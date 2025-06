Educação integral é tema de novo livro de Severiano Alves

Severiano Alves lança livro sobre escolas em tempo integral e seus benefícios - Foto: Divulgação

O ex-deputado federal Severiano Alves lançou, na última sexta, seu novo livro Escola em Tempo Integral – O primeiro degrau para o futuro, na Livraria Leitura do Salvador Shopping. O evento reuniu familiares, lideranças do PDT Bahia, militantes da educação e simpatizantes da causa. A obra aborda a obrigatoriedade legal das escolas em tempo integral e destaca os benefícios desse modelo para crianças, famílias e sociedade. Severiano é nacionalmente reconhecido por ser autor da Lei do Piso Nacional dos Professores.

Reconhecimento

O empresário José Henriques Ramos, fundador da BioCen do Brasil, recebeu em São Paulo o troféu de melhor fornecedor da indústria farmacêutica durante a cerimônia do 29º Prêmio Qualidade Sindusfarma, realizada no Tokio Marine Hall. Após a premiação, aproveitou o friozinho de Campos do Jordão, degustando vinhos de boas safras. “É uma satisfação muito grande participar de um prêmio de qualidade com a nossa empresa”, afirmou.

José Henriques Ramos recebe prêmio como melhor fornecedor da indústria farmacêutica | Foto: Divulgação

Reencontro

Sílvio Batalha e o desembargador Paulo Furtado se reencontraram em clima de alegria. Vizinhos no Rio Vermelho, Paulo descerrou há 31 anos a placa da praça em homenagem ao engenheiro Carlos Batalha. Em 1970, Sílvio, na produção da TV Itapoan, convidou Paulo para ser jurado em um programa. Anos depois, Paulo, presidente do TJ-BA, chamou Sílvio para assessorá-lo. E por falar em Sílvio, que é conhecido pelo vasto relacionamento social e político, foi convidado para liderar na Bahia o Projeto de Crédito de Carbono.

Sílvio Batalha com Paulo Furtado, amigos e parceiros de longa data | Foto: Divulgação

Tradição

No último sábado, Gustavo Vilas-Boas celebrou sua formatura em Medicina, consolidando um sonho e dando continuidade a uma tradição de excelência na família. Filho do cardiologista Fábio Vilas Boas, Gustavo já se prepara para novos desafios: embarca em breve para São Paulo, onde disputará uma vaga de residência médica, determinado a trilhar uma trajetória de sucesso. A cerimônia foi marcada por muita emoção, alegria e orgulho, reunindo familiares e amigos para celebrar essa conquista que promete ser apenas o início de uma carreira brilhante.

Luciana e Fábio felizes com a conquista do filho, Gustavo | Foto: Divulgação

Conexões

O advogado Ruy Andrade moderou o painel “Crédito, financiamento e governança corporativa”, realizado na última quarta-feira durante a Bahia Farm Show 2025, em Luís Eduardo Magalhães. A iniciativa foi do Instituto Washington Pimentel e reuniu especialistas, lideranças do agro e do setor financeiro. Sócio fundador do Ruy Andrade Advocacia, Ruy também é conselheiro da Petrobahia S.A e coordenador do IBGC. No encontro, foram debatidos caminhos para ampliar o acesso ao crédito, fortalecer a governança no agro e conectar o setor baiano a novos mercados.

Ruy Andrade modera painel sobre crédito e governança no Bahia Farm Show | Foto: Divulgação

Aviação

De olho no crescimento da aviação na Bahia e no Brasil, a WM Trading marcou presença na 4ª edição do Catarina Aviation Show, em São Paulo — um dos eventos mais exclusivos do setor. A diretora de Novos Negócios, Amanda Verjovsky, foi uma das anfitriãs da empresa, recebendo clientes e parceiros no stand da marca, entre eles, Caio Amaral Rangel e Eric Santos Coite, da Stellar Aero (Barreiras-BA). Referência nacional em soluções para importação de aeronaves, a WM oferece atendimento personalizado para um público de alto padrão. A companhia atua em 14 estados brasileiros, inclusive na Bahia, e tem uma filial no Panamá.

Caio Amaral Rangel, Amanda Verjovsky e Eric Santos Coite | Foto: Divulgação

Renovação

A Associação Comercial da Bahia (ACB), entidade multissetorial mais antiga do país, elegeu na última quarta-feira sua nova diretoria para o biênio 2025–2027. A presidência será ocupada pela empresária Isabela Suarez, segunda mulher a liderar a instituição desde sua fundação em 1811. A nova gestão amplia a presença feminina, com três vices: Agnaluce Moreira (Sabin), Rosemma Burlacchini Maluf (Bahia Outlet Center) e Maria Constança Carneiro Galvão (Recont). A posse marca um novo ciclo de fortalecimento do associativismo e da inovação empresarial na Bahia.

Agnaluce Moreira Silva assume vice-presidência da ACB com foco em saúde e inovação | Foto: Divulgação

Artesanato

Parceria entre o Programa Artesanato da Bahia, promovido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte em parceria com a Associação Fábrica Cultural e a Casa Cor Bahia foi oficializada em encontro na Casa do Artesanato da Bahia, que contou com exposição de peças artesanais produzidas por mestres e mestras de diversas regiões do estado. Agora, os artesãos passam a vender diretamente aos profissionais da Casa da Cor, e vai contar com galeria e loja do Artesanato da Bahia durante a mostra, com exposição e comercialização de peças artesanais de diversas regiões da Bahia.

Exposição

O Museu do Mar Aleixo Belov inaugura hoje, às 17h, a exposição No Continente Antártico, com curadoria da oceanógrafa Larissa Nabuco Nogueira, diretora da Fundação Aleixo Belov. A abertura oficial contará com uma palestra especial da própria pesquisadora e de um comandante da Marinha do Brasil, abordando vivências antárticas e o papel estratégico da Marinha na região.

Sanju

A Abav – Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia celebra a tradição do São João com um encontro onde vai unir o melhor do mar e da terra, na Marina da Ribeira. Será uma tarde/noite repleta de muita alegria, música, danças e delícias típicas.

Aniversários

Hoje (17): Elza Jasmin Cabús Tawil, Jacqueline Fayet Gottely, Vera Pontes, Mari´Stella Cardoso, Regininha Salles de Mello Leitão, Cristina Arcoverde, Rai Cavalcanti, Diógenes Alencar, Bruno Porciúncula

Amanhã (18): Maria Bethânia Velloso, Martha Vasconcellos, Lúcio Mauro Filho, Silvinha Magalhães