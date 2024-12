Evento sobre empreendedorismo feminino reúne mulheres empoderadas no Tivoli Ecoresort

Sandra, Giulianna e Monique no Inspirando Mulheres - Foto: Divulgação

Sandra Teschner, Giulianna Carbonari Meneghello e Monique Melo participaram do evento Inspirando Mulheres Bahia, no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte. Giulianna, presidente da universidade americana MUST reforçou o compromisso da instituição com o empreendedorismo feminino. Sandra, à frente do Instituto Happiness do Brasil, emocionou os participantes com sua formação transformadora em Felicidade no Trabalho. Monique Melo, da Texto & Cia, destacou sua parceria com o instituto em um momento de grande impacto para o empreendedorismo feminino.

Sandra, Giulianna e Monique no Inspirando Mulheres | Foto: Divulgação

Dourada

É sempre uma das festas mais esperadas pelo mulherio o ano todo: em ambiente de animação contagiante e muita elegância, a médica Analuzia Moscoso festeja uma nova primavera dourada, como gosta, amanhã, Dia de Santa Luzia. A tradicional comemoração social, marcada pela alegria e a animação de consagradas bandas, já em clima de Natal, será novamente no Wish Hotel da Bahia, e contará exclusivamente com mulheres. Vai ser uma noite memorável para todos!

Analuzia é a festeja aniversariante de amanhã | Foto: Divulgação

Novo desafio

Com mais de 30 anos de carreira entre o jornalismo e a comunicação corporativa, Cristina Barude será correspondente na Bahia da newsletter do ecossistema Jornalistas & Cia, que trata desse segmento profissional e alcança mais de 55 mil pessoas por edição semanal. Cristina Barude é diretora executiva da Lume Comunicação Integrada, agência que completa 40 anos em 2025 e é pioneira em assessoria de comunicação na Bahia.

Cristina Barude será correspondente do Jornalistas & Cia na Bahia | Foto: Ajurimar Salles

Reeleição

Maximiano Romualdo Torres, auditor fiscal da SEFAZ, foi reeleito presidente do Sindicato dos Fazendários do Município de Salvador - SINDIFAM com 95% dos votos, para o mandato de 2025/2026, e tem recebido inúmeras felicitações de amigos e autoridades. Ademar Delgado é o seu vice-presidente. Fazem parte da sua diretoria, ainda, os colegas Luciano Castro, Ana Lobo, Lourdes Figueiredo, Necesio Bonfim, Moisés Furquim e Karla Borges.

Maximiano Romualdo Torres é reeleito presidente do SINDIFAM | Foto: Divulgação

Fortalecimento

A Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos, anunciou, na terça, um programa de fortalecimento das artes cênicas na capital baiana para 2025, destacando a relevância de Salvador como celeiro artístico e cultural no cenário nacional. Fernando Guerreiro, presidente da FGM, explicou que a instituição tem um olhar especial para o teatro e a dança, expressões que precisam de apoio para que os seus artistas sigam criando em Salvador. “Por isso, estamos anunciando uma série de ações que homenageiam os profissionais baianos, que têm muito tempo de trabalho, e que vão criar condições para que novamente o teatro e a dança da Bahia possam retomar protagonismo”, disse ele.

Fernando Guerreiro destaca a importância da valorização e fortalecimento das Artes Cênicas na cidade | Foto: Divulgação

Natalícia

Suca Baratz, referência na moda de luxo na Bahia, é o querido e jovem aniversariante de amanhã. Ele vai passar a data sem grandes comemorações, recebendo as inúmeras e merecidas felicitações de amigos. Para essa data especial, sua filha, Michaella, está programando um jantar em família, para ele poder curtir as suas duas paixões, os netos, João Pedro e Maya, e com Ethel e os filhos Jacques Baratz, Victor com Milene Baratz e Michaella com Ricardo Castro. Felicidades pela data!

Amanhã, Suca Baratz brinda nova primavera | Foto: Divulgação

Confraternização

Moema Ribeiro recebeu amiga, em horário de almoço, para confraternização natalina, em sua residência em Alphaville. A anfitriã, expert na arte de bem receber, escolheu cuidadosamente o menu, que foi só elogios! Um evento que combinou boa companhia, excelente gastronomia e uma atmosfera perfeita! Presentes: Aline Ribeiro, Renata Ribeiro, Verena Cintra Santos, Ana Schnitman, Vivian Tanure, Nicia Olga, Lucia Avena, Catarina Coelho, Eugênia Leony, Eugênia Coelho, Verena Lisboa, Ana Maria Martins, Nádia Brito, entre outras!

Nicia Olga e Nádia Brito com a exímia anfitriã, Moema Ribeiro | Foto: Divulgação

Natalina

O mês de dezembro é marcado por muita magia e encantamento no Natal do Shopping Barra. Para celebrar a época mais aguardada do ano, o Shopping promove, durante todo o mês, uma sequência de shows, Paradas Natalinas com personagens encantados e apresentações dos tradicionais corais.

Amada

Hoje, a querida cantora Claúdia Cunha faz show dedicado a Jorge Amado e Dorival Caymmi, para a reabertura da Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelô. Com ela, os grandes músicos Luciano Salvador Bahia (violão), Ivan Sacerdote (clarinete) e Rafael Bolota (percussão). Às19h e é gratuito.

Boteco da TeTê

Sandra Simões apresenta nova temporada do show “Rita in Roll”, desta vez na Casa Bohemia Salvador – Boteco da TeTê, conhecido por suas noites animadas e boa gastronomia, comandado pela chef Tereza Paim, localizado no Rio Vermelho, no próximo dia 17, às 20h. Nos dias das apresentações, quem abre e encerra o show é o DJ Lúcio K, às 19h30, e depois até às 23h30. Todos os ambientes do local serão aromatizados pela Avatim.

Aniversários

Hoje (12): Maria de Fátima Gavião, Jacques Salah, Paulo Lebram, Janaína Carvalho Costa, Edza Brasil, Jamison Pedra, Diamantino Martins

Amanhã (13): Marcos Oliva, Luiz Eduardo Coelho Viana, Analuzia Moscoso de Carvalho, Lia Viana Queiroz, Mônica Carvalho Silva, Suca Baratz, Fernando Ribeiro, Flávia Sampaio