Empresários celebram cinco anos do Made in Bahia com almoço no Palacete

Mais de 100 empresários baianos reuniram-se no Palacete Tira Chapéu para celebrar os cinco anos da campanha Made in Bahia, lançada durante a pandemia pelo Grupo Business Bahia e transformada em selo por meio de uma lei estadual. O evento homenageou Paulo Marques pelos investimentos na Rua Chile e anunciou o Summit de novembro. Foram debatidos temas como crédito com o BNB, Desenbahia e Vex Capital. Também foi lançada a Vex Business Bahia Capital, uma joint venture com a Inter+.

Essência

O estilista e artista Fause Haten, um dos nomes mais influentes da moda brasileira, participa do Mercado do Tira, entre os dias 7 e 17, no Palacete do Tira Chapéu. Para o evento, apresenta uma coleção exclusiva com peças em cetim, linho e seda, em tons neutros e pastel, com preços especiais. Com mais de três décadas de carreira, Fause é reconhecido por sua estética inovadora e performances marcantes, como O Mundo Maravilhoso do Dr. F., em que trocou modelos por marionetes. Pioneiro na internacionalização da moda brasileira, já desfilou em Nova York, Milão e Los Angeles. Desde 2023, mantém ateliê em Salvador e propõe ao público uma moda entre o artesanal e o poético.

Fause Haten apresenta coleção exclusiva no Mercado do Tira | Foto: Divulgação

Premiação

Marcelo Nogueira Reis, representando o escritório Nogueira Reis Advogados, recebeu na última quinta-feira, das mãos da presidente da OAB-BA, Daniela Borges, o Prêmio ADEMI-BA 2025 de Melhor Escritório de Advocacia da Bahia, concedido pelo segundo ano consecutivo. “Nós, do Nogueira Reis Advogados, estamos muito orgulhosos por receber o Prêmio ADEMI de Melhor Escritório de Advocacia pelo segundo ano consecutivo. É uma honra poder contribuir para a sociedade baiana e fortalecer os laços com o setor imobiliário”, comenta Marcelo.

Grupo da NR, à frente Marcelo, com a presidente da OAB-BA | Foto: Divulgação

Excelência

Antonio Carlos Matteoni de Athayde participou do Congresso da Federação Mundial de Ultrassonografia em Medicina e Biologia, realizado em Kyoto, no Japão. Durante o evento, que reuniu os maiores especialistas da área, o sócio da Clínica Matteoni foi eleito vice-presidente 1 da WFUMB, por indicação da Federação Latino-Americana de Ultrassonografia em Medicina e Biologia, da qual é ex-presidente. Trata-se de um cargo de grande prestígio na mais alta entidade internacional da especialidade. A nomeação reafirma o compromisso do médico com a inovação, a ética e a excelência na medicina diagnóstica por imagem.

Antonio Matteoni participa de congresso no Japão | Foto: Divulgação

Coleção

A empresária Juliana Nery reuniu clientes e convidados especiais para lançar a aguardada coleção outono-inverno 2025 da Classy The Store. O evento aconteceu na charmosa cantina Di Giuseppe, localizada na Villa San Luigi, na Pituba, e atraiu nomes de destaque do universo digital, como Carol Felipe e Pri Pena. Entre taças, bate-papos e clima acolhedor, os presentes puderam descobrir de perto as apostas da temporada, com destaque para peças em couro vegano e referências do estilo western, além de muitas novidades.

Juliana Nery apresenta nova coleção outono-inverno 2025 de sua loja Classy The Store | Foto: Renata Marques

Diálogo

A trajetória de Dom Avelar Brandão Vilela, arcebispo de Salvador (1971–1986), inspira a biografia Diálogo, modernização e conflito, de autoria do historiador e estudioso da história da Igreja Católica, Grimaldo Zachariadhes, com lançamento no dia 9, às 16h, na Cúria Metropolitana. Publicado pela Edufba, o livro retrata o cardeal como mediador político e religioso durante a ditadura. Conhecido como o “bispo do diálogo”, dialogava com militares, opositores, empresários e movimentos sociais. A pesquisa envolveu documentos do CELAM, na Colômbia. Haverá sessão de autógrafos e presença do padre Manoel Filho, Vigário Episcopal de Cultura.

Biografia de Dom Avelar, por Grimaldo Zachariadhes, destaca diálogo e mediação | Foto: Fernando Torres

Vaivém

Taiana Dantas e Luis Henrique embarcaram em uma viagem especial em família rumo ao Sul do Brasil. Unindo descanso, cultura e belas paisagens, o casal viveu momentos inesquecíveis ao lado dos filhos, passando por alguns destinos encantadores: Florianópolis, Pomerode e Balneário Camboriú. Com sorrisos, fotos e boas histórias na bagagem, Taiana, Luis, Pedro e Felipe voltam para casa com o coração cheio e a certeza de que viajar em família é uma das maiores riquezas da vida.

Taiana, Luis Henrique, Pedro e Felipe em dias especiais | Foto: Divulgação

Celebração

Lourdinha Jatobá e família vão celebrar os 100 anos de nascimento de Guilhermino de Freitas Jatobá, no próximo dia 10, com missa na Igreja da Vitória, às 18h, seguida de coquetel no amplo apê da Graça.

Boas Energias

Dias mágicos para Mariana Mendonça, que comemorou aniversário no último dia 04 ao lado da mãe, Aurora Mendonça, da irmã Marcela, da princesinha Manu e com um grupo de amigas, no Mundo Encantado da Disney - recebendo as boas energias e alegrias para um novo ciclo.

Inauguração

O Grupo Dellion Home inaugura loja da marca no Shopping Paralela, administrado pela Alqia, a primeira unidade em um shopping center no estado. A nova Simmons Dellion é a terceira loja do Grupo Dellion Home, que já conta com unidades em Lauro de Freitas e Guarajuba, consolidando sua presença no mercado e oferecendo o que há de mais sofisticado em conforto, tecnologia, qualidade e durabilidade para o sono na capital baiana.

