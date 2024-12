Edvaldo Brito recebe homenagem no final do mandato na Câmara de Vereadores

Edvaldo Brito é homenageado pelo vereador Alexandre Aleluia - Foto: Valdomiro Lopes

Na terça, a Câmara Municipal fez uma homenagem ao vereador e professor Edvaldo Brito, pela sua despedida como parlamentar após três mandatos, de iniciativa do vereador Alexandre Aleluia. O homenageado estava emocionado entre familiares e amigos que foram abraçá-lo, entre eles, Joaci Góes, presidente do IGHB; Daniela Borges; presidente da OAB; Antônio Brito, seu filho; Rosina Bahia, presidente de honra da liga Álvaro Bahia/Hospital Martagão Gesteira; o prefeito Bruno Reis e a vice Ana Paula Matos; professor Astor Pessoa, presidente da Academia de Educação da Bahia; Maurício Freire Soares, presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia; Carlos Dumet, superintendente da Fundação José Silveira; entre outros.

Destaque

O Núcleo de Decoração da Bahia realizou, no último dia 28, mais uma edição do Prêmio Núcleo Destaque, que chegou ao seu 21º ano reconhecendo os melhores projetos de arquitetura e design de interiores do estado. O evento, exclusivo para convidados, celebrou também os 26 anos de história da associação. A cerimônia aconteceu no Solar Cunha Guedes, um dos espaços mais elegantes de Salvador.

Celebrar

Heliana Santiago e seu esposo, Igor Amado, celebraram o batizado e o aniversário de seu filho, Thor, em uma ocasião memorável. O evento, que contou com a presença de familiares e amigos, foi marcado por um animado almoço. As crianças tiveram uma experiência divertida com a recreação organizada pela Malu Bambu. Heliana também aproveitou para comemorar seu próprio aniversário, tornando o dia ainda mais especial.

Formatura

Andrea e Paulo Chamusca - ele, o querido Tio Paulinho - , tiveram um grande motivo para estar ainda mais felizes no último dia 29. Eles, que são os empresários da Happy Eventos, estão radiantes com a formatura da filha Maria Eduarda Chamusca em Medicina. A colação de grau foi no auditório da Arquidiocese de Salvador, no Garcia. E os destinos se entrelaçam: os pais cuidam de divertir a criançada, e Duda vai se especializar em Pediatria. Que lindo(s)! Parabéns!

Natalícia

Dezembro é tempo de festa. Santa Bárbara, N. S. da Conceição, Natal, Ano Novo e também o aniversário de Tânia Motta Moniz Barreto, no dia 11, que vai comemorar a data em São Paulo, como vem fazendo nos últimos anos, ao lado de sua irmã Conceição Motta, aniversariante do dia 13, e de toda a família que lá reside. Com certeza a data não será esquecida pelos inúmeros amigos daqui que irão homenageá-la com muito carinho no dia e também no seu retorno.

Celebrando

Pietro Raña, jornalista e CEO da Pipa Comunicação, está completando idade nova, hoje. Este ano ele resolveu apagar as velinhas nos Emirados Árabes Unidos (Dubai e Abu Dhabi). Por lá, vai comemorar não apenas o início do novo ciclo, mas também o momento profissional e as conquistas de 2024. E se preparar para o início do verão e o Carnaval 2025, quando vai assessorar grandes nomes da música como banda Eva, É o Tchan, entre outros.

Comemoração

A Galeria MCR está comemorando 35 anos. Marcos Couri Ribeiro e Claudia Moniz Barreto, anfitriões da festa, brindaram a data com um vernissage repleto dos melhores nomes das artes plásticas baiana, de Carybé e Genaro de Carvalho a Fátima Tosca e Ivan Brandão. O Ondina Apart ficou movimentado pelas presenças de grande número de amigos, familiares, amantes e colecionadores de arte. A exposição fica aberta até o dia 26.

Vaivém

Pat Silva Costa e Jayminho Magalhães, juntamente com o filho dela, Guilherme Silva Costa, com a mulher Taci e o filhinho Caetano, curtiram temporada à beira-mar em Moreré, na paradisíaca Ilha de Boipeba, onde aproveitaram para conhecer suas famosas piscinas naturais. Voltaram encantados com tanta beleza!

Biblos

O fabuloso Instituto do Mundo Árabe (IMA), em Paris, cujo presidente é o ex-ministro da Cultura da França, Jack Lang, prepara a sua grande exposição para 2025: "Biblos", importantíssimo porto da civilização fenícia no Mediterrâneo, litoral do Líbano. É patrimônio mundial da Unesco, a cidade mais antiga do mundo que jamais deixou de ser habitada, com mais de seis mil anos, dos grandes navegadores e comerciantes da Antiguidade, e também o berço do primeiro alfabeto da Humanidade.

Agradecer

No dia 20, o Movimento Musical MUDEIdeNOME convida o público a vestir branco e celebrar o ano que se despede na próxima edição da festa agradecer, um dos eventos mais aguardados do calendário do verão baiano. Com início às 21h, o tradicional “Réveillon Antecipado” acontece no charmoso WISH Hotel da Bahia, proporcionando uma noite repleta de música, alegria e sentimento de gratidão.

Aniversários

