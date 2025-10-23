Empresário Glicério Lemos é recebido na Irmandade do Senhor do Bonfim

Eliana e Glicério Lemos com Viena e Maurício Goes e Goes, na Colina Sagrada - Foto: Divulgação

Em cerimônia na Basílica do Bonfim, no último domingo, o empresário Glicério Lemos, cônsul da Guatemala, ingressou na Venerável Irmandade do Senhor do Bonfim, em ato presidido pelo juiz-presidente Marcelo Sacramento. Teve como padrinho o advogado Maurício Góes e Góes. O evento reuniu membros da secular Irmandade, familiares, amigos e devotos, em clima de emoção e fé cristã, durante a tradicional celebração da Festa de São Gonçalo do Amarante.

Reconhecimento

O presidente do GACC-BA, Roberto Sá Menezes, foi homenageado com o Selo CEOs de Ouro durante a 20ª edição do BahiaRH, realizada no dia 16, no Centro de Convenções. O prêmio reconhece líderes que promovem boas práticas de gestão, cultura organizacional sólida e clima saudável nas empresas. Ao receber a homenagem, Roberto destacou a força do trabalho coletivo que impulsiona a missão do GACC-BA. “Esse prêmio é um reconhecimento coletivo. Dedico à equipe do GACC-BA, que com dedicação e compromisso torna nossa missão possível”, afirmou.

Roberto Sá Menezes é homenageado com Selo CEOs de Ouro | Foto: Divulgação

Renovação

O Hospital Aristides Maltez vai inaugurar uma nova torre com o objetivo de melhorar e agilizar o atendimento, além de oferecer mais conforto aos pacientes. A construção foi realizada em um terreno doado pelo Governo do Estado, na gestão do ex-governador Rui Costa, com recursos oriundos de doações. A médica Maria Romilda Maltez, presidente da Liga Bahiana Contra o Câncer, confirmou que a inauguração acontecerá em 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer. No novo prédio funcionarão a oncologia clínica, onco-hematologia, setor de fisioterapia e serviço de triagem.

Maria Romilda Maltez, presidente da Liga Bahiana Contra o Câncer | Foto: Divulgação

Conquista

Emilie Najar celebrou no sábado (18) sua formatura em Direito pelo IBMEC, em São Paulo. A comemoração começou com um esquenta no apartamento da mãe, Sandy Najar, no bairro Jardins, com coquetel assinado pelo buffet Zest. Em seguida, todos embarcaram no The Bus, ônibus-boate que os levou ao Espaço Unimed, onde aconteceu a festa. Oradora da turma, Emilie foi laureada pela instituição em setembro com o título Summa Cum Laude.

Sandy Najar com a filha Emilie, recém-formada em Direito | Foto: Divulgação

Agenda

Antonella Rita Roscilli está no Brasil cumprindo uma intensa agenda. Após palestra em evento da UnB e na Embaixada da Itália, em Brasília, passou alguns dias em Salvador antes de seguir para uma palestra na Festa Literária Internacional de Jequié. A jornalista e pesquisadora italiana ainda encontrou tempo para um café da manhã no Fasano com Paulo de Tarso. Sentiu-se em casa, elogiou o serviço e foi saudada em italiano por Bahia Brito, chef do restaurante Gero.

Antonella Rita Roscilli e Paulo Tarso durante café da manhã no Fasano | Foto: Divulgação | Tarso Marketing

Inspiração

A jornada de empreender com coragem será tema da aula magna do CEO da JR Diesel, Geraldo Rufino, no Fórum do Comércio 2025 – Desenhando Futuros Desejáveis, que acontece nos dias 30 e 31, na Casa do Comércio. A apresentação de Rufino será no dia 30, das 15h às 16h20, com inscrições pelo Sympla. Realizado pelo Sistema Comércio BA – Fecomércio, Sesc, Senac – e pelo Sebrae Bahia, o evento é gratuito. Na aula, Rufino compartilhará sua trajetória de vida, de catador de latinhas a dono da maior recicladora de caminhões da América Latina.

Rufino participa do evento compartilhando sua trajetória de superação | Foto: Divulgação

Prestígio

No último sábado, na Princesinha do Sertão, Cristina Dantas prestigiou sua filha Paula Dantas Campos e também a empresa @paulacampos_congelados, um dos fornecedores da ilha gastronômica da 4ª edição do Meeting by Will Machado. O evento aconteceu no espaço de eventos do Atacadão São Roque, em Feira. Nesta edição, ganhou destaque o tema: A arte da autenticidade. Participaram palestrantes de renome, com destaque para a jornalista Adriana Colin. Como sempre, ela encantou com sua simpatia, educação, simplicidade e competência.

Cristina Dantas e Paula Dantas Campos com o idealizador do Meeting, Will Machado | Foto: Divulgação

Arte Baiana

O talento do artista visual baiano Tiago Sansou, nascido no bairro do Lobato, em Salvador, ganha novos horizontes. Ele foi selecionado para a residência internacional da SOMOS Arts, em Berlim, que começa em dezembro de 2025. Representando o Brasil e a América Latina, Tiago aprofunda sua pesquisa sobre a mortalidade da população negra e o pós-colonialismo, com apoio da Secult-BA.

Celebração

O Vino! Salvador, unidade baiana da maior rede de wine bars do Brasil, celebra seu primeiro aniversário no dia 13 de novembro, com uma noite dedicada aos amantes do vinho. O evento promete uma experiência completa para brindar o sucesso do primeiro ano da casa, com cinco estações exclusivas, cada uma comandada por um produtor de vinhos diferente, apresentando quatro rótulos cada. Todas as opções estarão disponíveis para degustação à vontade.

Lançamento

O escritor baiano Thiago Tourinho lança em Salvador seu romance de estreia As mortes de quem vive, hoje, às 17h, na Livraria Escariz, no Shopping Barra. A obra investiga como heranças familiares e escolhas ancestrais moldam destinos e emoções, traçando uma narrativa sensível e intensa sobre o peso das origens e a busca por liberdade. Com uma escrita que alterna lirismo e realismo, Tourinho retrata personagens que oscilam entre o destino e o livre-arbítrio, questionando o quanto realmente controlamos nossas próprias histórias. “Quanto temos, de fato, de livre-arbítrio?”, provoca o autor.

Aniversários

Hoje (23): Terezinha Garrido, Selma Aboud, Lívia Novaes, Roseli Duque

Amanhã (24): Gilda Maria Sacramento Cunha, Helyane Meyer, Patricia Andrade Viana, Jackson Noya Costa Lima, Cris Visnevski, Flávia Oliveira, Maria Luisa Souto Maior