeto foi contemplado pelos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia e conta com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura do Governo Federal.

Palestra

Dando continuidade ao seu calendário anual, o Núcleo de Decoração da Bahia promove, no dia 8 de julho, no auditório do Senac Casa do Comércio, mais um evento de destaque para profissionais dos setores de arquitetura e decoração. O convidado especial será o historiador, professor e escritor Leandro Karnal, que ministrará a palestra Direção Emocional – Caminhos para a nova liderança.

Bastidores

A jornalista Amanda Mota lança Nas Trincheiras da Alegria amanhã, às 17h, na Feira do Porto, em Cachoeira. Fruto de dois anos de pesquisa, o livro percorre os bastidores dos festejos juninos em seis cidades baianas. Mais do que um registro jornalístico, a obra é um retrato sensível do São João, festa que encanta a escritora desde a infância.

Aniversários

Hoje (19): Chico Buarque, Marcelo de Souza, Ozana Barreto, Juliana Batalha, Amanda Góes, João Henrique Barradas Carneiro

Amanhã (20): Alessandra Franco, João Costa, Jamil Moreira Castro, Rita Lima Barros, Reynivaldo Brito, Alice Cristina Neves, Alice Britto