Evento solidário marca noite especial no Palacete Tirachapéu

Representantes do Palacete e ICB se reúnem em noite solidária - Foto: Betto Jr | Divulgação

O Palacete Tirachapéu viveu uma noite inesquecível no último sábado, 4, unindo arte, gastronomia e solidariedade em prol do Instituto de Cegos da BAHIA (ICB). Sob o comando da jornalista Camila Marinho, o jantar beneficente reuniu nomes da cena cultural e social soteropolitana em um elegante leilão de obras de artistas consagrados como Carybé, Pierre Verger, Bel Borba, entre outros. O Jantar Magno, assinado pelos chefs Preta e Claude Troisgros, foi uma ode aos sentidos, embalado por vinhos da Uvva. Para coroar a noite, Carlinhos Brown subiu ao palco com sua energia contagiante e recebeu, como convidada especial, a cantora baiana Simone.

Cardio

No Dia Mundial do Coração (29/09), o Serviço de Cardiologia do Hospital Mater Dei Salvador celebrou um ano sob a coordenação da médica Marianna Andrade. Em confraternização elegante, a médica reuniu colegas do corpo clínico para comemorar a trajetória de sucesso. Na ocasião, foi apresentado o moderno centro integrado de diagnóstico e consultas em Cardiologia, localizado no 10º andar do Centro Médico. O espaço reforça o compromisso com a excelência no atendimento cardiovascular na capital baiana.

Marianna comemora um ano à frente do Serviço de Cardiologia do Mater Dei Salvador ao lado de Samir Dracoulakis e Jadelson Andrade | Foto: Divulgação

Honraria

Encerrado no sábado o XXV Congresso Brasileiro da Magistratura, em Foz do Iguaçu, que reuniu magistrados brasileiros e estrangeiros, ministros do STF e do CNJ, além de autoridades como a desembargadora Cynthia Resende, presidente do TJ-BA, o desembargador Baltazar Miranda Saraiva e as magistradas Cenina Maria Cabral Saraiva, Newcy Mary da Paixão Cunha, Darilda Mayer e Nartir Weber. Esta última foi homenageada com a Comenda da Cruz do Mérito da Magistratura, entregue pelo presidente da AMB, Frederico Mendes Júnior, sob aplausos. Emocionada, Nartir destacou a importância do reconhecimento.

Cenina Maria Saraiva, Baltazar Miranda Saraiva, Nartir Weber e Newcy Mary durante congresso em Foz do Iguaçu | Foto: Divulgação

Celebração

Márcia e Sílvio Batalha comemoram no dia 9, ao lado dos filhos Carlos e Carina, os 49 anos de uma trajetória conjugal marcada pelo amor, fé e cumplicidade. A celebração, em clima familiar e afetuoso, é enriquecida pelas calorosas manifestações de carinho de centenas de amigos conquistados ao longo de uma vida plena. Na véspera das bodas de ouro, o casal já ultrapassou essa marca simbólica — afinal, foram dez anos de namoro e noivado antes do "sim" definitivo.

Sílvio e Márcia brindam 49 anos de amor e cumplicidade | Foto: Divulgação

Diálogo

O Espaço de Convivência da Indústria, na FIEB, recebeu a primeira edição do Café com Elas, evento que reuniu associados, nomes da comunicação baiana, autoridades e representantes de empresas para uma roda de conversa sobre Mulheres fortes, criando marcas fortes. Participaram Mônica Mello, gerente de Comunicação Institucional da FIEB; Renata Vidal, secretária de Comunicação de Salvador; e Juliana Marinho, Marketing Manager do Grupo JCPM, que compartilharam suas rotinas, conquistas e desafios profissionais. A abertura ficou a cargo de Laura Passos, presidente do Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário.

Mulheres inspiradoras participaram do Café com Elas na FIEB | Foto: Marketing | ABAP-BA

Memória

O jornalista e escritor Wilson Midlej lança no dia 17, às 17h, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, o livro A saga dos sírios e libaneses no sudeste da Bahia. Resultado de pesquisas iniciadas em 2019, a obra mescla rigor documental e lirismo narrativo para contar a trajetória de famílias imigrantes que ajudaram a moldar a identidade regional. Com histórias das famílias Hagge, Maron, Midlej, Salomão e Thiara, o autor reconstrói memórias por meio de registros cartoriais, relatos orais e arquivos pessoais.

O jornalista Wilson Midlej lança obra sobre a trajetória de sírios e libaneses no sudeste baiano | Foto: Divulgação

Comemoração

O último sábado foi marcado por uma celebração memorável: os 80 anos de Silvia Bartilotti. Em uma festa impecável de puro bom gosto e alto astral, a aniversariante reuniu amigos e familiares para festejar mais uma primavera. A tarde, pensada nos mínimos detalhes, contou com a maestria da decoração de Flores de Maria, os deliciosos doces de Alessandra Guerra e Clementines Doçaria, e o bolo assinado por Thaís Schnitman. O Buffet Márcia Garcez garantiu o serviço impecável, e a animação ficou por conta da dupla Nanda Cruz e Victor Vilas. Uma tarde de alegria que, certamente, ficou na memória de todos os presentes e no coração de Silvia.

A aniversariante Silvia ladeada pelas amigas Marília Xavier e Luluca Oyama | Foto: Divulgação

Conexões

Consolidado como o principal evento do ecossistema de Recursos Humanos na Bahia, o BahiaRH será realizado nos dias 16 e 17, no Centro de Convenções de Salvador, reunindo grandes nomes para debater os rumos do setor. Promovido pela ABRH Bahia (Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Bahia), o congresso traz o tema Integrando Inteligências e contará com a participação de expoentes nacionais, como Mafoane Odara, board member e professora em instituições de educação corporativa, que discutirá a integração entre Inteligência Artificial e Inteligência Relacional. As inscrições estão abertas no site bahiarh.abrhba.org.br.

Hispânica

O Instituto Cervantes promove, entre os dias 17 deste e 28 de novembro, o curso España: Arte y Cultura. Trata-se de um passeio pela obra de artistas como Velázquez, Picasso, Goya, Lorca, Buñuel, Almodóvar, entre vários outros nomes que construíram a identidade cultural hispânica, além de personagens consagrados imortais, que atravessaram fronteiras e espalharam a cultura espanhola pelo mundo, a exemplo de Dom Quixote, Dom Juan e Carmen.

Moda

Hoje e amanhã, das 11h às 20h, o Shopping Vitória Boulevard recebe um encontro que marca a chegada da primavera e apresenta as novidades de três marcas com propostas complementares, AF Angela Freitas, Bro Fitwear e a Cristalli Luxury Eyewear. A programação acontece na APPA Conceito, no Corredor da Vitória, reunindo lançamentos e experiências de moda. Durante os dois dias de lançamento, Regina Weckerle, ao lado das anfitriãs, receberá clientes e convidados, que poderão conferir de perto as novidades.

