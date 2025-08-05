Edvaldo Brito é homenageado com a Medalha da Ordem 2 de Julho

Edvaldo Brito recebe homenagem ao lado da família - Foto: Divulgação

“A cada dia, a Bahia me surpreende, e fico honrado e feliz com essa medalha, que é o reconhecimento de uma vida dedicada a servir ao próximo.” Foi com essas palavras que o jurista e professor Edvaldo Brito agradeceu a mais alta honraria concedida pelo Governo do Estado: a Medalha da Ordem 2 de Julho – Libertadores da Bahia, no grau Grã-Cruz. A comenda foi entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues, em cerimônia realizada no Museu de Arte Contemporânea, no Palacete Rodin, na Graça, integrando as comemorações dos 202 anos da Independência do Brasil na Bahia.

Comenda

Cassia e Kelsor Fernandes, presidente do Sistema Comércio BA, estiveram presentes no último dia 29, quando ele recebeu das mãos do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a comenda Ordem do Mérito Anhanguera, a mais alta honraria concedida pelo Governo de Goiás àqueles que prestam relevantes serviços ao estado. A cerimônia integrou as comemorações dos 298 anos do município, que foi a primeira capital goiana.

Cassia e Kelsor Fernandes participaram da solenidade de outorga da Ordem do Mérito Anhanguera | Foto: Arquivo pessoal

Artística

Com o objetivo de unir arte, educação e identidade cultural, o Colégio São Paulo realizou, neste último fim de semana, a 3ª edição do Projeto Voar. Este ano, o projeto teve como eixo central as festividades brasileiras, promovendo uma experiência coletiva que integrou dança, poesia, encenação, performances visuais, música e artes visuais. Com o tema "Sabores do Brasil", a turma da 2ª série C encantou o público com uma brilhante apresentação sobre a diversidade e os sabores da culinária brasileira. Um trabalho primoroso de pesquisa, vivência e criação coletiva. Parabéns!

Projeto artístico transforma sala de aula em palco e valoriza cultura brasileira no Colégio São Paulo | Foto: Wallace Gemaque

Histórica

Verônica e Ademar Lemos estão passando dias maravilhosos na ilha de Hvar, na Croácia, um dos destinos mais badalados do verão europeu. Ao lado dos filhos, Rodrigo e Adhemar Lemos Neto, e das noras, Flavia e Carol, seguem agora para Split, conhecida por seus castelos, museus e paisagens deslumbrantes, e também para Dubrovnik, cidade preferida dos que visitam a Croácia, famosa por sua história, belezas naturais, praias acessíveis e gastronomia deliciosa.

Verônica e Ademar Lemos em dias de verão europeu em família | Foto: Divulgação

Felicidade

Referência nacional em Ciência da Felicidade no ambiente empresarial, Sandra Teschner participará de dois eventos sobre bem-estar corporativo em Salvador, no início deste mês. Hoje, ela será palestrante do Protagonistas The Latvian 2025, realizado no restaurante The Latvian. Já no dia 7, conduzirá o encontro Abará não é pamonha. E felicidade não tem receita única, no Hub Lighthouse.

Sandra Teschner leva a Ciência da Felicidade a dois encontros em Salvador | Foto: Arquivo pessoal

Talentosa

Cristina Godinho e Peter Roddewig não escondem o orgulho pela mais recente conquista da filha, Melissa Godinho Roddewig. A talentosa amazona garantiu o título de Campeã Brasileira por Equipes na categoria 90cm, ao lado de sua fiel parceira de pista, Tâmara. Melissa vem construindo uma trajetória brilhante no hipismo, acumulando importantes títulos, como o de Vice-Campeã NNE 2024 e Campeã do Campeonato Baiano 2024. Estrela em ascensão, ela treina na Hípica Verona sob a orientação da renomada instrutora Paula Solano, peça-chave em seu desenvolvimento.

Melissa Godinho Roddewig brilha nas pistas e celebra conquistas importantes | Foto: Divulgação

Reconhecimento

O livro Os Baianos, do fotógrafo baiano Armando CR, foi lançado para convidados na renomada Livraria Argumento, no Leblon, Rio de Janeiro. Considerado um celeiro de grandes lançamentos e um reduto da expressão cultural do país, o espaço já servira de cenário para novelas e palco para inúmeros autores, artistas e personalidades da cultura mundial, proporcionando um ambiente ideal para a celebração deste marco na carreira do fotógrafo.

Na semana passada, a obra, passou ainda a estar disponível para venda na prestigiosa Maison Européenne de la Photographie (MEP), em Paris, um dos mais importantes centros dedicados à fotografia contemporânea na Europa.

Armando CR celebra a baianidade em lançamento internacional de "Os Baianos" | Foto: Arquivo pessoal

Imobiliária

O mercado imobiliário baiano se prepara para a chegada do Salão Imobiliário da Bahia - Estação 50, um dos eventos mais aguardados do setor, que chega à sua 16ª edição. Realizado pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário Baiano (ADEMI-BA), o evento acontecerá pela primeira vez na Praça Central do Salvador Shopping, entre os dias 7 e 24.

Visita

O Salvador Bahia Airport recebeu a visita de Rémi Maumon de Longevialle, CEO global da VINCI Airports. Esta foi a primeira visita oficial de Rémi ao terminal desde que assumiu o cargo máximo da operadora em fevereiro. Ele destacou que pôde ver de perto porque o terminal é líder em sustentabilidade no país e reforçou o reconhecimento ao avanço da operação em diversas frentes, como a gestão de dados, apontando Salvador como uma referência interna no setor.

Concerto

A Orquestra Sinfônica da Bahia, em parceria com a Escola de Música da UFBA, apresenta o concerto “Núcleo de Música Antiga”. A primeira apresentação acontecerá no dia 7, na Igreja Nossa Sra. da Vitória, às 19h. Já no dia seguinte, é a vez da Igreja do Senhor do Bonfim receber o evento às 18h. As duas apresentações terão entrada gratuita - sujeita à lotação dos espaços.

Aniversários

Hoje (05): Maria Alice Araújo, Jacques de Beauvoir, Jaime Rangel, Jorge Muller, Ademar Brito, Veronica Cunha Guedes

Amanhã (06): Samia Tawil Boustany Hobeika, Fernando Frank, Conceição Coelho, Manoela Tanajura Castro Lima, Claudia Patrícia Correia, Marcelo Fontes