COLUNA

July

Por Alexandra Isensee

Uma das mais tradicionais colunas sociais do jornalismo brasileiro, publicada ininterruptamente em A TARDE desde o final dos anos 1960.
Publicado terça-feira, 07 de outubro de 2025 às 2:13 h | Autor: Alexandra Isensee

Evento solidário marca noite especial no Palacete Tirachapéu

Confira a Coluna July desta terça-feira, 7

Representantes do Palacete e ICB se reúnem em noite solidária
O Palacete Tirachapéu viveu uma noite inesquecível no último sábado, 4, unindo arte, gastronomia e solidariedade em prol do Instituto de Cegos da BAHIA (ICB). Sob o comando da jornalista Camila Marinho, o jantar beneficente reuniu nomes da cena cultural e social soteropolitana em um elegante leilão de obras de artistas consagrados como Carybé, Pierre Verger, Bel Borba, entre outros. O Jantar Magno, assinado pelos chefs Preta e Claude Troisgros, foi uma ode aos sentidos, embalado por vinhos da Uvva. Para coroar a noite, Carlinhos Brown subiu ao palco com sua energia contagiante e recebeu, como convidada especial, a cantora baiana Simone.

Cardio

No Dia Mundial do Coração (29/09), o Serviço de Cardiologia do Hospital Mater Dei Salvador celebrou um ano sob a coordenação da médica Marianna Andrade. Em confraternização elegante, a médica reuniu colegas do corpo clínico para comemorar a trajetória de sucesso. Na ocasião, foi apresentado o moderno centro integrado de diagnóstico e consultas em Cardiologia, localizado no 10º andar do Centro Médico. O espaço reforça o compromisso com a excelência no atendimento cardiovascular na capital baiana.

Marianna comemora um ano à frente do Serviço de Cardiologia do Mater Dei Salvador ao lado de Samir Dracoulakis e Jadelson Andrade
Marianna comemora um ano à frente do Serviço de Cardiologia do Mater Dei Salvador ao lado de Samir Dracoulakis e Jadelson Andrade | Foto: Divulgação

Honraria

Encerrado no sábado o XXV Congresso Brasileiro da Magistratura, em Foz do Iguaçu, que reuniu magistrados brasileiros e estrangeiros, ministros do STF e do CNJ, além de autoridades como a desembargadora Cynthia Resende, presidente do TJ-BA, o desembargador Baltazar Miranda Saraiva e as magistradas Cenina Maria Cabral Saraiva, Newcy Mary da Paixão Cunha, Darilda Mayer e Nartir Weber. Esta última foi homenageada com a Comenda da Cruz do Mérito da Magistratura, entregue pelo presidente da AMB, Frederico Mendes Júnior, sob aplausos. Emocionada, Nartir destacou a importância do reconhecimento.

Cenina Maria Saraiva, Baltazar Miranda Saraiva, Nartir Weber e Newcy Mary durante congresso em Foz do Iguaçu
Cenina Maria Saraiva, Baltazar Miranda Saraiva, Nartir Weber e Newcy Mary durante congresso em Foz do Iguaçu | Foto: Divulgação

Celebração

Márcia e Sílvio Batalha comemoram no dia 9, ao lado dos filhos Carlos e Carina, os 49 anos de uma trajetória conjugal marcada pelo amor, fé e cumplicidade. A celebração, em clima familiar e afetuoso, é enriquecida pelas calorosas manifestações de carinho de centenas de amigos conquistados ao longo de uma vida plena. Na véspera das bodas de ouro, o casal já ultrapassou essa marca simbólica — afinal, foram dez anos de namoro e noivado antes do "sim" definitivo.

Sílvio e Márcia brindam 49 anos de amor e cumplicidade
Sílvio e Márcia brindam 49 anos de amor e cumplicidade | Foto: Divulgação

Diálogo

O Espaço de Convivência da Indústria, na FIEB, recebeu a primeira edição do Café com Elas, evento que reuniu associados, nomes da comunicação baiana, autoridades e representantes de empresas para uma roda de conversa sobre Mulheres fortes, criando marcas fortes. Participaram Mônica Mello, gerente de Comunicação Institucional da FIEB; Renata Vidal, secretária de Comunicação de Salvador; e Juliana Marinho, Marketing Manager do Grupo JCPM, que compartilharam suas rotinas, conquistas e desafios profissionais. A abertura ficou a cargo de Laura Passos, presidente do Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário.

Mulheres inspiradoras participaram do Café com Elas na FIEB
Mulheres inspiradoras participaram do Café com Elas na FIEB | Foto: Marketing | ABAP-BA

Memória

O jornalista e escritor Wilson Midlej lança no dia 17, às 17h, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, o livro A saga dos sírios e libaneses no sudeste da Bahia. Resultado de pesquisas iniciadas em 2019, a obra mescla rigor documental e lirismo narrativo para contar a trajetória de famílias imigrantes que ajudaram a moldar a identidade regional. Com histórias das famílias Hagge, Maron, Midlej, Salomão e Thiara, o autor reconstrói memórias por meio de registros cartoriais, relatos orais e arquivos pessoais.

O jornalista Wilson Midlej lança obra sobre a trajetória de sírios e libaneses no sudeste baiano
O jornalista Wilson Midlej lança obra sobre a trajetória de sírios e libaneses no sudeste baiano | Foto: Divulgação

Comemoração

O último sábado foi marcado por uma celebração memorável: os 80 anos de Silvia Bartilotti. Em uma festa impecável de puro bom gosto e alto astral, a aniversariante reuniu amigos e familiares para festejar mais uma primavera. A tarde, pensada nos mínimos detalhes, contou com a maestria da decoração de Flores de Maria, os deliciosos doces de Alessandra Guerra e Clementines Doçaria, e o bolo assinado por Thaís Schnitman. O Buffet Márcia Garcez garantiu o serviço impecável, e a animação ficou por conta da dupla Nanda Cruz e Victor Vilas. Uma tarde de alegria que, certamente, ficou na memória de todos os presentes e no coração de Silvia.

A aniversariante Silvia ladeada pelas amigas Marília Xavier e Luluca Oyama
A aniversariante Silvia ladeada pelas amigas Marília Xavier e Luluca Oyama | Foto: Divulgação

Conexões

Consolidado como o principal evento do ecossistema de Recursos Humanos na Bahia, o BahiaRH será realizado nos dias 16 e 17, no Centro de Convenções de Salvador, reunindo grandes nomes para debater os rumos do setor. Promovido pela ABRH Bahia (Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Bahia), o congresso traz o tema Integrando Inteligências e contará com a participação de expoentes nacionais, como Mafoane Odara, board member e professora em instituições de educação corporativa, que discutirá a integração entre Inteligência Artificial e Inteligência Relacional. As inscrições estão abertas no site bahiarh.abrhba.org.br.

Hispânica

O Instituto Cervantes promove, entre os dias 17 deste e 28 de novembro, o curso España: Arte y Cultura. Trata-se de um passeio pela obra de artistas como Velázquez, Picasso, Goya, Lorca, Buñuel, Almodóvar, entre vários outros nomes que construíram a identidade cultural hispânica, além de personagens consagrados imortais, que atravessaram fronteiras e espalharam a cultura espanhola pelo mundo, a exemplo de Dom Quixote, Dom Juan e Carmen.

Moda

Hoje e amanhã, das 11h às 20h, o Shopping Vitória Boulevard recebe um encontro que marca a chegada da primavera e apresenta as novidades de três marcas com propostas complementares, AF Angela Freitas, Bro Fitwear e a Cristalli Luxury Eyewear. A programação acontece na APPA Conceito, no Corredor da Vitória, reunindo lançamentos e experiências de moda. Durante os dois dias de lançamento, Regina Weckerle, ao lado das anfitriãs, receberá clientes e convidados, que poderão conferir de perto as novidades.

Aniversários

Hoje (07): Roberto Alban, Tânia Simões, Alberto Luiz Serravalle Filho, Sônia Maria de Almeida, Suzana Kertesz

Amanhã (08): Maguinha Reis, Paulinho Brandão, Paulo Lins Góes, Ivone Queiróz, Sandra Gonzaga, Luciene Sobral, Patrícia Mattos Guerra, Pedro Cohen, Lara Cardoso

